إطلاق سراح Gambaryan مؤسس Binance بعد 8 أشهر في السجن النيجيري

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غادر رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance نيجيريا بعد أن أمضى ما يقرب من ثمانية أشهر في سجن Kuje سيئ السمعة بتهمة غسل الأموال.

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في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أسقطت الحكومة النيجيرية جميع التهم الموجهة إلى تيغران جامباريان، بعد أشهر من الدعوات من المشرعين في الولايات المتحدة ومشاركين في صناعة العملات المشفرة.

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وبحسب تقارير إعلامية محلية، سحبت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance لأنه لم يكن يشغل منصبًا رئيسيًا في الشركة.

وتم إسقاط التهم قبل يومين من جلسة الاستماع المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لتجنب لفت انتباه الرأي العام، حسبما ورد.

في تصريح لـ Invezz، رحب الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنج، بأخبار إطلاق سراح Gambaryan قائلاً:

إننا نشعر براحة وامتنان عميقين لإطلاق سراح تيغران جامباريان أخيرًا بعد أن قضى قرابة ثمانية أشهر في الاحتجاز في نيجيريا. وخلال هذه الفترة الصعبة، أظهر تيغران قوة هائلة، ونحن نشيد بصموده في مواجهة هذه المحنة الشديدة. ونحن ممتنون للغاية لكل من كرس ساعات لا حصر لها لدعم إطلاق سراح تيغران.

وفيما يتعلق بمستقبل Binance في نيجيريا، أضاف تينج أن الشركة “تظل ملتزمة بالتعاون مع الجهات التنظيمية العالمية” و”حريصة على ترك هذه الحلقة خلفنا ومواصلة العمل نحو مستقبل أكثر إشراقًا لصناعة blockchain في جميع أنحاء العالم”.

هل تم إطلاق سراح جمبرايان لأسباب صحية؟

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في حين يزعم المدعي العام للحكومة النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أن التهم أسقطت بسبب مشاركة جامباريان المحدودة في الأنشطة اليومية لشركة باينانس، والتي كانت محور الادعاء، تشير بعض التقارير إلى أن تدهور صحة المدير التنفيذي ربما ساهم في إطلاق سراحه.

وبحسب ما ورد، احتجز غامباريان في ظروف غير إنسانية، مما أدى إلى عدة مضاعفات صحية، بما في ذلك الملاريا ومشاكل تتعلق بالانزلاق الغضروفي الذي تطلب إجراء عملية جراحية. وتدهورت حالته بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية، كما ورد في تقارير عدة مرات.

وكما ذكرت صحيفة إنفيز في وقت سابق، ظهر مقطع فيديو في أوائل سبتمبر/أيلول يظهر فيه جامباريان وهو يمثل أمام المحكمة، عاجزًا عن المشي بعد حرمانه من الكرسي المتحرك. كما أظهر المقطع حارسًا يرفض مساعدته، مما جعل جامباريان يعتمد على عكاز واحد فقط.

كان من الممكن سماع صوت جامباريان وهو يقول في حزن: “لقد طُلب منه ألا يساعدني. لقد قال إن هناك تعليمات… لماذا لا أستطيع استخدام كرسي متحرك؟ هذا مجرد عرض”.

دعوات للإفراج عن غامباريان

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وفي الوقت الذي ظهر فيه الفيديو، انتقد تنج طريقة معاملة جامباريان ووصف الوضع بأنه “غير إنساني” وطالب بالإفراج الفوري عنه حتى يتمكن من متابعة العلاج الطبي المناسب في الولايات المتحدة.

قبل ذلك، كان الاعتقال المستمر للمسؤول التنفيذي قد لفت بالفعل انتباه المجتمع الدولي مع دعوات من المشرعين الأمريكيين يطالبون بتدخل الرئيس جو بايدن.

وفي يونيو/حزيران، زار المشرعان كريسي هولاهان وفرينش هيل غامبرايان في السجن وطالبا بالإفراج الفوري عنه، زاعمين أنه فقد بعض الوزن ويعاني من الملاريا والالتهاب الرئوي المزدوج.

وفي وقت لاحق في سبتمبر/أيلول، ظهرت تقارير تفيد بأن أعضاء من الحكومة الأميركية أجروا محادثات خاصة مع الرئيس النيجيري ووزير المالية والنائب العام ووزير التجارة، من أجل الدعوة إلى إطلاق سراح غامباريان.

قضية نيجيريا ضد باينانس

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بدأت مشاكل Binance في نيجيريا في سبتمبر 2023، بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية إخلاء مسؤولية ينص على أن Binance Nigeria Limited “لم تكن مسجلة ولا منظمة من قبل اللجنة”، مما يجعل عملياتها في نيجيريا غير قانونية.

في فبراير 2024، أعرب البنك المركزي النيجيري عن مخاوفه بشأن الأموال غير القابلة للتتبع التي تتدفق عبر Binance.

كشف محافظ البنك المركزي النيجيري أولايمي كاردوسو أن حوالي 26 مليار دولار تمت معالجتها من خلال Binance Nigeria خلال عام، مع بقاء مصادر هذه الأموال مجهولة.

تم إلقاء القبض على جامباريان إلى جانب زميله والمدير الإقليمي لشركة باينانس، نديم أنجاروالا، في 26 فبراير بعد أن زار المسؤولون التنفيذيون نيجيريا للمساعدة في دفاع باينانس ضد تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وفي حين نجح أنجاروالا في التهرب من الاحتجاز باستخدام جواز سفر مزور في شهر مارس/آذار، ظل جامباريان رهن الاحتجاز في سجن كوجي بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

في مايو/أيار، كشف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ريتشارد تنج أن مسؤولين نيجيريين اتصلوا بفريق البورصة، واقترحوا تسوية سرية للعملات المشفرة قبل الاجتماع الذي أدى إلى اعتقال جامباريان، وهو العرض الذي رفضته باينانس في النهاية.

طوال القضية، تم رفض طلب الإفراج بكفالة عن جامباريان مرتين – مرة في مايو/أيار، عندما اعتبرته المحكمة معرضًا لخطر الهروب، ومرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، عندما تم رفض طلبه بالإفراج بكفالة لأسباب طبية.

وحكم القاضي بأن الحالة الصحية للسجين لا تمنحه الحق تلقائيا في الإفراج عنه من الحجز.

حتى وقت نشر هذا التقرير، لا تزال Binance تواجه أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك الفشل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية في نيجيريا.