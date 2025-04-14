وارتفع سهم تسلا بنسبة 2.3% إلى 258.03 دولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الهواتف الذكية والإلكترونيات المحددة سيتم استبعادها من الجولة الأكثر قسوة من الرسوم الجمركية على الواردات.

واستجاب السوق الأوسع بشكل إيجابي ، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 510 نقاط، أو 0.9%، كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب مكاسب بلغت 1.2% و1.5% على التوالي.

ويقدم هذا الانتعاش بعض الراحة لمساهمي تسلا ، الذين تحملوا عامًا صعبًا.

قبل التعافي اليوم، كان السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 38% منذ بداية العام، وانخفض بنسبة 41% منذ تنصيب الرئيس في 20 يناير.

تراجع مبيعات تيسلا في الولايات المتحدة

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انخفضت مبيعات تسلا في الولايات المتحدة بنحو 9% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يقل عن أداء سوق السيارات الكهربائية المحلية التي توسعت بنسبة 11%، وفقًا لبيانات جديدة من شركة كوكس أوتوموتيف.

يعكس التباطؤ المشهد التنافسي المتغير مع قيام شركات صناعة السيارات الرئيسية بتكثيف إنتاج نماذج السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة والأطول مدى.

في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 300 ألف وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يمثل حوالي 8% من مبيعات السيارات الجديدة، انخفضت حصة تيسلا في السوق إلى 44%، من 51% في العام السابق.

لقد انجذب المشترون بشكل متزايد نحو الخيارات ذات الأسعار المنخفضة مثل سيارة شيفروليه إكوينوكس EV من جنرال موتورز، والتي توفر أكثر من 300 ميل من المدى بسعر ابتدائي يبلغ حوالي 35000 دولار.

وأشارت شركة كوكس أوتوموتيف إلى أنه على الرغم من الشكوك المستمرة بشأن اعتماد السيارات الكهربائية، فإن الفئة تواصل التوسع “بوتيرة صحية” في السوق الأمريكية.

مع ذلك، تواجه تيسلا ضغوطًا متزايدة، ليس محليًا فحسب، بل عالميًا أيضًا. فقد أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 13% في تسليماتها العالمية خلال الربع، لتصل إلى 337 ألف سيارة.

خفضت شركة RBC Capital Markets يوم الجمعة السعر المستهدف لسهم Tesla إلى 314 دولارًا من 320 دولارًا، مع التأكيد على تصنيف الأداء المتفوق.

واستشهد المحلل توم نارايان بتوقعات انخفاض أحجام تسليم المركبات، وهو ما يؤثر بدوره على تقييم أعمال السيارات الأساسية لشركة تسلا وقطاع القيادة الذاتية الكاملة (FSD).

أنلايست متفائل بشأن سهم تسلا

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أكد المحلل أندريس شيبرد من شركة كانتور فيتزجيرالد يوم الاثنين تصنيف الوزن الزائد لأسهم تسلا، في معالجة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المعلنة حديثا على المركبات وواردات أجزاء السيارات.

وفي مذكرة بحثية، أكد شيبرد أن استراتيجية تيسلا في الحصول على المنتجات محليًا والتكامل الرأسي المكثف تضعها في وضع يسمح لها بتجاوز إجراءات التعريفات الجمركية بشكل أفضل من معظم نظيراتها.

وبحسب شيبرد، فإن 61% من مكونات سيارات تيسلا التي تباع في الولايات المتحدة يتم الحصول عليها محليا، مما يقلل بشكل حاد من تعرض الشركة لرسوم الاستيراد.

وأشار إلى أننا نرى أن تيسلا في وضع أفضل وأقل تأثرًا نسبيًا مقارنة بشركات تصنيع المعدات الأصلية الأخرى، مشيرًا إلى أن هيكل سلسلة التوريد الخاصة بشركة تيسلا يوفر ميزة استراتيجية في مواجهة القيود التجارية المتصاعدة.

على الرغم من الحفاظ على توقعات تشغيلية إيجابية لشركة تيسلا، أشار كانتور فيتزجيرالد إلى رياح معاكسة محتملة مرتبطة بمشاعر المستهلكين.

وفي مذكرتها، أقرت الشركة بأن المواقف السياسية المثيرة للجدل بشكل متزايد لإيلون ماسك قد تؤثر على الطلب، وخاصة في المناطق الحساسة جيوسياسيا مثل الصين وأوروبا.

