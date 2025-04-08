إدارة ترامب تُحيل فريق عمل إنفاذ قانون العملات المشفرة التابع لوزارة العدل إلى التقاعد

أوقفت وزارة العدل الأمريكية بهدوء فريق إنفاذ قانون العملات المشفرة التابع لها، بما يتماشى مع الإصلاح التنظيمي الذي أجرته إدارة ترامب.

في مذكرة من أربع صفحات، ذكر نائب المدعي العام تود بلانش أن وزارة العدل “ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية”، منتقدًا ما وصفه بـ “استراتيجية الإدارة السابقة المتهورة في التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية”.

وأعلنت بلانش، التي تشغل الآن ثاني أعلى منصب في وزارة العدل بعد أن عملت محامية دفاع عن دونالد ترامب في العديد من القضايا البارزة، أن فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني (NCET) تم حله “اعتبارًا من الآن”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع نطاقا لتنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني بشأن الأصول الرقمية، والذي دعا إلى “الوضوح التنظيمي” وتحول في كيفية تعامل الوكالات الفيدرالية مع صناعة التشفير.

وفقًا للمذكرة، سيعطي المدعون العامون في وزارة العدل الآن الأولوية للقضايا التي تنطوي على “أفراد يقعون ضحايا لمستثمري الأصول الرقمية”، مثل الاحتيال، بدلاً من متابعة الإجراءات ضد البنية التحتية مثل البورصات أو الخلاطات أو محافظ الحراسة الذاتية.

ما هو فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني؟

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منذ إطلاقه في عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن، أصبح المركز الوطني لتكنولوجيا التشفير لاعباً محورياً في جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وبدعم من المدعين العامين من وحدات الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال التابعة لوزارة العدل، نجحت فرقة العمل بسرعة في بناء سجل حافل من القضايا التي تصدرت عناوين الأخبار.

وقد لعبت دورًا رائدًا في مقاضاة Tornado Cash ، وهو خلاط العملات المشفرة اللامركزي المتهم بمساعدة قراصنة كوريا الشمالية في غسل الأموال المسروقة.

كما ساعدت اللجنة الوطنية للتداول في توجيه اتهامات ضد آبراهام إيزنبرج ، التاجر الذي يقف وراء استغلال مانجو ماركتس بمبلغ 100 مليون دولار.

وزعم ممثلو الادعاء أن آيزنبرغ تلاعب بمخطط أسعار البروتوكول لاستنزاف الأموال، في حين زعم أن هذه الخطوة كانت “استراتيجية تداول قانونية”.

وساهمت الوحدة أيضًا في قضايا تتعلق بـ Bitzlato، وهي بورصة مقرها هونج كونج متهمة بغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجرمي الإنترنت، والمتسللين من كوريا الشمالية الذين يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.

الأمر الأكثر بروزًا هو أن NCET دعمت مقاضاة وزارة العدل لمؤسس FTX سام بانكمان فريد وعملت على التحقيقات في Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao.

في ذروتها، عملت الوحدة كقوة مهام تشفير مركزية تابعة لوزارة العدل، بالتنسيق الوثيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، وغيرها من الوكالات.

وفي منتصف عام 2023، أشارت وزارة العدل إلى التزامها بالوحدة من خلال تجديد هيكلها الداخلي.

في شهر يوليو، أعلنت المسؤولة الكبيرة في وزارة العدل نيكول أرجنتييري أن المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يصبح جزءاً دائماً من قسم الجرائم الحاسوبية والملكية الفكرية التابع للوزارة.

وفي ذلك الوقت، وصف أرجنتييري التغيير بأنه خطوة نحو “الارتقاء بالمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المستوى التالي”، ووضعه جنبًا إلى جنب مع مبادرات الجرائم الإلكترونية الكبرى الأخرى.

موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة يتعرض لانتقادات

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يعد إغلاق NCET هو الأحدث في سلسلة من التحركات الصديقة للعملات المشفرة التي اتخذتها إدارة ترامب.

إلى جانب إصدار أوامر للوكالات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة بتخفيف الضغوط على شركات الأصول الرقمية، عزز ترامب موقف الولايات المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة.

وفي شهر مارس/آذار، وقع على أمر تنفيذي يسمح بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.

وبعد أيام، استضاف قمة في واشنطن العاصمة، شارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة لمناقشة أولويات الصناعة ومواءمة السياسات.

أعلن ترامب في هذا الحدث: “لقد وعدتُ بجعل أمريكا القوة العظمى في مجال البيتكوين وعاصمة العملات المشفرة في العالم. ونحن نتخذ إجراءات تاريخية للوفاء بهذا الوعد”.

ومع ذلك، فإن تبني الإدارة السريع للعملات المشفرة أثار ردود فعل عنيفة من النقاد الذين يرون تضاربًا محتملاً في المصالح.

وأشار البعض إلى تورط ترامب المباشر في مشاريع مثل عملة ترامب الرسمية (TRUMP)، وارتباطات عائلته ببروتوكول World Liberty Financial (WLFI)، وخطط صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة تحت إشراف Trump Media.

وفي تعليقه على الإغلاق، وصف تيم ميلر، المعلق السياسي والاستراتيجي السابق للحزب الجمهوري، تصرفات الإدارة بأنها غير مسبوقة.

وقال ميلر: “الرئيس يدير عملية احتيال بالعملات المشفرة حيث يمكنه تلقي ملايين الدولارات بشكل مجهول”.

“في الواقع، لم نشهد في تاريخنا أي مخطط فساد مثل هذا – على الأقل خارج البيت الأبيض”.