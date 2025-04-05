لقد كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية التي تلتها من جانب دول أخرى سببا في إحداث فوضى في الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

ومع ذلك، لا يزال المستثمر الشهير جيم كرامر مقتنعاً بوجود فرص شراء مثيرة في سوق الأسهم حالياً وسط ما أسماه “عملية بيع مصطنعة” في إحاطته الأخيرة لنادي الاستثمار.

هناك ثلاثة أسماء على وجه الخصوص يوصي بشرائها في التراجع الأخير وهي Home Depot وNvidia وAmazon.

شركة هوم ديبوت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HD)

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يوصي كرامر بشراء الانخفاض في أسهم HD حيث يحصل بائع التجزئة لتحسين المنزل على أكثر من نصف سلعه من داخل أمريكا الشمالية.

والأمر الأكثر أهمية هو أن مدير صندوق التحوط السابق يتوقع أن يستفيد سهم هوم ديبوت من خفض أسعار الفائدة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الرهن العقاري حاليا عند أدنى مستوى لها في ستة أشهر.

وعلى هذه الخلفية، “ينبغي شراء شركة هوم ديبوت، وربما بقوة”، وفقاً لجيم كرامر.

وأضاف أن الطلب المتزايد على المساكن قد يُفيد سهم هوم ديبوت مستقبلاً. كما أن عائد توزيعات الأرباح البالغ 2.56% المرتبط بأسهم هوم ديبوت يجعل امتلاكها عند مستوياتها الحالية أكثر جاذبية.

يتفق وول ستريت مع كريمر بشأن شركة تحسينات المنازل. يأتي تقييم المحللين “بزيادة الوزن” للشركة مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 432 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعني ارتفاعًا بأكثر من 25% عن مستوياتها الحالية.

شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA)

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وأعلنت الصين بالفعل عن فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية، وهو ما سيضر بشركة إنفيديا، حيث لديها تعرض كبير للإيرادات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، يوصي جيم كرامر بشراء أسهم NVDA في حالة الضعف، حيث لا يزال يؤمن بإمكانات الشركة على المدى الطويل، وخاصة دورها المحوري في الثورة الصناعية التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

يرى كرامر أن شرائح إنفيديا المتطورة تشكل عنصراً أساسياً في تقدم الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبره قوة تحويلية عبر الصناعات.

وتتوافق وجهة نظره بشأن أسهم Nvidia أيضًا مع وجهة نظر وول ستريت.

وعلى الرغم من عمليات البيع الحادة، يرى المحللون أن السهم قد يتعافى في نهاية المطاف إلى 173 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 85% من هنا.

أمازون.كوم المحدودة (ناسداك: AMZN)

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ما يقرب من نصف أفضل 10 آلاف بائع في سوق أمازون بالولايات المتحدة هم من الصين.

كما يستورد عملاق التجارة الإلكترونية عددًا كبيرًا من السلع التي يبيعها من بكين أيضًا.

ومع ذلك، لا يزال مقدم برنامج Mad Money متفائلاً بشأن أسهم أمازون بعد عمليات البيع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تداولها بتقييم جذاب.

وتستهدف AMZN حاليًا مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلية بنحو 30، وهو أقل بكثير من متوسطها التاريخي الذي يزيد عن 55.

وعلاوة على ذلك، تتمتع الشركة المتعددة الجنسيات بنموذج أعمال قوي ومصادر إيرادات متنوعة، مما يجعلها قادرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، وفقًا لجيم كرامر.

وعلى غرار الأسماء الأخرى في هذه القائمة، فإن وجهة نظر كرامر بشأن أسهم AMZN تتوافق أيضًا مع آراء محللي وول ستريت.

ويبلغ متوسط سعر الهدف لسهم التكنولوجيا حاليًا نحو 267 دولارًا، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنحو 60% من هنا.