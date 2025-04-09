انخفاض مؤشر Nifty 50 ومؤشر Nifty Bank ومؤشر Sensex ومؤشر INR بعد خفض بنك الاحتياطي الهندي لأسعار الفائدة

انخفضت الأسهم الهندية والروبية الهندية يوم الأربعاء بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام. وانخفض مؤشر نيفتي 50 للأسهم القيادية بنسبة 0.65% ليصل إلى 22,400 روبية، بينما تراجع مؤشر BSE Sensex إلى 74,000 روبية. وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية خلال الأيام الأربعة الماضية على التوالي، من أدنى مستوى له عند 84.95 روبية الأسبوع الماضي إلى 86.56 روبية.

بنك الاحتياطي الهندي يخفض أسعار الفائدة

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كان بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ثاني بنك مركزي رئيسي يُصدر قراره بشأن أسعار الفائدة بعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) . وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 6.0%. وكان هذا التخفيض الثاني في هذه الدورة.

يأمل البنك أن تُسهم تخفيضات أسعار الفائدة في دعم الاقتصاد مع استمرار ارتفاع المخاطر. ويتمثل الخطر الأبرز في الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والهند، والتي بدأت في يوم التحرير في عهد دونالد ترامب .

أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية ضخمة على جميع السلع المستوردة من الهند، وذلك لمواجهة ما يراه ممارسات تجارية غير عادلة. وستكون لحرب تجارية شاملة بين البلدين تداعيات وخيمة.

شهد حجم التجارة بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تنويع سلسلة التوريد، حيث نقل العديد من المصنّعين عملياتهم من الصين.

بلغ إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والهند أكثر من 200 مليار دولار. صدّرت الهند سلعًا بقيمة تزيد عن 84 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما صدّرت الولايات المتحدة سلعًا بقيمة تزيد عن 41.8 مليار دولار. ويشكل قطاع الخدمات الجزء الآخر من العلاقات التجارية.

يتوقع الاقتصاديون الآن أن يُجري بنك الاحتياطي الهندي تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة هذا العام في عهد المحافظ سانجاي مالهوترا. وقد تبنى مالهوترا نهجًا أكثر تركيزًا على النمو من شاكتيكانتا داس، الذي عُيّن العام الماضي.

بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، تدخّل أيضًا في السوق بضخّ أكثر من 80 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين. ساهمت هذه التدخلات في استقرار الروبية الهندية.

أبرز تحركات مؤشري Nifty 50 و Sensex بعد قرار بنك الاحتياطي الهندي

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انخفضت معظم الشركات المدرجة في مؤشري نيفتي 50 وسينسكس بعد قرار بنك الاحتياطي الهندي ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركات الاستشارات التكنولوجية، مثل ويبرو وتيك ماهيندرا وإنفوسيس، من بين أبرز الشركات المتخلفة.

واجهت هذه الشركات الاستشارية ضربة مزدوجة، تتمثل في احتمال خفض إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات نتيجةً لتأثير الحرب التجارية. وتعمل الحكومة الأمريكية على خفض الإنفاق في إطار مشروع إيلون ماسك. وقد انهارت جميع هذه الشركات بنسبة تزيد عن 25% هذا العام.

من بين الشركات الأخرى المتخلفة عن الركب، نجد HCL Technologies، وShriram Finance، وTata Steel، وAdani Enterprises. وقد تراجعت أسهم جميع هذه الشركات، باستثناء Shriram، بنسب مئوية مزدوجة هذا العام.

من ناحية أخرى، كان الأداء الأفضل في مؤشر Nifty 50 من نصيب Zomato، وPower Grod Corp، وNestle India، وMahindra & Mahindra، وHindustan Unilever.

انخفض مؤشر Nifty Bank أيضًا بعد قرار بنك الاحتياطي الهندي. وقاد هذا الانخفاض كلٌ من بنك بارودا، وبنك كانارا، وبنك الدولة الهندي (SBI)، وبنك ICICI، وبنك Axis، وبنك IndusInd.