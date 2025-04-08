كيف تكتسب أستراليا ميزة في سوق لحوم البقر وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

في الأسبوع الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من العديد من البلدان، ذكر على وجه التحديد لحوم البقر الأسترالية.

وأعرب عن تفهمه للحظر الذي فرضته أستراليا على لحوم البقر الأميركية بسبب المخاوف من مرض جنون البقر،

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ترامب قوله في تقرير: “لن يأخذوا أيًا من لحومنا، وأنا لا ألومهم”.

ويقول المطلعون على صناعة لحوم البقر الأسترالية إنه على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10٪ على المنتجات الأسترالية، فإن صادرات لحوم البقر إلى الولايات المتحدة لم تتأثر وبلغت مستويات قياسية بلغت 275 مليون دولار شهريًا في المتوسط على مدى الأشهر الستة التي سبقت فبراير.

الصادرات الأميركية إلى الصين تواجه مشاكل

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إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين وقرارها بعدم تجديد التسجيل المحلي لمئات من منشآت اللحوم الأمريكية من شأنها أن تعرض للخطر ما يقرب من 125 مليون دولار من صادرات لحوم البقر الأمريكية الشهرية إلى الصين.

ويخلق هذا الوضع فرصة لأستراليا والبرازيل والأرجنتين ونيوزيلندا لزيادة شحناتها من لحوم البقر إلى الصين.

وذكر أندرو ماكدونالد، صاحب مجموعة بينداري للأغذية التي تدير مرافق معالجة اللحوم في أستراليا وتشحن لحوم البقر إلى الولايات المتحدة، أنه لا يشعر بقلق بالغ إزاء نسبة 10%.

أوقف المشترون الأميركيون طلباتهم لأسابيع في انتظار معرفة نتائج إجراءات ترامب الجمركية.

وقال ماكدونالد إن إعلان التعريفات الجمركية جدد اهتمام الشركة بلحوم البقر الأسترالية وأن الطلب عليها في الصين يتزايد أيضًا.

قال:

إنها نتيجة جيدة لأستراليا.

ربع باوند

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إن الزيادة في واردات الولايات المتحدة من لحوم البقر هي نتيجة مباشرة لظروف الطقس الجاف المستمرة والتي أثرت بشدة على قطعان الماشية المحلية.

وقد تسببت أنماط الطقس المعاكسة هذه في انخفاض أعداد الماشية إلى أدنى مستوى لها منذ خمسينيات القرن العشرين.

وكان لهذا الانخفاض الكبير في أعداد الماشية تأثير متتالي على صناعة لحوم البقر في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج لحوم البقر وزيادة لاحقة في أسعار لحوم البقر المحلية.

ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على واردات لحوم البقر لتلبية طلب المستهلكين.

ويتوقع محللو الصناعة أن يستغرق الأمر قدراً كبيراً من الوقت، ربما عدة سنوات، حتى تتعافى قطعان الماشية المحلية وحتى يرتفع إنتاج لحوم البقر المحلي إلى مستويات ما قبل الجفاف.

وتسلط فترة التعافي الطويلة هذه الضوء على شدة تأثير الجفاف على صناعة لحوم البقر في الولايات المتحدة والتحديات التي تواجهها في استعادة الاكتفاء الذاتي.

نتيجة للطقس الرطب، زاد عدد قطعان الماشية في أستراليا، مما أدى إلى وجود فائض في العرض.

وقد أدى هذا إلى وضع أستراليا كأكبر مصدر للحوم البقر إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارًا تنافسية وقطعًا خالية من الدهون والتي تعاني حاليًا من نقص في السوق الأمريكية.

الأسعار الأسترالية

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وقال المحلل أنجوس جيدلي بيرد من رابوبانك إن سعر لحوم البقر الأسترالية المستوردة في الولايات المتحدة بلغ نحو 3.12 دولار للرطل (حوالي نصف كيلوغرام) قبل التعريفات الجمركية.

وارتفع سعر ربع باوند من اللحم البقري الأسترالي بمقدار 2.5 سنت فقط، حيث كان سعر المنتج المحلي حوالي 3.80 دولار، بحسب التقرير.

وأضاف بيرد أنه حتى مع التعريفة الجمركية، ارتفع السعر إلى 3.43 دولار للرطل، وهو ما يزال أقل تكلفة بشكل كبير من المنتج المحلي.

إن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من شأنه أن يعوض إلى حد كبير الألم الذي يشعر به المنتجون الأستراليون بسبب ارتفاع التكاليف، والتي من المرجح أن تنتشر عبر سلسلة التوريد.

ويرجع ذلك إلى حقيقة مفادها أن ضعف الدولار الأسترالي يحفز المشترين الأميركيين على زيادة مشترياتهم، كما يوفر للبائعين الأستراليين المزيد من العملة المحلية مقابل كل دولار أميركي يتلقونه.

وقال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل في بنك الكومنولث، إن كندا والمكسيك هما المصدران الرئيسيان الوحيدان للحوم البقر غير الخاضعين للرسوم الجمركية الأميركية.

ومع ذلك، فإن لديهم قدرة محدودة على زيادة الشحنات بشكل كبير في المستقبل القريب.

في هذه الأثناء، ردت الصين، ثالث أكبر مستورد للحوم البقر الأميركية بعد كوريا الجنوبية واليابان، على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بالانتقام.

تستحوذ الولايات المتحدة على 10% من واردات الصين من لحوم البقر من حيث القيمة. والصين هي المشتري الرئيسي الوحيد للحوم البقر الأمريكية الذي اتخذ إجراءات انتقامية ضد الرسوم الجمركية.