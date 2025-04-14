ارتفعت أسهم شركة أبل بعد أن منحتها الولايات المتحدة مهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية الوقت لإعادة هيكلة سلسلة التوريد؛ ويعيد المحللون ضبط أهداف الأسعار

ارتفعت أسهم شركة أبل وغيرها من شركات الإلكترونيات الأميركية الكبرى بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن منحت الحكومة إعفاءً مؤقتًا من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية.

شهدت أسهم شركة آبل ارتفاعًا بنسبة 5.86% في تداولات ما قبل الافتتاح. كما استفادت شركات تصنيع الأجهزة الأخرى، حيث ارتفعت أسهم ديل تكنولوجيز بنسبة 6.26%، وسوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 5.2%، وإتش بي بنسبة 4%.

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة، باستثناء رسوم محددة بنسبة 20% مرتبطة بحملة القمع المستمرة ضد الفنتانيل.

وقال ألبرتو جيجرا، المحلل في إكويتا، “إن إزالة أسوأ السيناريوهات يشكل عنصر دعم، مؤقتا على الأقل، للقطاع”.

وأشار إلى أن الإعفاء يمنع إمكانية فرض حصار شبه كامل على الإمدادات، وهو ما كان البعض يخشاه إذا تجاوزت التعريفات الجمركية المرتبطة بالصين 100%.

تُعتبر شركة أبل المستفيد الرئيسي حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من المخاطر المستمرة

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ورغم الأخبار الإيجابية، لا تزال المخاطر قائمة.

وأكد مسؤولون في الإدارة والرئيس دونالد ترامب نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المنتجات التقنية قد تواجه تعريفات جمركية مستهدفة كجزء من تحقيق أوسع في أشباه الموصلات.

لكن المحللين والمستثمرين يراهنون على أن أي رسوم من هذا القبيل من المرجح أن تكون أقل حدة من التعريفات الجمركية الشاملة المفروضة على الواردات الصينية، والتي وصل بعضها إلى 145%.

ومن بين شركات التكنولوجيا العملاقة، يبدو أن شركة أبل على استعداد لتحقيق أكبر استفادة من هذه الإعفاءات.

وواجهت الشركة، التي تقوم بتجميع الغالبية العظمى من منتجاتها في الصين إلى جانب زيادة الإنتاج في الهند وفيتنام، تدقيقًا مكثفًا بسبب نقاط الضعف في سلسلة التوريد الخاصة بها.

تشير التقديرات إلى أن ما بين 80% إلى 90% من أجهزة آيفون لا تزال تُصنع في الصين.

وقال دان إيفز، المحلل المخضرم لشركة أبل في شركة ويدبوش للأوراق المالية، إن الإغاثة المؤقتة تمنح أبل وقتًا حاسمًا لإعادة معايرة عملياتها.

وأشار إيفز إلى أن “أبل لديها شهر إلى شهرين للتخطيط لسلسلة التوريد الخاصة بها لمكون التعريفة الجمركية، حيث من المرجح أن تكون الهند هي منطقة التركيز الأكبر لتوسيع إنتاج آيفون”.

وأشار أيضًا إلى أن مساحة التنفس تسمح لشركة أبل بتجنب تمرير زيادات الأسعار الحادة على الفور إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.

وبحسب إيفز، فإن الجمع بين التعريفة الأساسية وتعريفات المادة 232 سوف ينخفض إلى “مستوى يمكن التحكم فيه إلى حد ما” في الأمد القريب، مما يمنح شركة أبل القدرة على التخطيط لأي تعديلات مستقبلية.

وأضاف أن “أبل قادرة على رسم مسار أكثر وضوحا، وتمرير بعض التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين مع استيعاب جزء من التأثير داخل سلسلة التوريد الخاصة بها”.

