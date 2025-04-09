أعرب بائعو النبيذ في الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار النبيذ والمشروبات الكحولية المستوردة.

وقال آدم ويليامز (57 عاما)، مالك شركة أنسلي واين ميرشانتس في أتلانتا، لرويترز في تقرير إن أسعار جميع المنتجات سترتفع بسبب التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 20% التي فرضتها إدارة ترامب على السلع من الاتحاد الأوروبي.

ويشمل ذلك المنتجات المفضلة لدى العملاء مثل Sancerre 2023 من فرنسا، والتي يبلغ سعرها حاليًا 45 دولارًا.

وبموجب هذه التعريفة، قد يرتفع سعر زجاجة النبيذ إلى ما يتجاوز ما يرغب المستهلك العادي في دفعه.

ويأتي التهديد بفرض رسوم جمركية على واردات النبيذ والشمبانيا الأوروبية من جانب ترامب في وقت يتراجع فيه بالفعل الطلب العالمي على المشروبات الكحولية.

مخاوف وتوقعات تجار التجزئة

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أعرب بيان أصدرته الجمعية الوطنية الأمريكية لتجار التجزئة للنبيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مخاوفها بشأن “انخفاض كبير في الإيرادات، وتسريح العمال، وإغلاق الشركات”.

الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا وإيطاليا، هو أكبر مصدر للنبيذ إلى الولايات المتحدة. ويتوقع مصدرو النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيون FEVS أنه عند تطبيق الرسوم الجمركية، قد تنخفض مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية في الولايات المتحدة بنسبة 20% على الأقل.

وقالت مجموعة التجارة الأمريكية، الجمعية الوطنية لتجار التجزئة للنبيذ، إن المستهلكين سوف “يكبحون إنفاقهم” ويقللون من شراء “السلع غير الأساسية مثل النبيذ” عندما يواجهون أسعارا أعلى بسبب الرسوم الجمركية.

وتعتقد المجموعة أن أي أمل في أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تحفيز مبيعات النبيذ المحلي “أمل غير مبرر”.

معضلة الشركات الصغيرة

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وبحسب تقرير رويترز، فقد تذوق ويليامز، مالك شركة أنسلي واين ميرشانتس، جميع العلامات التجارية الـ1500 الموجودة في مخزونه، والتي يحصل على معظمها من الخارج.

أعرب ويليامز عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للوضع على صناعة النبيذ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنه لم يكن قلقا بشكل مفرط حتى الآن، ربما كان ينبغي له أن يكون كذلك.

واعترف بعدم اليقين بشأن خطورة العواقب، مؤكدا أن 90% من العلامات التجارية للنبيذ التي ينتجها تأتي من الخارج، وتحديدا من فرنسا وإيطاليا.

وأوضح أن هذه الخمور تأتي من مزارع كروم صغيرة مملوكة لعائلات ومنتجين مستقلين، وهو ما يميزها عن الخمور المنتجة بكميات كبيرة والتي عادة ما توجد في محلات البقالة.

النهج المقاس

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ونتيجة لاتباع الموزعين والمستوردين نهج “الانتظار والترقب”، لم تكن هناك أي شحنات جديدة من الخارج تقريباً.

أعرب ويليامز عن عدم اليقين بشأن المستقبل، قائلاً:

لست متأكدًا مما سيحدث إذا كانت الرسوم الجمركية قاسية كما أعتقد. لديّ ثمانية موظفين أعتبرهم كعائلتي، وعليّ رعايتهم. لكنني لا أعرف ما سيحدث هنا.

“لكنني لن أبيع النبيذ المنتج بكميات كبيرة”، كما قال.

صرح ريان ستانتون، المدير العام لشركة Ultimate Wine Distributors، وهي شركة استيراد النبيذ ومقرها أتلانتا، قائلاً: “إن حملة شراء المنتجات الأمريكية رائعة من الناحية النظرية، ولكن هناك العديد من الأشياء التي لا نستطيع تصنيعها في أمريكا.

والخلاصة هي أن الأسعار ترتفع.

لدينا كمية كبيرة من النبيذ جاهزة للإبحار في فرنسا، لكنها مُجمّدة هناك بينما ينتظر الجميع ما سيحدث. إنها قيد المفاوضات. ننتظر حتى تهدأ الأمور، كما أضاف ستانتون.