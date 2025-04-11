خطة ألمانيا لإنقاذ الدفاع الأوروبي ومستقبله الصناعي

لقد تغيرت السياسة الدفاعية الألمانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية أكثر مما تغيرت خلال العقود الأربعة الماضية.

في تصويت تاريخي، رفعت برلين نظامها الدستوري الخاص بالديون، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 500 مليار يورو من الأموال العامة لإعادة بناء جيشها وإصلاح البنية التحتية الوطنية.

وتعهدت الحكومة الجديدة بزيادة أعداد القوات، وتكثيف إنتاج الأسلحة، وإعادة برمجة أجزاء من صناعة السيارات لأغراض الدفاع.

وفي الوقت نفسه، تعمل أوروبا على مضاعفة الحوافز المتعلقة بالمركبات الكهربائية والحوافز الصناعية لإحياء طموحات أوروبا الخضراء وتعزيز مصنعي المركبات الكهربائية الأوروبيين.

كم تنفق ألمانيا؟

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في 18 مارس/آذار، وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تعديل دستوري لرفع قيود الديون.

ويتيح القرار إنفاق 500 مليار يورو على مدى العقد المقبل، ومن المرجح أن يتبع ذلك إنفاق 100 مليار يورو أخرى إذا وصل الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتم تخصيص جزء من هذا التمويل للسكك الحديدية والمستشفيات، ولكن التركيز الاستراتيجي واضح: التحديث العسكري على نطاق واسع.

كانت ألمانيا تعاني من نقص مزمن في تمويل جيشها منذ تسعينيات القرن العشرين.

وبحلول عام 2024، لن تتجاوز ألمانيا عتبة 2% التي حددها حلف شمال الأطلسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما.

يفتقر الجيش الألماني إلى الإمدادات والمعدات والبنية الأساسية.

الثكنات تتهاوى، وأعداد القوات راكدة. وخلص تقرير برلماني حديث إلى أنه حتى مع اعتماد صندوق الـ 100 مليار يورو عام 2022، لا تزال الجاهزية العملياتية الأساسية بعيدة المنال.

والآن تستهدف الأموال الجديدة كل شيء بدءاً من البوارج من طراز إف-127 وطائرات يوروفايتر إلى الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية ومخزونات الصواريخ.

يريد الجنرال كارستن بروير 100 ألف جندي إضافي ويدعو علانية إلى عودة الخدمة العسكرية.

بل إنه حذر من أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة للحرب خلال أربع سنوات.

وأعرب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس عن مخاوف مماثلة، مشيرا إلى التهديدات الروسية، فضلا عن “عدم القدرة على التنبؤ بالعلاقات عبر الأطلسي”.

إن نطاق الطموح جديد، وكذلك الإلحاح.

ما الذي كسر قيود برلين؟

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أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إطلاق “Zeitenwende” الألمانية الأصلية في عام 2022.

ولكن عودة دونالد ترامب هي التي حولت هذا التحول إلى إعادة توجيه كاملة.

وقد جمد ترامب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وتساءل عن التزامات حلف شمال الأطلسي، وأشار إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل الحماية الأميركية.

وقد أظهرت التصريحات الأخيرة الصادرة عن القيادة السياسية في الولايات المتحدة أن أوروبا أصبحت الآن تُنظر إليها على أنها عبء وليس شريكاً.

انهارت الثقة بالتحالف عبر الأطلسي. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن معظم دول أوروبا الغربية ترى في دونالد ترامب تهديدًا للسلام الأوروبي.

وهذا يعادل تقريبًا عدد الأشخاص الذين ينظرون إلى فلاديمير بوتن بنفس الطريقة.

ولم يترك هذا الانهيار لألمانيا أي خيار سوى تكثيف الجهود.

لقد حذر المستشار المنتظر فريدريش ميرز منذ فترة طويلة من عدم موثوقية الولايات المتحدة، وهو الآن يرى الدفاع كضرورة محلية وأوروبية.

إن السياسة الدفاعية الألمانية، التي كانت تشكلها في السابق نزعة السلمية بعد الحرب العالمية الثانية والعلاقات الاقتصادية، تركز الآن على الاستعداد للصراع وردع التهديدات على عتبة أوروبا.

