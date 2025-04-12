وصلت مخزونات الخام في مقاطعة شاندونغ إلى مستويات قياسية مرتفعة في مارس/آذار وسط تكثيف العقوبات الأميركية.

وقالت شركة فورتيكسا في تقرير إن ذلك يرجع إلى قيام مصافي التكرير الصينية بزيادة وارداتها من النفط الخام الخاضع للعقوبات، في تحد للعقوبات الأمريكية.

بلغت واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحرا ، والتي كانت مدفوعة في الغالب بوصول كميات قياسية من النفط الخام الإيراني إلى منطقة شاندونغ، 10.6 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعمل المصافي على زيادة مخزوناتها من النفط الخام بسرعة ردا على المخاوف من أن تؤدي العقوبات الأميركية الأخيرة ضد ناقلات النفط المرتبطة بإيران إلى تعطيل تدفقات النفط الخام الإيراني، وفقا لوكالة الاستخبارات لتتبع السفن.

وصلت واردات الصين من النفط الخام الإيراني إلى مستوى مرتفع جديد في مارس/آذار، حيث تم استيراد 1.8 مليون برميل يوميا.

Source: Vortexa

وأظهرت تقديرات فورتيكسا أن مقاطعة شاندونغ استحوذت على أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا من هذا الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن متوسط عام 2024.

ارتفاع المخزونات البرية بشكل حاد

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شهدت مخزونات النفط الخام البرية في شاندونغ أسرع نمو شهري لها على الإطلاق خلال شهر مارس، حيث زادت بأكثر من 20 مليون برميل. ويتوافق هذا الارتفاع بشكل وثيق مع ارتفاع في واردات النفط الإيراني.

وقالت إيما لي، المحللة البارزة للسوق في فورتيكسا: “إن مستويات المخزون المرتفعة الحالية عززت القوة التفاوضية لأباريق الشاي في شاندونغ، مما يسمح لها بالتباطؤ في التخزين والمطالبة بخصومات أكبر للتسليمات القادمة”.

وعلى الرغم من تباطؤ التدفقات الواردة على الأرجح في أبريل/نيسان، فإن الطلب على المواد الخام المخفضة يظل قويا، مدعوما بتحسن هوامش التكرير المحلية في أبريل/نيسان مع انهيار أسعار النفط القياسية.

انخفضت مخزونات النفط الخام الإيرانية العائمة في بحر الصين الجنوبي بشكل طفيف من 33 مليون برميل في بداية مارس/آذار إلى 30 مليون برميل في النهاية، بحسب التقديرات.

ويشير معدل التصدير القياسي الذي يقترب من سبعة أعوام والذي بلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا في مارس/آذار إلى أن إيران تحركت بسرعة لتصدير البراميل شرقا قبل أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

النفط الخام الروسي في القطب الشمالي يتطلع إلى شاندونغ

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وأظهرت بيانات فورتيكسا أن واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الخام الروسي ارتفعت إلى 1.3 مليون برميل يوميا في مارس آذار، وهو ما يطابق متوسط عام 2024.

ويعود هذا التعافي في المقام الأول إلى ارتفاع كبير في درجات الشرق الأقصى، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا.

Source: Vortexa

وجاءت هذه الزيادة نتيجة قيام المشترين بشراء شحنات خام سوكول ومزيج ساخالين المخفضة التي كانت عالقة منذ يناير وفبراير.

وقد عوّضت هذه المكاسب عن انخفاض واردات النفط الخام من الأورال والقطب الشمالي لمسافات طويلة، والتي كانت محدودة بسبب نقص الناقلات غير الخاضعة للعقوبات في أعقاب العقوبات الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني.

وقال لي إن النفط الخام الروسي القادم من القطب الشمالي، والذي تم شحنه على متن ناقلات خاضعة للعقوبات بعد العاشر من يناير، بدأ في الوصول إلى بحر الصين الجنوبي.

وتستهدف هذه الشحنات مصافي التكرير الصغيرة التي خفضت بشكل كبير مشترياتها من البراميل الروسية طويلة المدى منذ عام 2024.

تم رصد ناقلة نفط عملاقة في مقاطعة شاندونغ

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تم رصد ناقلة نفط خام ضخمة للغاية (VLCC) لم تخضع للعقوبات وشاركت سابقًا في عمليات التسليم من سفينة إلى سفينة (STS) الإيرانية وهي تحمل النفط الخام الروسي من القطب الشمالي إلى مقاطعة شاندونغ في الصين.

تم تحميل النفط الخام على متن ناقلة النفط العملاقة عبر عمليتي نقل من سفينة إلى أخرى.

Source: Vortexa

قال لي:

ويشير هذا إلى أن براميل النفط الروسية عُرضت بخصومات أكبر من النفط الخام الإيراني، الأمر الذي استقطب أنظار المستثمرين الحساسين للأسعار.

وبحسب شركة فورتيكسا، فإن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام الروسي من القطب الشمالي، يتم شحنها حاليا إلى الشرق الأقصى، من المقرر أن تلبي الطلب الصيني.

وأضاف لي أن الفائض المتزايد من النفط الخام الخاضع للعقوبات من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المنافسة وقد يشجع الوافدين الجدد إلى الأسطول المظلم على الانخراط في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى داخل بحر الصين الجنوبي.