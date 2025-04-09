كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والانتقام الذي تلاه من الدول الأخرى مصدرًا للفوضى في أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة – ويبدو أن العبء يقع على عاتق المدخرين الأميركيين، وخاصة أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد.

ويرى الأميركيون أن حسابات التقاعد 401(ك) الخاصة بهم تخسر آلاف الدولارات مع استمرار إدارة ترامب في إثارة حرب تجارية عالمية.

أصبحت خططهم بالاعتماد على حسابات التقاعد خلال سنواتهم المتقدمة معرضة للخطر بشكل متزايد وسط عمليات البيع المستمرة.

في واقع الأمر، بدأ بعض المتقاعدين في الولايات المتحدة يتساءلون بالفعل عما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء متقاعدين إذا استمر تراجع السوق.

قال فيكتور فيتس، وهو متقاعد يبلغ من العمر 54 عامًا من جورجيا، في مقابلة مع قناة إن بي سي الأسبوع الماضي: “إنه أمر مُرهق. إذا استمر هذا الوضع، فلن أتمكن من البقاء متقاعدًا”.

لماذا تشكل عمليات البيع المكثفة في السوق أهمية بالنسبة للمتقاعدين في الولايات المتحدة؟

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 20% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام.

وهذا أمر مهم بالنسبة للمتقاعدين الأميركيين، حيث إن حسابات التوفير 401(ك) غالباً ما يكون لها تعرض كبير لسوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار المتبادلة أو المتداولة في البورصة.

وهذا يفسر بشكل كافٍ لماذا عمليات البيع الناجمة عن الرسوم الجمركية والتي محت أكثر من 11 تريليون دولار من الأسواق الأمريكية منذ تنصيب ترامب في 20 يناير تجعل المدخرين أكثر توتراً في عام 2025.

مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، يُؤجّل المتقاعدون الأمريكيون أيضًا عمليات الشراء الباهظة وتجديد منازلهم. بل إن بعضهم يخشى أن تُلحق خسائر خطط التقاعد (401(k)) ضررًا بالغًا بجودة حياتهم أيضًا.

ماذا يعني توقف ترامب عن فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا؟

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ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الكتابة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق لمدة 90 يومًا لجميع التعريفات الجمركية المتبادلة على الدول غير الانتقامية.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الارتفاع سوف يستمر، نظرا لأنه ليس مؤشرا على أنه سوف يتراجع عن تلك التعريفات الجمركية.

وبالتالي، فإن هذا لا يفعل سوى القليل لتخفيف التأثير السلبي المتوقع للرسوم الجديدة على الشركات الأميركية، وهو ما يشير إلى أن أسعار الأسهم قد تتعثر مرة أخرى في المستقبل ــ وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر للمتقاعدين الأميركيين.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي حاليًا بنحو 7.0% مقارنة بإغلاقه السابق.

قام الخبراء بخفض أهداف نهاية العام على مؤشر SPX

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لقد أدى عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية إلى دفع شركات الاستثمار إلى التحول بشكل أكثر تسامحًا بشأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام أيضًا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض رئيس قسم الأسهم الأميركية في بنك يو بي إس الذي يقع مقره الرئيسي في زيوريخ، ديفيد ليفكوتيز، هدفه لنهاية العام على المؤشر القياسي إلى 5800 نقطة.

تراجع ليفكويتز عن دعوته السابقة إلى خفض إنتاج النفط بمقدار 6400 طن، لأن سياسات ترامب التجارية جعلت “فريقنا الاقتصادي يخفض توقعاته للنمو لتعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي الهزيل هذا العام”.

وفي مذكرة بحثية، خفض الاستراتيجي تقديراته لأرباح SPX لكل سهم لهذا العام أيضًا بنحو 6.0% إلى 250 دولارًا.

ومع ذلك، فإن هدفه في نهاية العام لمؤشر القياس لا يزال يشير إلى ارتفاع محتمل بنحو 8.0% من هنا.