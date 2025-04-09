وفي جهد منسق لتعزيز ثقة المستثمرين، تعهدت شركات الوساطة الصينية الكبرى بالمساعدة في استقرار أسعار الأسهم المحلية، حسبما أعلنت بورصة شنغهاي.

ويأتي هذا التعهد في الوقت الذي كشفت فيه عشرات الشركات المدرجة عن خطط لإعادة شراء أسهمها، ردًا على الحرب التجارية المتصاعدة التي أرسلت موجات صدمة عبر السوق المحلية.

كشفت بورصة شنغهاي للأوراق المالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها عقدت اجتماعا مع 10 شركات وساطة رائدة للتأكيد على الأهمية الحاسمة لاستقرار الأسواق في مواجهة الصدمات الخارجية.

وذكرت بورصة شنغهاي أن الشركات المشاركة، بما في ذلك سيتيك سيكيوريتيز وأورينت سيكيوريتيز وإندستريال سيكيوريتيز، أعربت عن تفاؤلها بشأن آفاق النمو على المدى الطويل في الصين وتعهدت بالعمل بنشاط من أجل استقرار السوق، وهي إشارة واضحة إلى دعم جهود الحكومة.

أمريكا تخسر 104% من وارداتها من البضائع الصينية

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قالت الولايات المتحدة إن رسوما جمركية بنسبة 104% على الواردات من الصين ستدخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى تكثيف التوترات التجارية التي هزت بالفعل الأسواق العالمية وضربت الأسهم الصينية، مما يؤكد التهديد المباشر للاقتصاد الصيني.

ويمثل تجمع الوساطة تسريعًا للجهود التي تبذلها السلطات الصينية لمحاولة الحد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية.

ويأتي ذلك في أعقاب تعهدات سابقة من جانب شركة هويجين المركزية، صندوق الثروة الحكومي، بزيادة حيازاتها من الأسهم لتوفير المزيد من الدعم للسوق.

وبالإضافة إلى هذه الجهود، نشرت أكثر من 100 شركة صينية مدرجة إعلانات بشأن شراء أسهم أو إعادة شرائها، سعيا إلى تعزيز الثقة في السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر هذا الأسبوع، مما خلق المزيد من القلق لدى المستثمرين.

قالت شركة سانيي للصناعات الثقيلة، وهي شركة لتصنيع معدات البناء، إنها أعادت شراء 5 ملايين سهم بقيمة 92.9 مليون يوان (12.64 مليون دولار) من خلال السوق العامة يوم الثلاثاء، مما يدل على إجراء ملموس.

وعلى نحو مماثل، أعلنت شركة XCMG لمعدات البناء عن خطط لإعادة شراء أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 3.6 مليار يوان، وهو ما يؤكد حجم الجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق الاستقرار في أسعار الأسهم.

وكشفت أكثر من 20 شركة مدرجة تسيطر عليها الحكومة المركزية عن خطط إعادة الشراء تحت إشراف هيئة تنظيم الأصول الحكومية في الصين، مما يشير إلى استجابة موحدة من الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

وتضم هذه المجموعة شركات النفط البارزة مثل بتروتشاينا وسينوبك، فضلاً عن شركات توليد الطاقة مثل شركة الصين شينهوا للطاقة وشركة جي دي باور ديفيلوبمنت، وهو ما يسلط الضوء على النطاق الواسع لمبادرات إعادة الشراء.