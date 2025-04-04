خسرت شركة Pandora A/S (CPH: PNDORA) أكثر من 15% في الجلسات الأخيرة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على تايلاند كانت أعلى بكثير من توقعات الشركة.

تعد تايلاند حاليًا المكان الذي تصنع فيه باندورا معظم مجوهراتها الفاخرة.

قد تشكل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مشكلة للشركة الدنماركية حيث كانت الولايات المتحدة تمثل أكثر من 30% من إجمالي مبيعاتها في عام 2024.

وبالمقارنة بأعلى مستوى لها منذ بداية العام، انخفضت أسهم باندورا بنحو 35% في وقت كتابة هذا التقرير.

كانت باندورا تتوقع تعريفات جمركية متساهلة بشكل كبير

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يواجه سهم باندورا ضغوطًا منذ أن كان إعلان التعريفة الجمركية بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لمستثمريه.

في فبراير/شباط، عندما أعلنت العلامة التجارية الفاخرة بأسعار معقولة عن نتائجها المالية للربع الرابع ، قالت إدارتها إن التوقعات كانت أن تعلن الولايات المتحدة عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على تايلاند – وكان هذا على الأقل هو الحالة الأساسية للشركة.

لكن الرئيس الأمريكي ترامب فاجأ شركة باندورا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 37% على الدولة الواقعة في جنوب آسيا في “يوم التحرير”، وهو ما تتوقع الشركة الآن أن يؤدي إلى خفض إيراداتها بأكثر من 175 مليون دولار.

ويترجم هذا إلى انخفاض في الإيرادات بنحو 4.0%، نظراً لأن إيرادات باندورا بلغت 4.42 مليار دولار العام الماضي.

وبعد الانخفاض الأخير، يتم تداول أسهم الشركة الدنماركية الآن بسعر لم تشهده منذ أواخر عام 2023.

علامات تجارية فاخرة أخرى ستتأثر سلبا برسوم ترامب الجمركية

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تجدر الإشارة إلى أن باندورا ليست العلامة التجارية الفاخرة الأوروبية الوحيدة التي من المتوقع أن تتلقى ضربة كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي الواقع، فإن العديد من الأسماء الأخرى في هذا المجال سوف تشعر بالألم، وفقاً لمحللي سيتي.

ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة المحرك الرئيسي لنمو المنتجات الفاخرة.

ومع ذلك، فإن غالبية العلامات التجارية الفاخرة سوف تلجأ إلى تمرير التكاليف الأعلى المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى المستهلك النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى ضربة مادية للطلب الإجمالي على منتجاتها، حسبما أخبرت شركة الاستثمار العملاء في مذكرة بحثية اليوم.

وبالإضافة إلى باندورا، تتوقع سيتي جروب أن تتعرض شركات مثل بيركنستوك وبرونيلو كوتشينيلي على وجه الخصوص للأضرار الناجمة عن سياسات ترامب التجارية.

قد تكون LVMH هي الفائزة وسط نوبات الغضب من الرسوم الجمركية

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من ناحية أخرى، تتوقع شركة الاستثمار أن تبرز العلامات التجارية الفاخرة الأوروبية ذات التعرض الأقل نسبيًا للإيرادات في الولايات المتحدة كفائزين وسط نوبات الغضب المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

وأضافت أن أولئك الذين في وضع يسمح لهم برؤية رسوم أكثر تواضعا بسبب الإنتاج المحلي الأكبر قد ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى اكتساب حصة في ظل بيئة التعريفات الجمركية الجديدة.

وتشمل هذه الشركات دار الأزياء الفرنسية الفاخرة LVMH ، والعلامة التجارية البريطانية Burberry، وعلامة الأزياء الإيطالية Moncler.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع هذه الشركات الثلاث حاليًا أرباحًا أيضًا، مما يجعلها أكثر إثارة للتملك وسط المخاوف المتزايدة مؤخرًا من الركود في النصف الثاني من عام 2025.

ومع ذلك، فإن شركة LVMH فقط من بين هذه الشركات الثلاث لديها حاليًا تصنيف “زيادة الوزن” بالإجماع.