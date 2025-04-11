توقع سعر BABY مع بدء مشاركة Bitcoin في Babylon Genesis Network

من المتوقع أن تشهد عملة BABY، الرمز المميز الأصلي لبابيلون، نموًا محتملًا بعد إطلاقها مؤخرًا وإطلاق Babylon Genesis Network.

لقد أثار النهج المبتكر للشبكة في تخزين البيتكوين اهتمامًا كبيرًا، وقد يؤدي التبني السريع، المدفوع بالشراكات الاستراتيجية والرموز القوية، إلى دفع سعر BABY إلى ما يزيد عن 0.2 دولار بحلول نهاية أبريل.

إطلاق شبكة Babylon Genesis

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تم إطلاق شبكة Babylon Genesis في 10 أبريل 2025، باعتبارها سلسلة كتل من الطبقة 1.

يدمج Babylon Genesis أمان Bitcoin مع مرونة إثبات الحصة (PoS).

يتيح هذا الإطار الفريد لحاملي Bitcoin المشاركة مباشرة على السلسلة.

يخدم رمز BABY كرمز للحوكمة والمرافق، مع دوره في رسوم المعاملات ومكافآت المشاركة التي تغذي مشاركة النظام البيئي.

بعد إطلاق Babylon Genesis، ارتفع سعر BABY إلى 0.153 دولار على Binance قبل أن تؤدي عمليات البيع الجوي إلى انخفاضه إلى 0.07203 دولار.

ومع ذلك، تعافى السعر إلى 0.0914 دولار وقت نشر هذا التقرير مع سيطرة الثيران.

يعكس هذا التقلب ديناميكيات ما بعد حدث توليد الرمز المميز (TGE) النموذجية، حيث يشير الارتداد إلى ثقة متجددة للمستثمرين.

قامت عملية الإنزال الجوي لبابيلون بتوزيع 600 مليون رمز BABY

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قامت عملية توزيع Babylon بتوزيع 600 مليون رمز BABY، وهو ما يمثل 6% من إجمالي العرض البالغ 10 مليار، مستهدفة المشاركين الأوائل وحاملي NFT.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تطبيق أي قيود على التحويل ، مما يتيح التداول الفوري مع قيام بعض المستفيدين ببيع ممتلكاتهم على الفور، مما ساهم في انخفاض الأسعار الأخير.

قام المشاركون الآخرون بوضع الرموز، مما يدعم أمان الشبكة.

تلا عملية سحب 21 مليون دولار من البيتكوين حدث سحب، مما أثار مخاوف بشأن ثقة السوق، حيث أشار المنتقدون إلى تخصيص 66% من العملة للمطلعين.

ومع ذلك، هناك ضمانات موضوعة للتخفيف من المخاطر، مع وجود قفل لمدة عام واحد لرأس المال الاستثماري والمستشارين.

لا يمكن وضع الرموز المقفلة، مما يمنع الإغراق.

تشهد شبكة Babylon Genesis Network إقبالاً هائلاً

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بعد عملية التوزيع الجوي، ارتفع سعر BABY بشكل كبير، مدعومًا بالتبني السريع لشبكة Babylon Genesis Network، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نموذج المراهنة المزدوج.

يمكن لحاملي رمز Bitcoin (BTC) و Babylon (BABY) مشاركة عملاتهم وكسب المكافآت بشكل تعاوني.

يحتفظ المشاركون في BTC بالسيطرة الكاملة على الأصول بينما يفوض المشاركون في BABY المحققين، لتأمين المعاملات.

وتفرض الشبكة معدل تضخم سنوي بنسبة 8% وتقدم مكافأة بنسبة 4% مقابل مشاركة البيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، يمنع بروتوكول ختم الوقت الخاص بـ Babylon هجمات الإنفاق المزدوج بينما يضمن بروتوكول توفر البيانات الخاص به عمليات سلسة.

تعمل هذه الميزات على تعزيز سلاسل الكتل PoS بمتانة Bitcoin.

في وقت نشر هذا التقرير، حقق بروتوكول مشاركة Bitcoin الخاص بالشبكة 4.068 مليار دولار في TVL وفقًا لـ DefiLlama ، مما يؤكد اعتماده القوي من قبل المستخدمين.

ساهمت الشراكات الاستراتيجية في تعزيز إمكانات نمو شركة Babylon، مع تكامل Anchorage Digital مع الشبكة منذ اليوم الأول.

وقد تبع ذلك تكامل شبكة Axelar ، مما أدى إلى ربط BABY بأكثر من 70 سلسلة كتل، مما أدى إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني.

تم أيضًا إطلاق جسر Ethereum الخاص بـ IBC Eureka، للسماح بنقل الأصول السريع، حيث أصبح حاملو Bitcoin LST الآن قادرين على نقل الأموال إلى الشبكة الرئيسية لـ Babylon في ثوانٍ.

تضع هذه القدرة عبر السلسلة BABY في وضع يسمح لها بتبني DeFi.

ومن الجدير بالذكر أن Babylon Genesis حصلت على تمويل بقيمة 88 مليون دولار من Paradigm وPolychain Capital، بالإضافة إلى الشراكة مع أمثال Cosmos Hub وBedrock.

هذه التحالفات تُوسّع نطاق نظام بابل البيئي، وقد تُحسّن من استخدامات بيبي وزيادة الطلب عليه.

ما هو التالي بالنسبة لسعر بابل؟

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يعتمد هدف السعر البالغ 0.2 دولار على الاستمرار في اعتماد Babylon Genesis Network.

قد يؤدي تنشيط Anchorage للرهان إلى زيادة TVL بشكل أكبر، وقد تجذب Axelar وIBC Eureka مستخدمي DeFi، وقد تعمل حوكمة المجتمع على إعادة بناء الثقة بعد إلغاء الرهان، مما يدعم المشاعر الصعودية لسعر Babylon.

ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار BABY، وخاصة مع التخصيص المكثف للمطلعين، والذي يظل مصدر قلق على الرغم من فترة الإغلاق.