لماذا حققت GAS وUSUAL وNEO مكاسب مزدوجة الرقم مع تراجع الأسواق؟

في خضم التراجع الأوسع في سوق العملات المشفرة ، برزت عملات GAS وUSUAL وNEO كأداء بارز، حيث حققت كل منها مكاسب مكونة من رقمين بينما تعثرت عملات أخرى.

وقد لفتت هذه المرونة غير المتوقعة انتباه المستثمرين الذين يتنقلون وسط بحر من محافظهم الحمراء.

ولجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام، وبعيدًا عن الحظ العشوائي، فإن المسارات الصعودية للعملات المشفرة مدعومة بتطورات فريدة وترقيات مبتكرة وشراكات استراتيجية تميزها.

مع تغير مشهد العملات المشفرة على نطاق أوسع، فإن فهم ما يدفع نمو هذه العملات في مثل هذه الأوقات الصعبة يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات مستنيرة.

انطلقت أسهم شركة GAS بعد أيام من التوحيد

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شهد سعر الغاز ارتفاعًا مذهلاً، حيث ارتفع من 1.75 دولار إلى ذروة بلغت 2.95 دولار – وهي زيادة ملحوظة بنسبة 68% – قبل أن يتراجع إلى حوالي 2.56 دولار وقت نشر هذا التقرير.

وجاء هذا الارتفاع الهائل بعد أيام من التوحيد بين 1.90 دولار و2.20 دولار، مما يعكس اختراقًا قويًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفائدة GAS على شبكات Neo N3 وNeo X، والتي تعد جزءًا من نظام NEO البيئي الذي يمر بمرحلة تحول.

وكان التطور الأحدث الذي يغذي هذا الارتفاع هو دفع NEO نحو دمج الذكاء الاصطناعي (AI) ، الأمر الذي أثار الحماس عبر شبكتها.

كشف دا هونغفي، مؤسس NEO، عن منتج يمزج بين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لربط أنظمة Web2 وWeb3، مما يعد بقدرة تشغيلية أكبر وتطبيقات جديدة.

مع ارتفاع حجم معاملات NEO مع هذا الابتكار، ارتفع أيضًا الطلب على GAS، المطلوب لمعالجة كل عملية.

وتعمل الشراكة الرئيسية مع InflectivAI على تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر.

من خلال تمكين التطبيقات اللامركزية (dApps) ووكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى مجموعات البيانات المعتمدة بالثقة في الوقت الفعلي، يعمل هذا التعاون على تعزيز فائدة NEO.

والجدير بالذكر أن المزيد من المعاملات المعتمدة على البيانات تعني المزيد من استهلاك الغاز، مما يدفع قيمته إلى الارتفاع مع توقع المستثمرين زيادة نشاط الشبكة.

تكامل الذكاء الاصطناعي يدفع مكاسب NEO

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كما شهدت عملة NEO، والتي يطلق عليها غالبًا اسم “الإيثريوم الصيني”، ارتفاعًا ملحوظًا بمكاسب مكونة من رقمين، حيث ارتفعت من 4.91 دولار إلى 5.59 دولار – بزيادة قدرها 14% – في نطاق 24 ساعة، حيث بلغت ذروتها عند 5.59 دولار.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا برؤية جريئة لدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية blockchain.

تهدف الاستراتيجية التي وضعها مؤسس NEO دا هونغفي إلى ربط Web2 وWeb3، مما يعزز التبني والاستقرار.

ويؤكد إطلاق Neo Bond، وهي آلية للحد من تقلب الأسعار، على هذا التركيز، حيث تعمل على خلق بيئة أكثر موثوقية للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

تُعدّ الشراكة مع InflectivAI أيضًا نقلة نوعية في منظومة NEO. فمن خلال تزويد التطبيقات اللامركزية ووكلاء الذكاء الاصطناعي بإمكانية الوصول الفوري إلى مجموعات بيانات موثوقة، يُعزز هذا التعاون وظائف المنصة.

مع تحول NEO إلى مركز للحلول اللامركزية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن جاذبيتها للمطورين والشركات تنمو، مما يرفع قيمتها السوقية.

قد يكون للعوامل الخارجية دورٌ أيضًا. فالتقارير التي تُفيد بتخلي الصين عن سندات الخزانة الأمريكية للاستثمار في العملات المشفرة مثل بيتكوين قد تُفيد NEO بشكل غير مباشر، نظرًا لعلاقاتها القوية بالمنطقة.

قد يؤدي هذا التحول إلى توجيه رأس المال إلى مشاريع blockchain الصينية، مما يضيف رياحًا مواتية لارتفاع NEO.

يشير حجم التداول المرتفع وارتفاع الأسعار الأولي إلى اهتمام قوي بالسوق مدفوعًا بهذه التطورات.

يرتفع سعر USUAL مع تعزيز الترقيات اللامركزية للنمو

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سجلت USUAL، النجم الصاعد في التمويل اللامركزي (DeFi) ، أيضًا مكاسب مثيرة للإعجاب مكونة من رقمين، حيث ارتفع سعرها من 0.12 دولار إلى 0.18 دولار – بزيادة قدرها 50٪ – وسط ركود السوق.

يأتي هذا النمو مدفوعًا بالعديد من التطورات، وكان آخرها نشر USUAL على Arbitrum، مما يمثل اكتمال مجموعة رموز USUAL على Arbitrum.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة Usual في شراكة مع شركة Brevis لتجديد نظام توزيع الإيرادات الخاص بها.

يقوم Brevis بحساب رصيد USUALx المرجح زمنياً لكل مستخدم على مدار الأسبوع ويولد ZK Proof يشهد على دقة كل مكافأة.

يتم بعد ذلك التحقق من هذه الأدلة على السلسلة، ويمكن للمستخدمين المطالبة بمكافآتهم مباشرة من التطبيق اللامركزي.

تتيح هذه التقنية أنظمة مكافآت قابلة للتطوير ولامركزية، مما يضع USUAL في موقع رائد في الموجة التالية من DeFi.

من خلال دمج إثباتات المعرفة الصفرية (ZK)، تقدم USUAL الآن عمليات دفع أسبوعية شفافة لا تتطلب الثقة، مما يلغي الاعتماد على العمليات اليدوية ويعزز ثقة المستخدم.

بالإضافة إلى الإطلاق على Arbitrum وتوزيع الإيرادات المحدث، لعب الموافقة على UIP-6، وهو اقتراح حوكمة مدعوم من قبل 92.13٪ من المجتمع ، دورًا محوريًا في ارتفاع أسعار USUAL.

يقترح UIP-6 رفع الحد الأدنى لـ USD0++ إلى 0.92 دولار وإعادة توزيع 47 مليون رمز USUAL، بهدف مكافأة حاملي الرموز على المدى الطويل واستقرار اقتصاديات البروتوكول.

وتشير مثل هذه التدابير إلى الالتزام بتعظيم القيمة، وهو ما يلقى صدى قوياً لدى المستثمرين.

في قطاع حيث يمكن أن يؤدي الركود إلى الانحدار، جذبت هذه الترقيات اهتمامًا جديدًا، مما أدى إلى زيادة الطلب على رمز USUAL.