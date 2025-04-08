أرجأت السلطات النيجيرية الإجراءات القانونية ضد شركة بينانس مع استمرار التوترات بشأن دور بورصة العملات المشفرة في المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وبحسب تقرير صدر مؤخرا، أجلت محكمة في نيجيريا قضية التهرب الضريبي إلى 30 أبريل/نيسان.

ويمنح التأخير دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) مزيدًا من الوقت للرد على طلب Binance بإلغاء أمر محكمة سابق سمح بتقديم المستندات القانونية إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني.

رفعت دائرة الإيرادات الفيدرالية الدعوى القضائية في فبراير/شباط، زاعمة أن بينانس مدينة للبلاد بمبلغ ضخم قدره 2 مليار دولار في الضرائب بالإضافة إلى 79.5 مليار دولار إضافية في الأضرار الاقتصادية.

وتكشف ملفات المحكمة ذات الصلة أن الوكالة تضغط على البورصة لدفع ضرائب الدخل على الشركات لعامي 2022 و2023.

وعلاوة على ذلك، طالبت الهيئة بفرض غرامة سنوية بنسبة 10% على الضرائب غير المدفوعة وفائدة بنسبة 27% تقريباً على المبالغ المستحقة.

وزعمت الوكالة أن مستوى النشاط التجاري لشركة بينانس يعد بمثابة “حضور اقتصادي كبير” في نيجيريا، مما يجعلها عرضة للضرائب بموجب القانون المحلي.

ومع ذلك، طعنت شركة Binance في القرار السابق للمحكمة بالسماح بتسليم الأمر عبر البريد الإلكتروني.

وقال محامي بينانس تشوكوكا إيكووازوم إنه يجب إلغاء الطلب، حيث أن بينانس مسجلة في جزر كايمان ، وليس لديها مكتب فعلي في نيجيريا، وتم تقديمها دون إذن قضائي مناسب للتسليم عبر الحدود.

تاريخ بينانس من المشاكل القانونية في نيجيريا

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منذ توسيع خدماتها إلى نيجيريا في 24 أكتوبر 2019، بإضافة Naira، شاب رحلة Binance في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردود فعل عكسية تنظيمية.

بلغت الأمور ذروتها في فبراير/شباط 2024 عندما اعتقلت السلطات النيجيرية بشكل غير متوقع اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة بينانس، تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي، وندييم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني كيني.

وكان المسؤولون التنفيذيون قد سافروا إلى أبوجا لحضور ما كان من المفترض أن يكون سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمعالجة المخاوف بشأن العمليات المحلية لشركة بينانس.

وبدلاً من ذلك، تم القبض عليهم واتهامهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وشهد الوضع تحولا دراماتيكيا عندما هرب أنجاروالا من الحجز في مارس/آذار وفر من البلاد، ويقال إنه توجه إلى كينيا، حيث لا يزال طليقا.

لكن غامباريان بقي خلف القضبان لعدة أشهر.

وكما سبق أن ذكرنا في موقع Invezz، سرعان ما بدأت التقارير تظهر أن جامباريان كان يعاني من الالتهاب الرئوي والملاريا وانزلاق غضروفي في العمود الفقري، كل ذلك في حين يُزعم أنه حُرم من الرعاية الطبية المناسبة.

وقد لفت اعتقاله انتباه المشرعين الأميركيين، مما دفع النائب ريتش ماكورميك إلى تقديم قرار في يوليو/تموز 2024 يصنف اعتقاله على أنه حالة احتجاز رهينة.

وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، أسقطت الحكومة النيجيرية تهم غسل الأموال الموجهة إلى جامباريان، مما أدى إلى إطلاق سراحه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعاد إلى الولايات المتحدة في الشهر نفسه، منهيًا بذلك احتجازه الذي دام قرابة سبعة أشهر.

وفي غضون ذلك، أوقفت Binance رسميًا جميع الخدمات المرتبطة بالنايرا وخرجت من السوق النيجيرية في مارس 2024.