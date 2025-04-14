بيع أسهم Webull: إليك السبب الذي قد يجعلها تتجه نحو الانهيار

من المؤكد أن مستثمري شركة Webull Corporation (NASDAQ: BULL) سعداء للغاية يوم الاثنين.

أكملت منصة الاستثمار المُركزة على التجزئة اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) لتُدرج أسهمها لأول مرة في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي. واليوم، ارتفعت أسهمها بنسبة مذهلة بلغت 500%.

ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يفكروا في الانسحاب من سهم BULL بعد هذا الارتفاع الهائل، حيث قد تفشل شركة الخدمات المالية في الحفاظ على الزخم في الأيام المقبلة.

قد تكون Webull مجرد قائمة SPAC مضاربة أخرى

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يُنصح المستثمرون بالتعامل بحذر مع Webull ، حيث أن الارتفاع الهائل في سعر سهمها بعد اندماجها مع شركة شيك على بياض يذكرنا بإدراجات SPAC المضاربية في الماضي.

ومن الأمثلة النموذجية على ذلك شركة نيكولا، التي اختارت الاندماج مع شركة فيكتول كيو لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2020.

في البداية، ارتفع سعر سهم الشركة بشكل حاد بسبب الضجيج حول مركباتها الكهربائية والهيدروجينية.

ومع ذلك، كان الإثارة منفصلة إلى حد كبير عن أساسيات الشركة، حيث لم تكن نيكولا قد أنتجت سيارة واحدة للبيع في ذلك الوقت.

وفي وقت لاحق، انخفض سعر سهم NKLA، حتى أن الشركة تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من القانون هذا العام، مما سلط الضوء على المخاطر المرتبطة بإدراجات SPAC المضاربة.

يبدو أن سعر سهم BULL منفصل عن بياناته المالية

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على غرار نيكولا، يبدو ارتفاع أسهم ويبول يوم الاثنين منفصلاً عن وضعها المالي.

بحلول أواخر عام 2023، بلغ إجمالي أصول العملاء لدى منصة الاستثمار حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي عبر 4.3 مليون حساب ممول.

وفي العام الماضي، أكدت إدارتها أيضًا أن عدد مستخدميها حول العالم بلغ 20 مليونًا أيضًا.

ومع ذلك، كان أداء شركة BULL متحفظًا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأدائها المالي.

ولم تكشف الشركة عن أي إيرادات لعام 2024، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم قيمتها الحقيقية.

ويظل هذا الافتقار إلى الشفافية يشكل مصدر قلق كبير يستدعي الحذر عند الاستثمار في أسهم Webull.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة التي يقع مقرها في فلوريدا منافسة شديدة من لاعبين راسخين مثل Robinhood وeToro، وهو ما قد يحد من نمو حصتها في السوق أيضًا.

هل Webull سهم جديد؟

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في المجمل، قد يكون الارتفاع الهائل في سعر سهم Webull اليوم مرتبطًا بالكامل بحماس التجزئة بدلاً من البيانات المالية القوية، وهو ما يجعل من BULL، بطريقة ما، سهمًا ميميًا.

لذا، فليس من غير المعقول تمامًا الاعتقاد بأن أسهم Webull قد تهبط بنفس السرعة التي ارتفعت بها إلى مستوى مرتفع بلغ حوالي 80 دولارًا يوم الاثنين.

فكر فيما حدث مع Newsmax ، على سبيل المثال، قبل أيام قليلة.

ارتفعت أسهمها من سعر الطرح العام الأولي البالغ 10 دولارات إلى ارتفاع بلغ 265 دولارًا بعد الظهور الأول.

ومع ذلك، انهار سهم NMAX في الأيام القليلة التالية، ويتداول الآن عند 26 دولارًا فقط.

إذا حدث هذا أيضًا بالنسبة لأسهم BULL، فسوف تلوم نفسك لعدم بيعها بسعر 80 دولارًا، وهو السعر الذي يتم تداولها به حاليًا.