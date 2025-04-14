تقلبات في سعر البيزو والسندات بعد إعلان الأرجنتين عن اتفاق قرض بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

وشهدت سوق العملة والسندات الأرجنتينية رد فعل حاد بعد أن أعلنت البلاد عن صفقة تمويل جديدة كبرى مع صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار.

وبحسب وكالة رويترز ، فإن الاتفاق، الذي تضمن إزالة ضوابط كبيرة على العملة ورأس المال، أعاد التفاؤل بين المستثمرين وأدى إلى ارتفاع سوق السندات.

وقد ساهمت هذه الخلفية جزئيا في تسريع جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأرجنتين، بقيادة الرئيس خافيير ميلي.

رد فعل سوق السندات

Copy link to section

وارتفعت السندات الدولية الأرجنتينية بشكل حاد بعد الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي، حيث ارتفعت بعض الاستحقاقات بما يصل إلى 4 سنتات على الدولار، حسبما أفاد موقع ماركت أكسس.

يعكس هذا الارتفاع ثقةً قويةً لدى المستثمرين بانتعاش اقتصاد البلاد. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) بنسبة 5.3% قبل بدء التداول.

ويقول المحللون إن الدعم من صندوق النقد الدولي لا يشير فقط إلى الإيمان الدولي بعملية الإصلاح الاقتصادي في الأرجنتين، بل يعمل أيضًا كمحفز لفرص الاستثمار في الأرجنتين.

ضوابط العملة والتنبؤ بالسوق

Copy link to section

انخفض البيزو الأرجنتيني بنحو 17% صباح الاثنين بعد أن ألغى البنك المركزي نظام “الربط الزاحف” الخاضع للسيطرة وانتقل إلى نطاق تداول أوسع بكثير يتراوح بين 1000 و1400 بيزو مقابل الدولار.

كان سعر صرف الجنيه السوداني، الذي أغلق الجمعة عند 1074 جنيها للدولار، يتداول بالفعل عند مستويات أضعف بكثير في الأسواق الموازية غير الرسمية، حيث كانت الأسعار تدور حول 1350 جنيها للدولار وسط ضوابط رأس مال مشددة مفروضة منذ عام 2019.

وكان الانخفاض الحاد في قيمة العملة متوقعا على نطاق واسع من قبل المتداولين في أعقاب التحول في السياسة، حيث تحاول السلطات توحيد سوق العملة المنقسمة في الأرجنتين وإدارة الاحتياطيات المتضائلة.

وبحسب محللي جي بي مورجان، فإن هذا الانخفاض المحتمل في قيمة البيزو قد يتم التخفيف من حدته من خلال الطلب المتزايد من مصدري الحبوب الذين يتطلعون إلى تصفية أرباحهم من العملات الأجنبية بسعر الصرف الجديد الأكثر ملاءمة.

في رأينا، من المرجح أن يستقر سعر الصرف الرسمي دون مستوى سعر الصرف الموازي اعتبارًا من يوم الجمعة، مع تعويض المعروض من العملات الأجنبية المرتبطة بالزراعة. ومن المرجح أن يتقلص عجز الصرف الأجنبي إلى حوالي 5%، وفقًا لبنك الاستثمار.

وتوقع بنك جولدمان ساكس رد فعل جيدا من السوق على التدابير السياسية الأخيرة، مضيفا أن التحول إلى سعر صرف عائم تجاوز تقديراتهم ومن المتوقع أن يعزز برنامج التعديل الاقتصادي الكلي الجاري حاليا.

وسيكون التركيز على الوصول إلى ميزانية “خالية من العجز” أمراً حاسماً أيضاً للحفاظ على الاستقرار وزيادة احتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية.

التأثير على احتياطيات النقد الأجنبي

Copy link to section

ويسمح الترتيب مع صندوق النقد الدولي بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار، ومن المتوقع الإفراج عن 3 مليارات دولار أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي هذا الضخ النقدي في وقت حرج بالنسبة للأرجنتين، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة.

عندما تولى الرئيس ميلي منصبه في أواخر عام 2023، تحول التزام الحكومة بالتقشف والانضباط المالي إلى مستوى عالٍ، مما مهد الطريق لإصلاحات هيكلية كبيرة.

إن معالجة الصعوبات الاقتصادية طويلة الأمد سوف تتطلب بذل جهود منسقة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والزراعة.

تعد الأرجنتين من الدول الرائدة في إنتاج السلع الزراعية؛ وبالتالي فإن جذب استثمارات جديدة في صادرات الحبوب سيكون أمرا حيويا لصحة البلاد المالية.