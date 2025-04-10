ستاندرد تشارترد وأوكي إكس يطلقان برنامجًا تجريبيًا للضمانات الرمزية المدعومة بالعملات المشفرة في دبي

يقوم بنك ستاندرد تشارترد العملاق المصرفي بتجربة منصة جديدة مع بورصة العملات المشفرة OKX والتي تسمح للمؤسسات باستخدام الأموال المميزة والعملات المشفرة كضمان للتداول.

وباعتبارها لاعباً متمرساً في قطاع التوكنات، تخطط ستاندرد تشارترد لتقديم الحراسة لهذه الأصول من خلال بنيتها التحتية المنظمة، باستخدام إعداد مرآة الضمانات الذي يبقي الأصول خارج البورصة مع تمكين النشر في الوقت الفعلي للتداول، وفقاً لإعلان صادر عن البنك في 10 أبريل.

ويجري تنفيذ البرنامج التجريبي في مركز دبي المالي العالمي تحت إشراف هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في البلاد بما يتوافق مع اللوائح المحلية.

ما هو الانعكاس الجانبي؟

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في جوهرها، ستعمل المنصة كإعداد مرآة ضمان يسمح للمؤسسات باستخدام صناديق سوق المال المشفرة والرمزية للتداول، دون الحاجة إلى تخزين أصولها في البورصة.

وبدلاً من ذلك، تظل الأصول محفوظة بشكل آمن لدى بنك ستاندرد تشارترد، وهو بنك ذو أهمية نظامية عالمية (G-SIB)، مما يوفر دفعة كبيرة في مجال الأمن والامتثال التنظيمي.

وتعمل هذه العملية عن طريق “عكس” الضمانات خارج البورصة، مما يعني أن المؤسسات لا تزال قادرة على نشر رأس المال بكفاءة في أسواق العملات المشفرة مع تجنب مخاطر الطرف المقابل المرتبطة عادة بالحيازات داخل البورصة.

وتسهل شركة OKX، من خلال كيانها المنظم في دبي، المعاملات بينما تتولى شركة Standard Chartered مسؤولية الحراسة في إطار مركز دبي المالي العالمي.

تلعب عملية الترميز دورًا محوريًا في تفعيل هذا النموذج. فمن خلال تحويل صناديق أسواق المال التقليدية إلى أصول قائمة على تقنية بلوكتشين، يتيح البرنامج تسويات أسرع، وشفافية أكبر، وحركة أصول آنية.

وقال رئيس شركة OKX، هونغ فانغ، إن المنصة ستسمح للعملاء المؤسسيين “بنشر رأس المال التجاري على نطاق واسع في بيئة موثوقة”.

وسوف يشهد البرنامج التجريبي مشاركة بعض الأسماء البارزة في مجال التمويل التقليدي.

وبحسب الإعلان، فإن شركة إدارة الأصول الأميركية فرانكلين تيمبلتون ستكون الأولى في سلسلة من صناديق سوق النقد التي سيتم طرحها في إطار برنامج OKX-SCB.

وفي الوقت نفسه، ستكون Brevan Howard Digital، قسم التشفير التابع لشركة الاستثمار العالمية Brevan Howard، من بين المؤسسات الأولى التي تشارك في المشروع التجريبي.

لاعب ذو خبرة في سوق مزدهرة

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وفي تقرير صدر في نفس اليوم، توقعت شركة المدفوعات blockchain Ripple أن سوق التوكين قد يرتفع إلى 18.9 تريليون دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة، مدفوعًا بتبني المؤسسات، والوضوح التنظيمي، وزيادة الطلب بين الأجيال الجديدة.



وفي العام الماضي، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل حجم سوق الرمزية إلى 30.1 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يؤكد قناعته القوية بإمكانيات القطاع على المدى الطويل.

وفي حين بدأت العديد من المؤسسات المالية للتو في استكشاف هذا المجال، فقد كان بنك ستاندرد تشارترد يضع الأساس منذ سنوات.

وقد دعم البنك في السابق مبادرات blockchain مثل Partior و Zodia Markets واختبر الودائع المميزة وحلول الحراسة الرقمية عبر أسواق متعددة.

في أواخر عام 2023، أعلنت شركة SC Ventures، الذراع الاستثمارية للتكنولوجيا المالية للمجموعة المصرفية، عن إطلاق Libeara.

تم إطلاق المنصة في سنغافورة بالتعاون مع FundBridge Capital، وتسمح بإنشاء صندوق سندات حكومية بالدولار السنغافوري للمستثمرين المعتمدين.

في فبراير من هذا العام، تعاونت شركة إدارة الأصول الصينية في هونج كونج، وهي شركة رائدة في مجال صناديق الاستثمار في المنطقة، مع ستاندرد تشارترد لإصدار أحد أول صناديق أسواق النقد الرمزية في آسيا على منصة Libeara، والتي تستهدف المستثمرين الأفراد.

في العام الماضي، أطلقت ليبيريا صندوق Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund ، وهو صندوق سندات خزانة أمريكية مميز.

وإلى جانب عملية الرمزنة، نجح ستاندرد تشارترد أيضًا في ترسيخ حضوره المهم في مجال حفظ الأصول الرقمية، مع عمليات تمتد عبر ولايات قضائية متعددة.