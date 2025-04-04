أدى إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة كبيرة من البلدان، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي، إلى انهيار الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع.

وفي خضم هذه الفوضى، هناك شركتان للبيع بالتجزئة مقرهما الولايات المتحدة من الممكن أن تستفيدا بالفعل من سياسات ترامب التجارية: TJX وRoss Stores – وفقا لمحلل سيتي بول ليجويز.

ويتوقع ليجويز أن يتفوق أداء أسهم التجزئة المذكورة آنفا وينهي هذا العام بأداء قوي.

إليك السبب وراء تفاؤل محلل Citi بشأن TJX و ROSS وما يخبئه هذان البائعان للمستثمرين في عام 2025.

شركات TJX Inc (بورصة نيويورك: TJX)

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وقد ارتفعت أسهم TJX بالفعل بأكثر من 10% خلال الشهر الماضي، لكن المحلل في Citi لا يزال يرى المزيد من الارتفاع الكبير في شركة البيع بالتجزئة المخفضة.

وقال بول ليجويز لعملائه في مذكرة بحثية: “من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى إحداث اضطراب كبير في السوق، مما يزيد بشكل كبير من توافر المنتجات المتاحة للمشترين بأسعار مغرية”.

قام Lejuez بترقية سهم TJX هذا الأسبوع إلى “شراء” ورفع سعره المستهدف إلى 140 دولارًا مما يشير إلى إمكانية ارتفاع آخر بنسبة 12٪ من المستويات الحالية.

وأشاد المحلل في سيتي بموسم العطلات القوي لشركة التجزئة في تقريره، مضيفًا أن الزخم من المرجح أن يستمر مع تحول المستهلكين إلى المتاجر المخفضة وسط مخاوف من الركود في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يدفع سهم TJX حاليًا عائد أرباح بنسبة 1.36% مما يجعله أكثر جاذبية للتملك عند المستويات الحالية، خاصة إذا كنت تراهن على تباطؤ في النصف الثاني من عام 2025.

تشارك وول ستريت بشكل عام تفاؤل بول ليجويز بشأن شركات TJX كما يتضح من تصنيف “زيادة الوزن” الذي اتفق عليه المحللون على سهم التجزئة في وقت كتابة هذا التقرير.

شركة روس ستورز المحدودة (ناسداك: ROST)

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تشعر سيتي بالتفاؤل بشأن أسهم روس وسط الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية والمخاوف المرتبطة بها بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل في الأشهر المقبلة لأسباب مماثلة لتلك الخاصة بشركات TJX.

علاوة على ذلك، خسرت سلسلة المتاجر الأمريكية المتخصصة في تخفيضات الأسعار أكثر من 15% هذا العام، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية نسبيًا من حيث التقييم أيضًا.

وكتب في تقرير هذا الأسبوع: “نحن ننظر إلى التخفيضات على أنها في وضع دفاعي على المدى القريب، ولكنها في وضع جيد لمواصلة النمو على المدى الطويل مع كفاح تجار التجزئة الآخرين وإغلاق المتاجر”.

ويرى بول ليجويز أن التحديات التي تواجه تجار التجزئة في المستقبل قد تؤدي إلى إغلاق المتاجر إذا أدت التعريفات الجمركية إلى إضعاف البيئة الاستهلاكية بشكل عام.

كما رفع توصيته لسهم ROST في مذكرة بحثه إلى “شراء” ورفع سعره المستهدف إلى 146 دولارًا، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 10% من المستويات الحالية.

على غرار شركة TJX، تدفع شركة Ross Stores Inc التي يقع مقرها الرئيسي في دبلن حاليًا عائد أرباح بنسبة 1.23%، مما يجعلها جذابة لأولئك المهتمين بإنشاء مصدر جديد للدخل السلبي.