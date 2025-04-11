توقعات أسعار S: سونيك تصل إلى علامة TVL بقيمة مليار دولار أسرع من Sui وAptos

واجهت العملات المشفرة صعوبات في الجلسات الماضية حيث أدت التطورات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الحرب التجارية التي شنها ترامب، إلى إضعاف الرغبة في الأصول الخطرة.

ومع ذلك، تحدت شركة سونيك الاتجاهات الهبوطية من خلال تحقيق نمو ثابت في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL).

ارتفعت القيمة الإجمالية لـ TVL لشركة Sonic إلى ما يزيد عن مليار دولار في أبريل (البيانات المستخرجة من DeFiLlama)، مما يعكس نموًا هائلاً في عام 2025 (حتى الآن).

وقد أدى ذلك إلى تفوقه على المشاريع الراسخة Sui وAptos، والتي استغرقت 505 و709 أيام على التوالي، لتتجاوز علامة المليار دولار من القيمة الإجمالية للمشاريع.

Source – Decentralized

تشير الزيادة الهائلة في القيمة الإجمالية للأرض إلى الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين بمشروع سونيك.

وعلاوة على ذلك، يشير ذلك إلى الثقة في الإمكانات المستقبلية للأصول.

أدت هذه التطورات إلى تحويل الانتباه إلى العملة المحلية $S، والتي يبدو أنها على استعداد لتحقيق اختراقات تاريخية.

ومن الجدير بالذكر أن Fantom أكدت خططها لتغيير العلامة التجارية إلى Sonic في أواخر عام 2024 لتحسين قابلية التوسع وتجربة المستخدم والأمان.

النمو السريع لشركة سونيك في الأسواق الهابطة

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في حين واجهت معظم أنظمة DeFi صعوبة في التعامل مع انخفاض النشاط وسط حالة من الهبوط المطول، برزت Sonic Labs.

وقد ضمنت توافقية المشروع مع EVM، والرسوم الملائمة للمطورين، والمعاملات السريعة نموًا ثابتًا في الأشهر القليلة الماضية.

لقد اجتذبت الميزات الرائعة التي تتمتع بها سونيك تدفقات نقدية ضخمة على الرغم من فترات التوقف الواسعة في السوق، مما دفع قيمة TVL الخاصة بها إلى ما يزيد عن مليار دولار في حوالي شهرين.

يساهم التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك شراكة Alchemy Pay ، في إبقاء Sonic طافية.

وأشار التبني السريع إلى الثقة في تقنية سونيك بغض النظر عن حالة عدم اليقين في السوق.

توقعات سعر الدولار

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يتم تداول عملة Sonic الأصلية عند 0.4786 دولارًا بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 3٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Chart by CoinMarketCap.

يعكس البديل الاتجاهات المتغيرة وسط انتعاش المشترين، مما يشير إلى حدوث اختراقات محتملة.

يدعم النظام البيئي المتوسع لشركة Sonic النمو الطويل الأجل لـ $S.

إن رسومها المنخفضة وتوافقها مع EVM والإنتاجية العالية تجعلها خيارًا مربحًا للأفراد الذين يستخدمون منصات مثل Solana وEthereum.

تشير زيادة TVL إلى انتقال المطورين إلى Sonic.

ستؤدي مثل هذه الهجرات إلى تعزيز فائدة رسوم $S والغاز.

علاوة على ذلك، أظهرت شركة سونيك مرونة كبيرة على الرغم من ضعف السوق على نطاق واسع.

من الممكن أن يشهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعات سريعة في ظل ارتفاعات واسعة النطاق مع دخول رأس المال إلى أنظمة DeFi الرائدة.

علاوة على ذلك، غالباً ما يختار التجار والمستثمرون الأصول ذات التبني السريع والأساسيات القوية.

قد يعمل نمو TVL المثير للإعجاب على تحفيز FOMO لتعزيز أداء altcoin.

تشير هذه العوامل إلى اختراقات وشيكة لسونيك.

ومع ذلك، ينبغي للمتحمسين مراقبة العناصر المحتملة التي قد تؤدي إلى تأخير ارتفاع الأسعار المتوقع.

يُظهر سعر $S ضعفًا على الرغم من الارتفاع المذهل في القيمة الإجمالية المقفولة.

يشير انخفاض حجم التداول إلى تلاشي الاهتمام بالبديل.

قد يظل بعض المشاركين حذرين حتى تأكيدات الاختراق.

كما قامت شركة إدارة الأصول Grayscale مؤخرًا بإزالة Sonic من قائمة المراقبة المحدثة الخاصة بها ، مما أثار نقاشات حول الجاذبية المؤسسية للأصل.

علاوة على ذلك، يتطلب Sonic الابتكار المستمر لإزاحة المنافسين مثل Polygon وSolana وArbitrum والهيمنة على مساحة DeFi.

تعمل الوظائف والتقنيات الفريدة التي تتمتع بها سونيك على تعزيز قدرتها التنافسية.

ومع ذلك، ينبغي للمشروع أن يحتفظ بثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال الثابتة للبقاء في السوق المتطورة.

في هذه الأثناء، ترسم توقعات النظام البيئي السائدة صورة صعودية لـ Sonic وعملتها الأصلية $S.