تيم كوك يكشف السبب الحقيقي وراء عدم تصنيع آبل آيفون في الصين لانخفاض تكاليف العمالة

تختار شركات التكنولوجيا الصين للإنتاج في المقام الأول لأنها توفر تكاليف العمالة المنخفضة.

هذا هو المفهوم السائد، أو ربما “مفهوم خاطئ” كما يسميه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل (NASDAQ: AAPL).

وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، كشف أن “الصين توقفت عن كونها دولة منخفضة تكاليف العمالة منذ سنوات”.

ومع ذلك، تواصل الشركة المتعددة الجنسيات تجميع حوالي 90% من هواتفها الذكية الرائدة في الصين.

ولكن إذا لم يكن السبب هو التكلفة المنخفضة، فما الذي دفع شركة آبل لسنوات إلى أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنتاج هواتف آيفون؟

لماذا تعتمد أبل على الصين في إنتاج آيفون؟

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تعتمد شركة أبل على الصين في إنتاج هواتف آيفون في المقام الأول لأنها تمتلك عددًا كبيرًا للغاية من العمال المهرة في مكان واحد.

يتطلب صنع هاتف iPhone خبرة استثنائية في التعامل مع الأدوات المتقدمة والعمل مع المواد التي تتطلب الدقة والتقنيات الحديثة.

وتقدم بكين هذا بالضبط، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك.

في الولايات المتحدة، قد يكون هناك اجتماع لمهندسي الأدوات، ولست متأكدًا من قدرتنا على ملء الغرفة. في الصين، يمكنك ملء ملاعب كرة قدم متعددة. الخبرة المهنية في الصين عميقة جدًا.

وتثير تصريحات كوك تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على استبدال الصين كمركز إنتاج عالمي – وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدفع نحوه بحلول عام 2025.

حصلت شركة AAPL مؤخرًا على إعفاء من البيت الأبيض

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افتتحت أسهم شركة أبل في المنطقة الخضراء هذا الصباح بعد أن وافق الرئيس الأمريكي ترامب على إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية العدوانية.

ويقدم هذا الإعلان راحة مؤقتة لشركة أبل، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على الصين في إنتاج هواتف آيفون.

ولولا التغيير الذي حدث في رأي الرئيس، لكانت الرسوم الجمركية المرتفعة قد أدت إلى زيادة سعر هاتف آيفون.

في الواقع، قد يصل سعر الهاتف الذكي الرائد إلى 3500 دولار إذا تم إنتاجه في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده السهم اليوم، فقد انخفض بنحو 20% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام عند كتابة هذا التقرير.

هل يستحق امتلاك أسهم شركة آبل بالمستويات الحالية؟

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حتى الآن، فشلت نوبات الغضب بشأن الرسوم الجمركية وما قد تعنيه الحرب التجارية الناشئة لاحقًا بالنسبة لشركة أبل في جعل المحلل ديفيد فوجت من بنك يو بي إس يتخلى تمامًا عن صانع آيفون.

يُقيّم فوغت أسهم شركة آبل (AAPL) عند مستوى “محايد”. ومع ذلك، أكّد في مذكرة بحثية اليوم على سعره المستهدف البالغ 236 دولارًا لسهم التكنولوجيا ، مشيرًا إلى احتمال ارتفاعه بنحو 15% عن مستوياته الحالية.

وبحسب محلل يو بي إس، فإن الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية المخفضة على واردات التكنولوجيا والوضع المالي القوي للشركة، بما في ذلك هامش الربح الإجمالي بنسبة 46.5%، يوفر بعض العزل عن بيئة التجارة المتطورة.

وتدفع أسهم شركة أبل أيضًا عائدًا على الأرباح بنسبة 0.49% عند الكتابة، مما يجعلها أكثر جاذبية للتملك عند المستويات الحالية.