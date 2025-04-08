قد تدفع الحرب التجارية مؤشر S&P 500 إلى الانخفاض أكثر إلى هذا المستوى

تكافح الأسهم الأمريكية لإيجاد أرضية بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية انتقامية، أو ما قد يطلق عليه البعض عقابية ، على عشرات الدول في الثاني من أبريل.

تتفاعل الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بشكل سلبي مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث أن الاضطراب المرتبط بها في سلسلة التوريد العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود واسع النطاق.

في حين انخفض مؤشر S&P 500 بالفعل بنحو 17% بسببسياسات ترامب التجارية ، لا يزال هناك سبب للحذر، حيث قد يخسر المؤشر القياسي المزيد في الأشهر المقبلة.

قد ينخفض مؤشر S&P 500 أكثر إلى مستوى 4850

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وبحسب كارتر براكستون وورث، مؤسس ورئيس شركة وورث تشارتينج، فإن التحليل الأعمق لرسم بياني لمؤشر SPX يشير إلى أن الأسهم الأميركية ربما لم تنته من الانزلاق بعد.

وفي تقريره الأخير، حذر وورث من أن مؤشر القياس قد يخسر المزيد من النقاط إلى مستوى 4850، وهو ما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 5.0% أخرى من هنا.

ويتوقع وورث أن يكون مستوى 4850 بمثابة دعم مفيد لأنه يتزامن مع ذروة السوق بعد كوفيد-19 في عام 2021 – بالإضافة إلى “خط الاتجاه الصعودي للسوق الساري منذ أدنى مستوى للوباء في عام 2020”.

وكتب الخبير المخضرم في السوق الأسبوع الماضي: “لا يزال عملنا يشير إلى أن السوق يتجه نحو ذروة عام 2021/خط الاتجاه لمدة 5 سنوات”.

يواصل الاستراتيجيون خفض أهدافهم لمؤشر SPX في نهاية العام

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لقد دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العديد من خبراء استراتيجيات السوق إلى خفض أهدافهم لنهاية العام لمؤشر S&P 500 في عام 2025، وكان آخرهم لوري كالفاسينا من RBC Capital Markets.

واستشهدت كالفاسينا بحالة عدم اليقين المستمرة القادمة من البيت الأبيض عندما خفضت هدفها لنهاية العام على المؤشر القياسي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في الشارع عند 5550.

صرحت كالفاسينا لعملائها في مذكرة حديثة: “مع هذه الخطوة، أصبح توقعنا السابق لانخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام هو توقعنا الأساسي الجديد”. وتتوقع كالفاسينا الآن أن يبلغ سقف أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 258 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن توقعها السابق البالغ 264 دولارًا أمريكيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الجديد لـ RBC يشير إلى أن مؤشر S&P 500 سينهي هذا العام عند مستوى أقل بنسبة تزيد عن 5.0% عن السعر الذي بدأ به في عام 2025.

الرسوم الجمركية الانتقامية تؤثر على الأسهم الأمريكية أيضًا

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ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بدأت مجموعة من الدول، بما في ذلك الصين، في الإعلان عن فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بكين أنه اعتبارًا من 10 أبريل، ستخضع جميع الواردات الأمريكية لرسوم جمركية جديدة بنسبة 34٪، وهو ما قد يكون كارثيًا لقائمة طويلة من الشركات الأمريكية ذات التعرض الكبير للإيرادات في الصين.

حتى الشركات العملاقة مثل Apple و Nvidia تعتمد بشكل كبير على الصين لتحقيق النمو، وهو ما يفسر بشكل أكبر سبب انهيار سوق الأسهم الأمريكية بشدة في خضم الحرب التجارية المستمرة.

ومع ذلك، لا يزال المحللون في أوبنهايمر يتوقعون أن يتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 5000 مستوى 7000 هذا العام، مما يشير إلى ارتفاع محتمل استثنائي بنسبة تزيد عن 35% من هنا.