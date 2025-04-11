لماذا انخفض سهم تسلا بنسبة 4% أخرى يوم الجمعة

واصلت أسهم تيسلا خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت بنحو 4% لتتداول عند حوالي 242 دولارًا.

وجاء هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 7.3% يوم الخميس، عندما أغلق السهم عند 252.40 دولار.

انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة تزيد عن 35% منذ بداية العام، مما يمثل أكبر انخفاض بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وانخفضت السوق الأوسع نطاقا أيضا يوم الجمعة ، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 241 نقطة أو 0.6%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

يأتي الانخفاض الأخير بعد ارتفاع حاد يوم الأربعاء عندما ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 22.7٪ – ثاني أكبر مكسب يومي لها على الإطلاق – بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن توقف مؤقت للتعريفات الجمركية المتبادلة للدول غير الانتقامية.

وكان هذا الارتفاع هو الثاني بعد الارتفاع الذي بلغ 24.4% والذي تم تسجيله في 9 مايو/أيار 2013، عندما أعلنت الشركة عن أول ربح ربع سنوي لها على الإطلاق.

وعلى الرغم من الانتعاش، ظلت شركة تسلا تحت الضغط طوال معظم شهر أبريل، حيث خسرت أكثر من 20% منذ أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد أدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة مخاوف المستثمرين، وخاصة بالنسبة لشركات صناعة السيارات مثل تسلا التي تواجه التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.

تيسلا تتوقف عن تلقي الطلبات الجديدة في الصين

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أوقفت الشركة التي يقودها إيلون ماسك الطلبات الجديدة على سياراتها من طرازي S وX في الصين، وفقًا للتحقق من موقع الشركة على الإنترنت وبرنامج WeChat المصغر.

وتؤثر هذه الخطوة على اثنين من نماذج تسلا الفاخرة، والتي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة واستيرادها إلى الصين، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية إلى رفع الأسعار بشكل حاد.

ويأتي هذا التعليق في أعقاب الرد الأخير من جانب الصين على زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي يوم الجمعة، زادت بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%، في أعقاب خطوة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

ورغم أن شركة تسلا لم تصدر تفسيرا رسميا، فإن التوقيت يشير إلى أن القرار هو نتيجة مباشرة لتدهور العلاقات التجارية، الأمر الذي جعل المركبات المصنعة في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة بشكل كبير في السوق الصينية.

وتجعل التعريفات الجمركية الإضافية السيارات الكهربائية المصنوعة في أميركا أكثر تكلفة بكثير من البدائل المحلية، مما يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستهلكين الصينيين.

في المقابل، لم تتأثر سيارتا تيسلا موديل 3 وموديل Y، المُنتجتان في مصنعها العملاق في شنغهاي، بالقرار. تُشكل هذه الطرازات المُصنّعة محليًا الجزء الأكبر من مبيعات تيسلا في الصين، كما تُصدّر إلى أسواق أخرى، بما في ذلك أوروبا.

وعلى الرغم من الاضطرابات الحالية، تظل شركة تسلا أقل عرضة من شركات صناعة السيارات الأخرى للجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية بسبب قاعدتها التصنيعية المحلية القوية للمبيعات في الولايات المتحدة.

خفض المحللون السعر المستهدف لسهم TSLA

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أصبحت توقعات وول ستريت لشركة تسلا متشائمة مع تصاعد التوترات التجارية وضعف الطلب مما يؤثر على آفاق الشركة.

خفض المحللون من يو بي إس، وجولدمان ساكس، وميزوهو أهدافهم السعرية، محذرين من المزيد من المخاطر على الأرباح والربحية.

قدمت شركة UBS أقسى تقييم، حيث خفضت هدفها إلى 190 دولارًا من 225 دولارًا وحافظت على تصنيف البيع – مما يعني انخفاضًا بنسبة 30٪ تقريبًا عن إغلاق يوم الأربعاء.

وأشار المحلل جوزيف سباك إلى توقعات أرباح مبالغ فيها وحذر من أن نتائج الربع الأول من عام 2025 قد تدفع إلى المزيد من المراجعات الهبوطية.

خفض بنك جولدمان ساكس سعر سهمه المستهدف إلى 260 دولارا من 275 دولارا، مع الحفاظ على موقف محايد.

وأقر المحلل مارك ديلاني بمبادرات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات التي أطلقتها شركة تسلا باعتبارها تعويضات محتملة، لكنه أشار إلى المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب على السيارات، وزيادة تكاليف المدخلات من التعريفات الجمركية، وعدم اليقين بشأن حوافز السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

قدمت شركة ميزوهو وجهة نظر أكثر إيجابية على الرغم من تعديل هدفها إلى 375 دولارًا من 430 دولارًا.

احتفظ المحلل فيجاي راكيش بتصنيف الأداء المتفوق وأعرب عن ثقته في قدرة تسلا على الحفاظ على ريادتها في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حتى مع مواجهتها للمنافسة المتزايدة في أوروبا والصين.