ارتفع سعر Pi Network بنسبة 5٪ لكن المخاطر لا تزال قائمة وسط عدم اليقين بشأن إدراج Binance

شهد مشروع Pi Network، وهو مشروع للعملات المشفرة يهدف إلى جعل التعدين متاحًا عبر الهواتف الذكية، ارتفاع رمزه الأصلي، PI، بنسبة 4.9% إلى 0.5911 دولار.

وتأتي هذه الزيادة في ظل انتعاش أوسع لسوق العملات المشفرة، مدفوعًا بقرار الرئيس ترامب بتعليق التعريفات الجمركية الأمريكية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التفاؤل، لا تزال المخاطر كبيرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالإدراج المحتمل على منصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

ولم تسفر محاولات المجتمع لإدراج باي في القائمة عن نتائج حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة باي على البقاء على المدى الطويل.

لماذا يرتفع سعر Pi Network اليوم؟

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يمكن أن يعزى ارتفاع سعر Pi Network بنسبة 4.9% اليوم إلى انتعاش سوق العملات المشفرة على نطاق أوسع بعد قرار الحكومة الأمريكية بتعليق التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتخفيف التوترات التجارية.

أدى تعليق الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا إلى تعزيز ثقة المستثمرين في جميع الأسواق، بما في ذلك سوق العملات المشفرة.

وقد أدى هذا الشعور الإيجابي إلى ارتفاع قيمة العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين (BTC)، والتي ارتفعت لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 83000 دولار.

وشهدت شبكة Pi (PI)، التي استفادت من هذه الموجة، ارتفاعًا في أسعارها أيضًا نتيجة لذلك.

وتساهم الشراكات الاستراتيجية أيضًا في الارتفاع الحالي في أسعار التأمين الصحي.

تعاونت Pi Network مؤخرًا مع Banxa، وهو مزود خدمة دفع عالمي، وتشير التقارير إلى أن Banxa استحوذت على أكثر من 30 مليون رمز PI، مما أدى إلى زيادة الطلب.

في غضون 48 ساعة من الإعلان عن الشراكة، أفادت Pi News، التي دخلت مؤخرًا في شراكة مع Pi CrowdFund – أول منصة تمويل جماعي مبنية على نظام Pi Network البيئي، أنه تم شراء 1.2 مليون رمز PI من Banxa، مما يدل على مشاركة المجتمع القوية.

إن تفاؤل المجتمع هو المحرك الرئيسي الآخر وراء ارتفاع أسعار Pi Network الحالي.

عدم اليقين بشأن إدراج Binance يخفف من التفاؤل

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في ظل التعافي الحالي لسعر Pi Network، فإن حالة عدم اليقين بشأن إدراج Binance تشكل خطرًا كبيرًا.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من استطلاع رأي المجتمع الذي حصد أكثر من 2 مليون صوت لصالح Binance خلال تصويت مجتمع Binance الذي أُجري في فبراير ، فإن Binance لم تدرج PI.

وقد أثار هذا الصمت إحباط العديد من المؤيدين، الذين أصبحوا الآن متشككين في إمكانية إدراج العملة البديلة من قبل Binance في أي وقت قريب.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي قد تفسر تردد Binance في إدراج PI.

أولاً، تعمل PI على blockchain الخاصة بها، وليس سلسلة BNB الذكية المفضلة لدى Binance.

علاوة على ذلك، لا تزال مشكلات الشفافية قائمة، حيث تفتقر Pi Network إلى الإفصاح التفصيلي عن اقتصاديات الرمز.

وتضيف المخاوف التنظيمية في أماكن مثل فيتنام والصين، حيث يثير نموذج الإحالة الخاص بشركة باي علامات حمراء، المزيد من التعقيدات.

لقد أثر عدم إدراج Pi على Binance سلبًا على أداء السوق، حيث انخفض سعر PI بنسبة 80% من أعلى مستوى له على الإطلاق على الرغم من إدراجه على بورصات أصغر مثل OKX و Bitget، والتي تقدم تعرضًا محدودًا مقارنة بـ Binance.

مخاوف التضخم مع إطلاق الرمز المميز في أبريل

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في حين أن حالة عدم اليقين بشأن قائمة Binance كانت بمثابة مشكلة رئيسية بالنسبة لشبكة Pi، فإن المشكلات الداخلية تزيد من معاناة Pi.

ومن الجدير بالذكر أن ضغوط التضخم تلوح في الأفق مع توقع إصدار أكثر من 124 مليون نقطة أساس في أبريل.

كما كانت عملية نقل الرمز صعبة ، حيث أبلغ المستخدمون عن فقدان الرموز أو تأخيرات KYC، مما أدى إلى تآكل الثقة في المشروع.

ما هو التالي لشبكة Pi؟

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رغم هذه العقبات، تتمتع شبكة Pi بإمكانيات هائلة. فقاعدة مستخدميها الضخمة تُشكّل سوقًا متكاملةً لـ PI.

وتسلط مبادرات مثل PiFest، التي يقبل فيها أكثر من 125 ألف تاجر بطاقة Pi، الضوء على فائدتها في العالم الحقيقي.

يتوقع المحللون مثل BANG أن يعود PI إلى ما يزيد عن 1 دولار إذا اخترق مباشرة مستوى VAL الأسبوعي عند 0.782.

لكن النجاح يعتمد على التغلب على العقبات التي تم تسليط الضوء عليها.

من المهم أيضًا أن تعمل Pi على تحسين الشفافية وإصلاح تراكمات KYC وإيجاد طرق لجذب المطورين للبناء على منصتها.

لا يمكن لـ Pi أن يكتسب دورًا دائمًا في عالم التشفير إلا من خلال معالجة هذه المخاطر.