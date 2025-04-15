كيف استفادت بنوك وول ستريت من اضطرابات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، حيث أدى تقلب السوق إلى تعزيز عائدات تداول الأسهم

في حين أدت حملة التعريفات الجمركية المتجددة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زعزعة الأسواق واختبار أعصاب الشركات، فإن بنوك وول ستريت تجني المكافآت.

أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى عن تحقيق أرباح قوية في الربع الأول، بدعم من انتعاش تداول الأسهم مع سعي المستثمرين لإعادة تموضع محافظهم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري.

لقد تجاوز بنك أوف أميركا، وجولدمان ساكس، وجيه بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وسيتي، توقعات المحللين، مشيرين إلى زيادة نشاط العملاء وتقلبات السوق كعوامل رئيسية وراء ارتفاع الإيرادات.

بنك أوف أميركا، وسيتي، وجولدمان ساكس جميعهم تجاوزوا التوقعات

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أعلن بنك أوف أميركا، الثلاثاء، أن إيراداته من تداول الأسهم ارتفعت بنسبة 17% إلى 2.2 مليار دولار، متجاوزة التقديرات بشكل طفيف.

جلبت تجارة الدخل الثابت 3.5 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات أيضًا.

وارتفعت الأرباح الفصلية للبنك بشكل عام بنسبة 11% إلى 7.4 مليار دولار، أو 90 سنتا للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنحو 6% إلى 27.51 مليار دولار.

وسجلت مجموعة سيتي جروب أيضًا زيادة حادة في إيرادات تداول الأسهم – بنسبة 23% إلى 1.5 مليار دولار – بفضل “زيادة التقلبات في السوق” وزيادة نشاط العملاء.

وساعد هذا البنك على تجاوز توقعات الإيرادات على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم لدى جولدمان ساكس، التي أعلنت عن أرباحها في اليوم السابق، بنسبة 27% إلى 4.19 مليار دولار، أي ما يزيد بنحو 540 مليون دولار عن التقديرات.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 10% إلى 10.71 مليار دولار، بدعم من المكاسب في كل من التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال البنك إن ارتفاع إيرادات التداول في الربع عوض الانخفاض الطفيف في إيرادات إدارة الأصول والثروات مقارنة بالعام السابق.

حقق بنك جي بي مورغان تشيس زيادةً في إيراداته بنسبة 8% لتصل إلى 46.01 مليار دولار. وارتفعت إيرادات التداول وحدها بنسبة 48% لتصل إلى 3.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت.

وسجلت مورجان ستانلي أيضًا ربعًا قويًا، مع ارتفاع إيرادات تداول الأسهم بنسبة 45% إلى 4.13 مليار دولار.

وارتفع إجمالي أرباح البنك بنسبة 26% إلى 4.32 مليار دولار، أو 2.60 دولار للسهم.

أدت التقلبات إلى ضعف النشاط في الخدمات المصرفية الاستثمارية

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ورغم الأداء المالي القوي، أصدر رؤساء البنوك تحذيرا بشأن التوقعات.

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس: “يواجه الاقتصاد اضطرابات كبيرة، مع الإيجابيات المحتملة للإصلاح الضريبي وإلغاء القيود التنظيمية والسلبيات المحتملة للرسوم الجمركية والحروب التجارية”.

“كما هو الحال دائمًا، فإننا نأمل في الأفضل ولكننا نعمل على إعداد الشركة لمجموعة واسعة من السيناريوهات.”

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون من أن بيئة الأعمال تغيرت بشكل كبير منذ بداية العام.

وقال سولومون: “إن عملاءنا، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون للشركات والمستثمرون المؤسسيون، يشعرون بالقلق إزاء حالة عدم اليقين الكبيرة على المدى القريب والطويل والتي حدت من قدرتهم على اتخاذ قرارات مهمة”.

وكرر سليمان المخاوف التي أثارها نظراؤه في جي بي مورجان ومورجان ستانلي، مشيرا إلى أن التقلبات المتزايدة في السوق دفعت العملاء من الشركات إلى تأخير أو إعادة النظر في خططهم لإبرام الصفقات.

وقال للمحللين يوم الاثنين “في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، أدت الخلفية المتقلبة إلى نشاط أكثر هدوءا مقارنة بالمستويات التي توقعناها في بداية العام”.

نمط مألوف في أوقات الاضطرابات

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إن المكاسب التجارية الحالية ليست جديدة.

في فترات سابقة من الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، شهدت البنوك التي تتمتع بعمليات قوية في أسواق رأس المال في كثير من الأحيان زيادة في إيرادات التداول.

خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، سجل بنك جولدمان ساكس ارتفاعًا بنسبة 17% على أساس سنوي في إيرادات تداول الأسهم، في حين استفادت جي بي مورجان ومورجان ستانلي أيضًا من زيادة نشاط السوق.

ولقد شهدنا أنماطًا مماثلة خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 والأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما استغلت مكاتب التداول التقلبات الشديدة في السوق.

وفي الربع الثاني من عام 2020، ارتفعت إيرادات الأسواق وخدمات الأوراق المالية لدى جي بي مورجان بنسبة 77%، في حين ارتفعت إيرادات تداول الأسهم لدى سيتي جروب بنسبة 41% على أساس سنوي.

وشهدت تلك الفترة أحجام تداول قياسية حيث تمكن المستثمرون من التكيف بسرعة مع الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.