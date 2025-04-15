يمكن أن تظل أسعار الذهب في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن مع استمرار المستثمرين في زيادة تعرضهم للمعدن الأصفر، وفقًا للخبراء.

وصلت أسعار الذهب في بورصة COMEX إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3263 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، وتم تداولها بالقرب من هذا المستوى يوم الاثنين أيضًا.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع عقد كومكس لشهر يونيو بنسبة 0.6% ليصل إلى 3245.7 دولار للأوقية.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن:

في ظل الوضع الحالي، يواصل المستثمرون زيادة تعرضهم للذهب على أمل أن يحافظ على قيمته، حيث يعمل كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين في السوق الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وفقًا لموريسون، أشار تقارب وتباعد المتوسط المتحرك اليومي إلى عودة المعدن الأصفر إلى مستويات ذروة الشراء. وأضاف أن هذا يستدعي الحذر.

الذهب تحت رحمة رسوم ترامب الجمركية

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كشفت ملفات السجل الفيدرالي يوم الاثنين أن الولايات المتحدة بدأت تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات.

الهدف هو فرض رسوم جمركية محتملة على هذه القطاعات، مشيرين إلى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل خطرا على الأمن القومي.

يشعر المشاركون في السوق بالقلق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط للكشف عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب يوم الاثنين أنه منفتح على تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة وأجزاء السيارات من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وأقر بأن شركات السيارات “تحتاج إلى القليل من الوقت” أثناء انتقالها إلى التصنيع في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية، كما أن تراجعه المستمر عن التعريفات الجمركية يثير المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، مما يبقي المشاعر حول سعر الذهب التقليدي مدعومة، بحسب دواني ميهتا، المحلل في FXstreet، في تقرير.

أسعار الفائدة

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وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية والسياسات الأخرى تسببت في دخول الاقتصاد في “توقف كبير”.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يحافظ على موقفه الحالي حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، تجاهلت الأسواق تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، الذي اقترح أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يبقى على سعر الفائدة دون تغيير حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، حسبما قال ميهتا.

توقعت الأسواق بنسبة 80% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في 7 مايو. كما أخذت في الاعتبار تخفيضات أسعار الفائدة بنحو 85 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2025.

قال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاثنين إن سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب قد تجبر البنك على خفض أسعار الفائدة لتجنب الركود، حتى مع ارتفاع التضخم.

سندات الخزانة الأمريكية والذهب

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الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، يُستخدم تقليديًا كأداة تحوّط ضدّ حالة عدم اليقين والتضخم العالميين. كما أنّه يميل للازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال موريسون إن هذا الأمر تفاقم بسبب بعض التحركات الغريبة في سوق سندات الخزانة الأميركية.

لقد كانت سندات الخزانة الأميركية، المدعومة بالميزانية العمومية لأكبر اقتصاد في العالم وقوة العملة الاحتياطية العالمية، تعتبر دائما الملاذ الآمن النهائي.

ولا يحصل المستثمرون على الفائدة فحسب، بل يتمتعون أيضاً بضمان دعم الاقتصاد الأميركي.

وأضاف موريسون “لكن سندات الخزانة أثبتت أنها متقلبة للغاية في الآونة الأخيرة، وفقدت بعض جاذبيتها”.

وأضاف ميهتا:

بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يظل الارتفاع الإضافي في سعر الذهب تحت رحمة عناوين التعريفات الجمركية لترامب والخطاب القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يظل التقويم الأمريكي خاليًا من نشر البيانات الاقتصادية من الدرجة الأولى.