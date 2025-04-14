شركة ميتابلانيت اليابانية تضيف 319 بيتكوين على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي

أضافت شركة ميتابلانيت اليابانية 319 بيتكوين إلى خزينتها، حيث استمرت عملة البيتكوين في مواجهة الرياح المعاكسة بسبب المخاوف المتجددة بشأن التعريفات التجارية التي اقترحها دونالد ترامب.

في 14 أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، سيمون جيروفيتش، عن الاستحواذ على 319 BTC مقابل ما يقرب من 3.78 مليار ين (حوالي 26.3 مليون دولار)، بمتوسط سعر يبلغ حوالي 82,549 دولارًا للعملة الواحدة.

كما أعلنت الشركة عن عائد بيتكوين بنسبة 108.3% حتى تاريخه. وتستخدم الشركات التي تمتلك بيتكوين مقياس عائد بيتكوين لتتبع نمو حيازاتها مقارنةً بقاعدة أسهمها.

ارتفع عائد BTC الخاص بشركة Metaplanet بنسبة 95.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 309.8% في الربع الأخير من عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضافت الشركة 160 BTC مقابل ما يقرب من 13.4 مليون دولار، وواصلت تراكمها الثابت على الرغم من تقلبات السوق.



تحتفظ Metplanet حاليًا بـ 4525 BTC، وفقًا لبيانات من سندات Bitcoin، وهي تاسع أكبر شركة حاملة لعملة Bitcoin.

تخطط شركة Metplanet لشراء 21000 BTC

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وجاءت عملية الشراء الأخيرة في الوقت الذي يتذبذب فيه البيتكوين تحت وطأة الضغوط الجيوسياسية.

انخفضت الأصول المشفرة الرائدة بأكثر من 2٪ خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأحد، حيث لامست لفترة وجيزة 83482 دولارًا حيث تفاعل المستثمرون مع الإشارات المختلطة من واشنطن بشأن السياسة التجارية الأمريكية تجاه الصين.

في حين ظلت الأسواق الأوسع مستقرة نسبيًا، مع تحقيق العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 مكاسب، فإن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية المتعلقة بالتكنولوجيا أثر على الأصول الرقمية.

أوضح الرئيس ترامب أن الهواتف الذكية والرقائق، التي استُثنيت في البداية من رسوم جمركية مقترحة بنسبة 10%، ستظل خاضعة لضريبة أمن قومي بنسبة 20%. وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.4% ليصل إلى 84,410 دولارات أمريكية، وفقًا لموقع CoinGecko.

ومع ذلك، تنظر شركة ميتابلانيت إلى البيتكوين باعتباره أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل، واستمرت في جمع رأس المال لتنمية خزانتها بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل.

خلال ظهوره في بودكاست في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي جيروفيتش إنه غالبًا ما يشعر “بالتوتر” بسبب عدم وجود وقت كافٍ لشراء المزيد من البيتكوين.

منذ بداية عام 2025، كثفت شركة Metaplanet نشاطها لجمع التبرعات لتغذية تراكمها العدواني لعملة البيتكوين.

أصدرت الشركة حقوق الاستحواذ على الأسهم والسندات كجزء من استراتيجية أوسع لأسواق رأس المال بدعم من المستثمر المؤسسي EVO FUND.

وفي إطار “خطة 21 مليون” الجارية، تخطط شركة ميتابلانيت لإصدار 21 مليون سهم وجمع الأموال لشراء البيتكوين، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 35 مليار ين، وهو ما يمثل حوالي 42% من القدرة الكاملة للخطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مارست الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو 8.6 مليون و4.2 مليون سهم من خلال سلسلتها الرابعة عشرة والسابعة عشرة من حقوق الأسهم على التوالي.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، جمعت Metaplanet أيضًا 2 مليار ين (حوالي 13.3 مليون دولار) في الشهر الماضي من خلال سلسلتها العاشرة من السندات العادية، وهي أداة دين منفصلة عن إصدارات الأسهم.

وعلى النقيض من حقوق الأسهم، التي تجلب الأموال عندما يمارسها المستثمرون، فإن بيع السندات يوفر رأس مال فوري.

تهدف شركة Metaplanet إلى أن تصبح أكبر شركة حاملة لعملة البيتكوين في آسيا، مع هدف تجاوز 10000 BTC بحلول نهاية عام 2025 والوصول إلى 21000 BTC بحلول عام 2026.

اتباع الاستراتيجية

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تتبع شركة Metaplanet نهج شركة Strategy، المتخصصة في الاستخبارات التجارية والتي يرأسها مايكل سيلور، والتي تحمل حاليًا لقب أكبر شركة في العالم تمتلك عملة البيتكوين.

في 31 مارس، جمعت الشركة 22048 بيتكوين مقابل 1.92 مليار دولار كجزء من “خطة 21/21″، وهي استراتيجية رأسمالية بموجبها ستجمع الشركة 21 مليار دولار من خلال الأسهم و21 مليار دولار أخرى من خلال الديون لتغذية مشترياتها من بيتكوين.

اعتبارًا من آخر فحص، بلغ إجمالي حيازات Strategy 528,185 BTC، بقيمة تقدر بنحو 44.5 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية.