لماذا قد تبرز نتفليكس كناجية من الحرب التجارية؟

مع تصاعد التوترات التجارية، يبدو أن شركة نتفليكس (NFLX) هي واحدة من شركات التكنولوجيا الأمريكية النادرة التي تتمتع بقدرة على الصمود في مواجهة التداعيات الشديدة.

في حين تستعد العديد من الشركات لضربات قوية، فإن التكامل العالمي لمنصة البث واعتمادها على المحتوى المحلي قد يوفر لها درعًا واقيًا في عاصفة التعريفات الجمركية والتدابير الانتقامية، وفقًا لتحليل أجرته مجلة بارون.

منذ الجولة الأخيرة من إعلانات التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، تعرضت شركات التكنولوجيا العملاقة المتخصصة في الأجهزة لضغوط، حيث انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 16%.

وفي الوقت نفسه، شهدت شركة نتفليكس انخفاضًا طفيفًا نسبيًا بلغ 3%، متفوقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا، والذي انخفض بنسبة 9% خلال نفس الفترة.

وارتفع سهمها يوم الثلاثاء بنحو 3%.

الاستثمارات المحلية تقلل من مخاطر الانتقام

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وعلى النقيض من الشركات التي تعتمد على المنتجات والتي يمكن استهداف سلعها بشكل مباشر عبر الحدود، تعمل شركة نتفليكس من خلال الاشتراكات والتسليم الرقمي، وتنسج نفسها في النسيج الثقافي والاقتصادي لأسواقها الدولية.

وقد تتردد الدول التي تفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية قبل فرض تدابير عقابية على نتفليكس، نظراً لاستثماراتها الكبيرة في الاقتصادات المحلية.

بين عامي 2020 و2023، استثمرت شركة Netflix مبلغ 6.8 مليار دولار في الإنتاجات الأوروبية، مع الحفاظ على 11 مكتبًا محليًا ومركزًا في جميع أنحاء القارة.

وبحسب المحلل لوران يون من شركة بيرنشتاين، فإن هذا التكامل العميق يجعل نتفليكس ليس مجرد جهة خارجية تقدم محتوى أجنبيا، بل مشاركا في رعاية الصناعات المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسلط يون الضوء على أن 60% من كتالوج محتوى Netflix يتكون من عناوين غير أمريكية، مما يعزز التزامها بسرد القصص الإقليمية.

يوفر هذا الانخراط المحلي المكثف لـ Netflix بعض العزل السياسي.

قد يتعين على البلدان التي تعتمد على استثمارات نتفليكس ورسوم الترخيص أن تفكر مرتين قبل فرض تدابير قاسية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بقطاعاتها الإبداعية.

تظل ضرائب الخدمات الرقمية مصدر قلق يلوح في الأفق

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ومع ذلك، فإن نتفليكس ليست بمنأى تمامًا عن هذه المخاطر. ففي ظل تصاعد الحرب التجارية، يكمن أحد المخاطر الرئيسية في احتمال فرض ضرائب أعلى على الخدمات الرقمية.

وتتراوح هذه الرسوم بالفعل بين 2% و5% في العديد من الأسواق، وقد ترتفع أو تنتشر إلى مناطق قضائية جديدة.

ومع ذلك، بالمقارنة مع نماذج تعتمد على الإعلانات مثل جوجل أو ميتا، فإن أعمال الاشتراك في نيتفليكس تواجه ديناميكيات فريدة.

ومن المرجح أن تنتقل أي زيادة ضريبية مباشرة إلى المشتركين، مما يجعلها زيادة شفافة في التكلفة.

ويشير المحلل جيسون هيلفشتاين من شركة أوبنهايمر إلى أن هذه الرؤية قد تجعل مثل هذه الضرائب غير شعبية سياسياً على المستوى المحلي، حيث يشعر المستهلكون بالضائقة بشكل مباشر.

أثبتت وسائل الترفيه بأسعار معقولة قدرتها على الصمود في أوقات الركود

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ورغم المخاطر، فإن نموذج الترفيه منخفض التكلفة الذي تقدمه شركة نتفليكس قد يلعب لصالحها إذا انكمش الاقتصاد العالمي.

تشير الأنماط التاريخية إلى أن الهروب غير المكلف يميل إلى الصمود بشكل جيد خلال فترات الركود.

خلال فترة الكساد الأعظم، شهدت هوليوود “عصرًا ذهبيًا” حيث سعى الجمهور إلى الترفيه بأسعار معقولة وسط الصعوبات الاقتصادية.

وقال هيلفشتاين لمجلة بارون: “إن البقاء في المنزل ومشاهدة Netflix هو بالتأكيد طريقة أرخص لقضاء الليل من الخروج إلى مطعم أو الذهاب إلى مكان ما”، مؤكدًا على المرونة المحتملة لـ Netflix.

حتى في بلدان مثل فرنسا، حيث تحظى الثقافة المحلية بحماية شديدة، تتفوق نتفليكس على المنافسين المحليين مثل كانال بلس في أعداد المشتركين.

وقد تساعد هذه الهيمنة، إلى جانب قدرة نتفليكس على التكيف الثقافي، في تجنب أسوأ تأثيرات الصراع التجاري العالمي المتزايد.