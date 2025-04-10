سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب حادة يوم الخميس بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع جولة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وأثار القرار موجة من الارتياح في الأسواق المالية، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 بأكثر من 4% مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أشهر.

ومع ذلك، فقد خفف الانخفاض الحاد في أسهم السوبر ماركت من المزاج الإيجابي في مؤشر الأسهم القيادية في لندن.

كانت أسهم شركتي تيسكو وسينسبري من بين أكبر الخاسرين خلال اليوم، حيث تأثرتا بالمخاوف المتزايدة بشأن حرب الأسعار المتفاقمة في القطاع.

تحذر شركة تيسكو من المنافسة الشديدة وانخفاض الأرباح

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هبطت أسهم تيسكو بنسبة 7%، أو 24.4 بنس، إلى 310.8 بنس، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو، بعد أن حذرت شركة التجزئة من أن الأرباح من المرجح أن تنخفض هذا العام مع استعدادها لمعركة في سوق تزداد تنافسيتها.

وتوقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية تتراوح بين 2.7 مليار جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني للسنة المالية الحالية، وهو أقل بكثير من توقعات سيتي البالغة حوالي 3.2 مليار جنيه إسترليني.

وقالت أكبر شركة بقالة في بريطانيا إنها تستعد لبيئة تنافسية “شديدة” وتخطط للحفاظ على المرونة للدفاع عن حصتها في السوق.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيسكو كين مورفي عزم الشركة على مواصلة الاستثمار في القيمة للمتسوقين، حتى مع الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشارت الشركة في توقعاتها إلى أنها “شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية زيادة أخرى في شدة المنافسة في السوق البريطانية”.

“نحن نقدم التوجيه الذي يمنحنا المرونة والقوة اللازمة للاستجابة لظروف السوق الحالية.”

وتسبب تحذير تيسكو أيضا في انخفاض أسهم منافستها سينسبري، التي هبطت بنسبة 5%، أو 12 بنساً، إلى 223.8 بنساً.

الخصومات العدوانية التي تقدمها أسدا تزيد الضغوط

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وقد تأججت مخاوف حرب الأسعار بسبب الدفعة الجديدة من جانب شركة أسدا، بقيادة رئيس مجلس الإدارة آلان ليجتون، الذي كشف في وقت سابق من هذا العام عن أكبر جولة من تخفيضات الأسعار في السوبر ماركت منذ 25 عاما في إطار حملة “التراجع”.

إن هذه الاستراتيجية التسعيرية العدوانية، والتي تهدف إلى صد التقدم السريع لسلاسل التخفيضات Aldi و Lidl، ترفع الرهانات بالنسبة للاعبين الراسخين.

وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: “ربما تكون محلات السوبر ماركت على وشك الشروع في حرب تجارية خاصة بها”.

“إن الهجوم العدواني الذي شنته شركة أسدا على الأسعار، إذا حدث بالكامل، فمن المرجح أن يؤدي إلى تقليص الأرباح في جميع أنحاء القطاع.”

أشار هانتر إلى أن أسهم تيسكو قد انخفضت بالفعل بنسبة 10% هذا العام قبل تداولات يوم الخميس، وسط توقعات متزايدة وبيئة اقتصادية غير مستقرة. وحذّر من استمرار التحديات.

ورغم التحديات، أعلنت شركة تيسكو عن ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة بنسبة 10.6% في السنة المالية السابقة إلى 3.128 مليار جنيه إسترليني، مع ارتفاع مبيعات المجموعة بنسبة 3.5% إلى 63.64 مليار جنيه إسترليني.

كما زادت شركة التجزئة حصتها السوقية في المملكة المتحدة إلى 28.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016.

وفي المستقبل، قالت شركة تيسكو إنها تستهدف تحقيق وفورات في التكاليف تبلغ نحو 500 مليون جنيه إسترليني لتعويض النفقات المتزايدة، بما في ذلك زيادة قدرها 235 مليون جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني.

يقول المحللون إن تيسكو لا تزال في وضع جيد على الرغم من المخاطر

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وفي حين أبدى المستثمرون ردود فعل متوترة تجاه التوقعات الحذرة لشركة تيسكو، أشار بعض المحللين إلى أن الشركة لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتجاوز العاصفة.

وقال آرين تشيكري، محلل الأسهم في هارجريفز لانسداون: “إن المخاوف من حرب أسعار يمكن أن تضغط على الربحية أثرت على المعنويات في جميع أنحاء القطاع مؤخرًا، لكنها لم تتحقق بعد”.

حتى لو اندلعت حرب أسعار، تعتقد تيسكو أنها في أفضل وضع تنافسي لها منذ سنوات، بفضل مطابقة أسعار ألدي وأسعار كلوب كارد التي تحافظ على ولاء العملاء. ورغم العناوين الرئيسية الأخيرة، لا يبدو أن أسدا تمتلك القوة المالية الكافية لتعطيل هذه الديناميكية.

مردِّدًا هذا الرأي، أضاف هانتر: “المعركة القادمة هي أن تخسر تيسكو لا أن تفوز أسدا. وتبقى الحقيقة أن حصة المجموعة السوقية ارتفعت مجددًا إلى 28.3%، وهو ما يعادل حصة أقرب منافسيها، سينسبري وأسدا، مجتمعين”.