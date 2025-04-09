وتستمر شركة برودكوم (ناسداك: AVGO) في النضال في حين تعهدت الصين باتخاذ إجراءات “حازمة وقوية” بعد أن رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الواردات من أكبر اقتصاد في آسيا إلى أكثر من 100%.

إن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة له أهمية كبيرة بالنسبة لشركة AVGO حيث أنها تولد حاليًا حوالي 20% من إجمالي إيراداتها من بكين.

ومع ذلك، لا يزال هناك سبب لشراء أسهم شركة Broadcom التي انخفضت الآن بنسبة تزيد عن 35% مقارنة بأعلى مستوى لها منذ بداية العام.

يتم تداول أسهم شركة Broadcom عند تقييم جذاب

Copy link to section

في حين أن هناك رياحًا معاكسة تواجه AVGO، فإن عمليات البيع الضخمة في أسهم التكنولوجيا منذ بداية هذا العام جعلتها جذابة للغاية من حيث التقييم.

وتتجه أسهم شركة برودكوم الآن إلى تحقيق مضاعف سعر إلى مبيعات مستقبلي يقل عن 15.

وهذا أقل بشكل كبير من أكثر من 18 لدى Nvidia.

وهذا جزء من السبب الذي دفع محللي جي بي مورجان تشيس إلى وصف سهم برودكوم بأنه مرشح رئيسي لـ”ارتفاع الإغاثة” في مذكرتهم الأخيرة للعملاء.

توصي شركة الاستثمار بشراء أسهم AVGO عند التراجع وترى إمكانية ارتفاعها إلى 250 دولارًا مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكسب يزيد عن 60٪ من المستويات الحالية.

إن العائد على الأرباح بنسبة 1.51% يجعل شركة Broadcom Inc أكثر جاذبية للتملك قبل الركود المتوقع بسبب التعريفات الجمركية في النصف الثاني من عام 2025.

قد تساعد عملية إعادة الشراء الجديدة لشركة AVGO في تعافي سعر سهمها

Copy link to section

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار، وقال إنه سيتم تنفيذه بالكامل بحلول نهاية هذا العام.

ويعد إعلان تان إيجابيا للغاية بالنسبة لمستثمري AVGO لأنه يؤكد بشكل أساسي أن إدارة الشركة لا تزال واثقة على الرغم من الخلفية الاقتصادية الكلية الصعبة بشكل متزايد.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom يرى زخمًا قويًا في الطلب على شرائحها المخصصة، وهو ما يعتقد أنه قد يدفع إيرادات الذكاء الاصطناعي للشركة إلى الارتفاع بنسبة 50% في عام 2025.

في مكالمة الأرباح الشهر الماضي، أشار تان إلى عملاء جدد لمسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركة، مما يضع AVGO في وضع يسمح لها بالتنافس بشكل مباشر مع شركة الذكاء الاصطناعي المفضلة، Nvidia.

لماذا لا يشتري كرامر أسهم AVGO؟

Copy link to section

ورحب المستثمر الشهير جيم كرامر أيضًا بإعلان شركة برودكوم عن إعادة شراء أسهمها في آخر تحديث له لأعضاء نادي الاستثمار الخاص به هذا الأسبوع، مضيفًا “هذا وضع رائع”.

ويتوقع كرامر أن يعمل برنامج إعادة الشراء على وضع حد أدنى لسعر سهم AVGO، حيث سيعمل كمشتري ثابت حتى خلال الأوقات الصعبة.

وأضاف أن الشركة المتعددة الجنسيات لم تكن لتعلن عن عملية إعادة شراء كبيرة كهذه لو كانت قلقة ولو قليلاً بشأن توليد النقد خلال ما تبقى من عام 2025.

ومع ذلك، أكد مدير صندوق التحوط السابق أنه لن يقوم بشراء أسهم شركة Broadcom بالمستويات الحالية لأنه يمتلك بالفعل حصة كبيرة بما يكفي (650 سهمًا / وزن 3.55) في شركة صناعة الرقائق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.