توقعات الأرباح تعتمد على المحادثات مع الصين، لكن القصة طويلة الأجل لا تزال قائمة

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وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع إيفز أن أرباح أبل قد تنخفض بنحو 10% في عامي 2025 و2026 في السيناريو الأساسي، بسبب تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي أسوأ السيناريوهات، إذا توقفت المفاوضات مع الصين واستمرت الرسوم الجمركية لعدة أشهر، فقد يتعمق تأثير الضرر على الأرباح إلى ما بين 15% و20%.

مع ذلك، لا يزال هناك مجال للتفاؤل. فإذا أُحرز تقدم في محادثات التجارة وهدأت التوترات بحلول الصيف، يعتقد إيفز أن التأثير قد يقتصر على نسبة أقل تتراوح بين 2% و5%.

حافظ على تصنيف الأداء المتفوق لسهم أبل، مع سعر مستهدف يبلغ 250 دولاراً، مما يؤكد ثقته في آفاق الشركة على المدى الطويل.

وقال إيفز “نحن متفائلون بشأن قصة أبل على المدى الطويل”، مستشهدا بـ 1.5 مليار مستخدم لهاتف آيفون، وقاعدة مثبتة من أجهزة iOS تبلغ 2.4 مليار جهاز، وقسم الخدمات سريع النمو، باعتبارها نقاط قوة رئيسية.

“يحتاج المستثمرون إلى النظر إلى ما هو أبعد من الأشهر الثلاثة المقبلة وافتراض حدوث تقدم على الصعيد الصيني”.

المحللون يعدلون أهداف الأسعار لشركة أبل

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ورغم أن شركة أبل ربما تجد بعض الراحة على المدى القريب، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

في حين أن شركة آبل تشعر على الأرجح بارتياح على المدى القريب، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة. في النهاية، لا يزال رهاننا منصبًا على آبل وتيم كوك – اللذين قد يحتاجان إلى زيادة ضمانات الإنفاق الأمريكي البالغة 500 مليار دولار لمدة أربع سنوات مع إدارة ترامب للتهرب من دفع الرسوم الجمركية تمامًا، وفقًا لما كتبه بن ريتزيس، المحلل في ميليوس للأبحاث، في مذكرة بحثية يوم الاثنين.

أبقت شركة رايتزيس على توصيتها بشراء أسهم أبل، بسعر مستهدف يبلغ 226 دولارا.

وقال عاطف مالك، المحلل لدى سيتي ريسيرش، إن أسهم أبل على استعداد للارتفاع بعد الإعفاء من الرسوم الجمركية، لكنه حذر من أن “منتجات أبل ليست محصنة ضد بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة”.

أبقى مالك على توصيته بشراء السهم، مع سعر مستهدف يبلغ 245 دولارا.

وقال المحلل براندون نيسبل من كي بانك كابيتال ماركتس إن إعلان يوم الجمعة “ربما يكون السيناريو الأفضل” بالنسبة لشركة أبل، مما يجعل من غير المرجح أن يتم الوصول إلى هدفه الهبوطي السابق عند 170 دولارا.

وحذر نيسبل، الذي رفع تصنيف أسهم أبل من “أقل من الوزن” إلى “وزن القطاع” في مذكرة يوم الاثنين، من أن التقدم البطيء لشركة أبل في مجال الذكاء الاصطناعي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لا يزالان يشكلان تحديات، مما يجعل عملاق التكنولوجيا “ليس خارج الغابة تمامًا” من التباطؤ الذي يمر به منذ بداية العام.

كما أعرب عن مخاوفه بشأن قضية الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد جوجل، والتي قد تهدد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار تجنيها شركة أبل سنويا من عائدات البحث من خلال متصفح سفاري.

وأضاف أنه “مع ذلك، ومع احتمالية تصاعد أسوأ سيناريو محتمل للحرب التجارية وتجنيب الهواتف الذكية الرسوم الجمركية، فمن الصعب أن نجادل في احتمال انخفاض السهم أكثر”.

قام محللو جي بي مورجان بتعديل توقعاتهم، وخفضوا السعر المستهدف للسهم من 270.00 دولار إلى 245.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف “زيادة الوزن”.