رفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري العالمي الرائد توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، وفقا لتقرير رويترز.

يعكس هذا التعديل توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن المعدن النفيس، مدفوعة في المقام الأول بعاملين رئيسيين: الطلب الأقوى من المتوقع من البنوك المركزية وزيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وتزداد هذه الاتجاهات تأجيجا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الركود المحتملة.

عملت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تجميع احتياطيات الذهب بشكل نشط، مما ساهم في زيادة كبيرة في الطلب.

ومن المرجح أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة الاستراتيجية هو الرغبة في تنويع استثماراتهم والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية المحتملة.

وعلاوة على ذلك، دفع ارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات السوق المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأصول مثل الذهب، مما أدى إلى زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

لقد أدى التهديد الوشيك بالركود إلى تعزيز جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.

وقال المحللون في مجموعة ING:

يواصل المستثمرون الإقبال على المعدن الأصفر وسط تصاعد التوترات التجارية.

غالبا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب خلال فترات الركود الاقتصادي بسبب قدرته على الاحتفاظ بالقيمة والعمل كأداة للتحوط ضد التضخم.

طلب البنك المركزي على الذهب

Copy link to section

عدّل بنك الاستثمار توقعاته للطلب على الذهب من البنك المركزي الأمريكي من 70 إلى 80 طنًا شهريًا. ويتجاوز هذا التوقع الجديد بشكل كبير المستوى الأساسي لما قبل عام 2022 والبالغ 17 طنًا، مما دفع البنك إلى رفع توقعاته لنهاية العام من 3300 دولار للأونصة.

توقع خبراء الاقتصاد في البنك احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بنسبة 45%. كما لاحظ البنك أن المخاوف من الركود أدت إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

سجلت أسعار الذهب في بورصة كومكس مستويات قياسية مرتفعة متعددة حتى الآن هذا العام. وارتفعت الأسعار بأكثر من 23% منذ بداية يناير.

وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الذهب الأكثر نشاطًا في بورصة كومكس 3,238 دولارًا للأونصة، بانخفاض طفيف عن سعر الإغلاق السابق. وكان قد سجل أعلى مستوى قياسي جديد عند 3,261.55 دولارًا للأونصة في وقت سابق من يوم الاثنين.

تشير التحليلات الأخيرة التي أجراها بنك جولدمان ساكس إلى أن توقعاته بشأن أسعار الذهب المعدلة صعوداً قد لا تزال تتجاوزها في الأمد المتوسط.

مزيد من التقدير للذهب

Copy link to section

تساهم عدة عوامل في هذه الإمكانية لمزيد من ارتفاع الأسعار.

يُسلّط البنك الضوء على تأثير مشتريات البنوك المركزية من الذهب. فإذا استمرت البنوك المركزية في شراء 100 طن من الذهب شهريًا في المتوسط، يُشير نموذج جولدمان ساكس إلى أن سعر الذهب قد يرتفع إلى 3810 دولارات للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

ويؤكد هذا التوقع على التأثير الكبير الذي تحدثه مشتريات البنوك المركزية على سوق الذهب ويشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السنوات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، في حالة حدوث ركود، قد تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مستويات الجائحة، مما قد يدفع أسعار صناديق الاستثمار المتداولة نحو 3880 دولاراً للأوقية بحلول نهاية العام، وفقاً للبنك.

وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري إنه إذا تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات بسبب انخفاض حالة عدم اليقين السياسي، فمن المرجح أن تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى توقعاتها القائمة على أسعار الفائدة، مع اقتراب أسعار نهاية العام من 3550 دولارا للأوقية.

صناديق الاستثمار المتداولة في الصين

Copy link to section

وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية إلى مستوى قياسي يومي جديد في أواخر الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير حديثة.

وأظهرت بيانات بلومبرج أن ما يقرب من 3 مليارات يوان (410 مليون دولار أمريكي) تدفقت إلى صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية الأربعة في الصين يوم الخميس، وهو ما سجل رقما قياسيا جديدا.

كشفت البيانات الأسبوعية الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صافي استثمارات الأموال المدارة في ذهب COMEX انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت بمقدار 38,088 لوت إلى 138,465 لوت اعتبارًا من 8 أبريل.

ويشير هذا إلى أن الاهتمام المضاربي بعقود الذهب الآجلة في بورصة COMEX يظل منخفضا، بحسب محللين في بنك ING.

وهذا هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 3 أكتوبر 2023. وقد تعكس بعض عمليات البيع تلبية نداءات الهامش في أصول أخرى، نظراً للتقلبات الأخيرة في الأسواق الأوسع.