هل تستطيع ألمانيا تحقيق ذلك؟

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كان جمع الأموال الجزء السهل. أما الجزء الصعب فهو تحويل تلك اليوروهات إلى أسلحة وبنى تحتية وقدرات.

يواجه قطاع الدفاع الألماني مخاطر تنفيذية معروفة. فالمشتريات بطيئة، والمشاريع تتعثر في المراجعات القانونية.

يُخفق الجيش الألماني مرارًا وتكرارًا في تحقيق أهدافه في التجنيد. يبلغ عدد جنوده حاليًا 181 ألف جندي فقط. ويريد بروير 460 ألف جندي، بما في ذلك قوات الاحتياط.

يُمثل الإعدام تحديًا سياسيًا أيضًا. ولا يزال الديمقراطيون الاجتماعيون منقسمين بشأن حجم الإنفاق العسكري، لا سيما مع تزايد احتمالات تخفيض البرامج الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتولى لارس كلينجبيل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المهتم بالدفاع والذي تشكلت شخصيته من خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر، منصب وزير المالية.

ولكن رغم ذلك فإن ماكرون لا يتمتع بأي خبرة في إدارة المالية العامة، ولكنه مكلف بموازنة إعادة التسلح والاستثمار والقدرة التنافسية الصناعية، مع الحفاظ على التحالف من التفكك.

سيكون الجانب الصناعي معقدًا بنفس القدر. تخطط ألمانيا لتحويل مصانع السيارات غير المستخدمة إلى مصانع دفاعية.

كما أنها تريد حماية فولكس فاجن ونظيراتها من غرامات الانبعاثات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي قد تُضعفها خلال فترة الانتقال إلى السيارات الكهربائية. وهنا يبدأ التقاء السياسة الاقتصادية والأمن القومي.

لماذا تُعدّ المركبات الكهربائية مهمة في قصة الدفاع

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لا تزال مصداقية الصناعة في ألمانيا تعتمد على قطاع السيارات.

ولهذا السبب فإن الائتلاف يضغط بقوة من أجل توفير حوافز للسيارات الكهربائية، والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، والدعم المالي للسيارات الهجينة وشاحنات الهيدروجين، والدفع الوطني نحو البنية التحتية للشحن.

الرسالة هي أن الدفاع والنمو الأخضر ضروريان لتحقيق المرونة الوطنية.

بدأت فولكس فاجن بالاستجابة بالفعل. ففي الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ارتفعت مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بنسبة ٥٩٪ ، بينما تضاعفت عمليات التسليم الأوروبية بأكثر من الضعف.

في ألمانيا، ما يقرب من نصف جميع السيارات الكهربائية المباعة جاءت من علامة تجارية تابعة لمجموعة فولكس فاجن.

مع تراجع تسلا في معظم الأسواق الأوروبية، استعادت ألمانيا السيطرة على سوق السيارات الكهربائية الإقليمي.

لكن لا يزال هناك ضغط من الصين. في الربع الأول، انخفضت مبيعات فولكس فاجن من السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 37%، بينما تواصل BYD تحقيق مكاسب.

وهنا تتضح استراتيجية ألمانيا ذات المسارين. إعادة التسلح وإعادة التصنيع تجريان بالتوازي.

ليسا هدفين متعارضين، بل وجهان لعملة واحدة: استعادة استقلال ألمانيا اقتصاديًا وأهمية استراتيجية.

اقتصاد الدفاع، بالتصميم أم بالصدفة؟

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لم تكن هذه الخطة برمتها جزءًا من رؤية شاملة. إنها رد فعل. استجابة سريعة ومرتجلة للتخلي الخارجي والانحلال الداخلي.

الحقيقة غير المريحة هي أن هذه اللحظة ربما كانت تتطلب صدمة خارجية لإجبارنا على التغيير الذي طال انتظاره.

والآن، أصبحت ألمانيا لديها الفرصة للقيام بشيء لم تفعله منذ إعادة توحيد شطري البلاد: القيادة ليس انطلاقا من الشعور بالذنب، بل انطلاقا من الضرورة.

ومن خلال القيام بذلك، قد يثبت أن المرونة الاقتصادية والردع العسكري ليسا أجندتين متنافستين.