قد تشكل شركة ديزني وشركة BAC قريبًا صليب الموت: إليك السبب الذي يجعلك لا تبيع كليهما

استعادت الأسهم الأميركية بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسات الأخيرة بعد أن وافق الرئيس ترامب على وقف مؤقت لمدة 90 يوما لفرض جميع التعريفات الجمركية المتبادلة تقريبا ، باستثناء تلك المفروضة على الصين.

ولكن لا تزال هناك أسماء، حتى في مجال الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، على وشك تشكيل “تقاطع الموت” عند كتابة هذه السطور، مما يشير إلى إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض الكبير في المستقبل.

تشمل هذه الشركات شركة والت ديزني (NYSE: DIS) وبنك أوف أمريكا (NYSE: BAC). ولكن هل يعني هذا الانسحاب من كليهما فورًا؟ لنستكشف الأمر!

إليك السبب الذي يجعلك لا تبيع أسهم ديزني

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انخفضت أسهم ديزني حاليًا بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بأعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، فإن “تقاطع الموت” المتطور، والذي يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا للسهم أسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم على المدى الأطول، يشير إلى أن مؤشر DIS قد ينخفض بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن المؤشر الفني المخيف الذي يشير عادة إلى ضعف الزخم وإمكانية استمرار انخفاض أسعار الأسهم فشل في التحرك، بحسب لوران يون، المحلل في شركة بيرنشتاين.

في الأسبوع الماضي، كرر يون تقييمه لأداء سهم ديزني، مضيفًا أنها “قصة معقدة مع أجزاء متحركة باستمرار – خطية/رياضية، ومتنزهات، وبث مباشر – كل منها له جاذبية وتعقيد كبيرين”.

يشير السعر المستهدف لشركة بيرنشتاين البالغ 120 دولارًا إلى أنه ينبغي على المستثمرين شراء أسهم DIS عند المستويات الحالية.

وبعد ذلك، حتى لو تحققت تقاطعات الموت وانخفض السهم بشكل أكبر، يمكن للمستثمرين حساب متوسط تكلفة مراكزهم، وبناء حصة قوية طويلة الأجل في ديزني تدريجياً بتقييمات أكثر ملاءمة.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم ديزني تدفع حاليًا عائد أرباح بنسبة 1.18%، مما يجعلها أكثر جاذبية للتملك عند المستويات الحالية.

إليك السبب الذي يجعلك لا تبيع أسهم BAC

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بنك أوف أميركا هو سهم آخر قد يشهد قريبًا انخفاض متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يؤدي إلى طباعة ما يُعرف على نطاق واسع باسم “تقاطع الموت” الهبوطي.

من المؤكد أن ظهور صليب الموت يثير قلق المستثمرين، نظرًا لأن سهم BAC، مثل سهم ديزني، انخفض بالفعل بنحو 25% مقارنة بأعلى مستوى له حتى الآن في أوائل فبراير.

ومع ذلك، توصي المحللة بيتسي جراسيك من مورجان ستانلي برفض مثل هذه المخاوف وشراء أسهم بنك أوف أميركا عند مستوياتها الحالية.

وفي وقت سابق من شهر أبريل، رفعت شركة جراسيك تصنيف أسهم بنك BAC إلى “زيادة الوزن”، مشيرة إلى تقييم جذاب.

وأقرت بوجود مخاوف بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتحولات منحنى العائد التي قد تؤثر على هامش الفائدة الصافي لبنك أوف أميركا، لكنها لا تزال ترى ارتفاعاً في هذا المقياس على المدى الطويل.

لدى مورجان ستانلي حاليًا سعر مستهدف يبلغ 56 دولارًا لسهم البنك ، وهو ما يترجم إلى ارتفاع بأكثر من 50% من المستويات الحالية.

تدفع أسهم بنك أوف أميركا حاليًا عائد أرباح أكثر ربحية بنسبة 2.84% عند الكتابة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لأولئك المهتمين بإنشاء مصدر جديد للدخل السلبي وسط تقلبات السوق الأوسع المستمرة.