إن قرار الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة هو رد مباشر على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عواقب كبيرة على مختلف الصناعات في كلا البلدين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

على سبيل المثال، في قطاع الطيران، قد تشهد الشركات الأميركية مثل بوينج انخفاضاً في المبيعات لشركات الطيران الصينية، التي قد تلجأ إلى موردين بديلين مثل إيرباص.

وسوف يتضرر قطاع الزراعة بشدة أيضا، حيث سيجد المزارعون الأميركيون صعوبة أكبر في تصدير منتجاتهم إلى الصين، وهي سوق رئيسية لفول الصويا ولحم الخنزير والسلع الزراعية الأخرى.

وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين الأميركيين وصعوبات مالية بالنسبة للعديد من العاملين في القطاع الزراعي.

وإلى جانب الطيران والزراعة، من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا وتجارة التجزئة.

قد تشهد الشركات الأمريكية التي تعتمد على الموردين الصينيين للحصول على المكونات أو المنتجات النهائية ارتفاعًا في تكاليفها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين أو انخفاض الأرباح للشركات.

ستواجه الشركات الصينية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة تحدياتٍ أيضًا، إذ سترتفع أسعار منتجاتها للمشترين الأمريكيين. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب وفقدان الوظائف في الصين.

الطائرات

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ستتأثر شركة بوينج بشكل كبير بالرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، والتي ستجعل طائراتها أكثر تكلفة بكثير من تلك التي تقدمها شركات الطيران المنافسة مثلإيرباص وشركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك).

وانخفضت مبيعات وتسليمات بوينج إلى الصين بشكل حاد بعد عام 2019 بسبب تحطم طائرتين من طراز ماكس 8 وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والأمن القومي، على الرغم من عدم فرض بكين رسوم جمركية على بوينج خلال الحرب التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين.

ولم تشهد فترة تجميد الواردات، التي انتهت في يناير/كانون الثاني 2024، استئنافا كاملا للواردات إلا بعد ستة أشهر.

وكانت شركات الطيران الثلاث الكبرى في البلاد، وهي الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية، والخطوط الجوية الصينية الجنوبية، تخطط لاستلام 45 و53 و81 طائرة بوينج على التوالي، بين عامي 2025 و2027.

لكن هذه الخطط ربما تتأثر الآن بارتفاع الأسعار، بحسب التقرير.

أشباه الموصلات

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وبحسب محللين في شركة بيرنشتاين، فإن وحدات المعالجة المركزية التي تجمعها شركة إنتل، والتي تستخدم على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم، تشكل 8 مليارات دولار من إجمالي 10 مليارات دولار من الرقائق التي تستوردها الصين من الولايات المتحدة سنويا.

وفي عام 2024، ستصبح الصين أكبر سوق لشركة إنتل، حيث ستولد 29% من إيراداتها، مقارنة بـ 27% في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر شركة ميكرون، وهي شركة أمريكية لتصنيع شرائح الذاكرة، بالتعريفات الجمركية المحتملة بسبب استيراد بعض شرائحها المباعة في الصين من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن شركة ميكرون لديها مرافق إنتاج في الصين ودول أخرى، فإن التأثير لا يزال غير مؤكد.

في المقابل، ظلت شرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة إنفيديا، والتي تحظى أيضًا بطلب كبير من جانب الشركات الصينية، غير متأثرة بالرسوم الجمركية.

ويرجع ذلك إلى أنه يتم إنتاجها وتجميعها في تايوان بواسطة شركة TSMC.

الزراعة والمعدات الزراعية

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من المتوقع أن يتضرر القطاع الزراعي الأميركي بشكل أكبر من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين، حيث تعد الصين أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأميركية.

أوقفت الصين مؤهلات استيراد الذرة الرفيعة من شركة C&D (USA) المملوكة للصين، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بسلامة الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تعليق توريد لحوم الدواجن ووجبة العظام من شركة American Proteins وMountaire Farms of Delaware وDarling Ingredients.

كما تم تضمين منتجات الدواجن من مزارع ماونتاير في ديلاوير وكوستال بروسيسينج في تعليق الاستيراد.

وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 34%، والتي أضيفت إلى رسوم جمركية سابقة بنسبة 10% فرضتها على قطاع المعدات الزراعية الأميركية في مارس/آذار، وصلت الآن إلى 44%.

وتؤثر هذه التعريفات الجمركية على شركات مثل كاتربيلر، ودير آند كو، وأجكو.