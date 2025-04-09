تظل الأسهم الأمريكية في حاجة ماسة إلى التعافي بعد أن فرض الرئيس ترامب رسوما جمركية أعلى بنسبة 104% على الواردات الصينية.

وفي وقت ما، كان المؤشر القياسي يتداول عند مستوى أقل بنحو 20% من أعلى مستوى له منذ بداية العام هذا الشهر.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء جميع الأسهم على قدم المساواة.

لا تزال هناك مجموعة من الأسهم الأمريكية تتمتع بمكانة قوية تُمكّنها من الصمود في وجه حرب تجارية ناشئة، ومنها وول مارت وتشوي.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يخبئه كل منهما للمستثمرين في عام 2025.

وول مارت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز WMT)

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وتتوقع فيكتوريا جرين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة جي سكويرد، أن تصبح شركة وول مارت “ملاذاً آمناً” وسط الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على عشرات الدول في جميع أنحاء العالم.

وتعتقد أن وول مارت تحصل على جزء كبير من إيراداتها من فئات غير تقديرية مثل البقالة والملابس، والتي ستظل قوية بغض النظر عن الرسوم الجديدة على الواردات الصينية.

صرّح غرين في مقابلة مع قناة CNBC هذا الأسبوع: “تُقدّم وول مارت أفضل قيمة وقيمة مقابل أموالك. إنها شركة قوية جدًا في مجال البقالة ، وهذا ما أعتقد أنه يُعطيها موقفًا دفاعيًا”.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد شركة البيع بالتجزئة الكبيرة من برنامج العضوية الخاص بها، Walmart +، للتعامل مع التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب والمخاوف المرتبطة بالركود المستقبلي.

وفقًا لشركة Walmart، يتسوق الأعضاء ضعف ما يتسوقه غير الأعضاء وينفقون ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما ينفقه غير الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.10% يجعل شراء أسهم WMT أكثر إثارة، خاصة إذا كنت تراهن على تباطؤ في عام 2025.

ويبدو أن وول ستريت تتفق مع جرين بشأن أسهم وول مارت.

يبلغ التقييم الإجماعي لعملاق التجزئة حاليًا “شراء” مع هدف متوسط يبلغ 109 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنحو 30٪ من هنا.

شركة تشيوي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CHWY)

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قد تتمكن شركة Chewy من الاحتفاظ بحصتها في خضم موجة الغضب بشأن التعريفات الجمركية والتقلبات المرتبطة بها في السوق، حيث لديها تعرض ضئيل للغاية للإنتاج أو الإيرادات في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوميت سينغ، إن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت “معزولة بشكل جيد” عن التعريفات الجمركية لأنها تولد أكثر من 85% من إيراداتها من المواد الاستهلاكية وفئة الصحة.

وقال في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع شبكة CNBC إن نسبة السلع المعمرة التي يتم الحصول عليها من الصين ليست كبيرة.

وقد ساعد ذلك شركة Chewy على الإبلاغ عن بيانات مالية قوية في ظل خلفية مليئة بالتحديات.

وفي مارس/آذار، أعلنت الشركة التي يقع مقرها في فلوريدا عن نمو سنوي بنسبة 15% في إيرادات الربع الرابع إلى 3.25 مليار دولار على أساس 28 سنتًا من الأرباح المعدلة لكل سهم.

في المقابل، توقع المحللون ربحية قدرها 3.2 مليار دولار و21 سنتا للسهم على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Chewy مجموعة من فرص النمو، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول “غير المخترق بشكل كافٍ” بالإضافة إلى المبادرات التي تركز على الأطباء البيطريين، كما قال المحلل ديفيد بيلينجر في مذكرة بحثية.

ويتوقع أن يساعد برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تتبناه الشركة في تحقيق مكاسب في المستقبل أيضًا.