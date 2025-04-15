ارتفعت أسهم HPE بعد أن قامت Elliott Investment ببناء حصة بقيمة 1.5 مليار دولار

قامت شركة Elliott Investment Management ببناء حصة بهدوء بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار في شركة HewlettPackard Enterprise Co. (HPE)، لتصبح واحدة من أكبر خمسة مساهمين في شركة الشبكات والبرمجيات، وفقًا لتقرير بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ومن المتوقع أن يسعى صندوق التحوط النشط، المعروف بحملاته العدوانية لجذب المساهمين في قطاع التكنولوجيا، إلى إدخال تغييرات لتعزيز قيمة المساهمين في HPE، على الرغم من أن مطالبه الدقيقة غير معروفة بعد، حسبما ذكر التقرير.

ورفضت كل من إليوت وHPE التعليق على هذا التطور.

أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسهم HPE بنسبة تصل إلى 8.8% في تعاملات الثلاثاء المبكرة قبل أن تتراجع مكاسبها. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت قد ارتفعت بنحو 4.6%.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال السهم منخفضا بأكثر من 30% منذ بداية العام، وهو ما يعكس مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن اتجاه الشركة وربحيتها.

طفرة الذكاء الاصطناعي تترك شركة HPE متخلفة عن الركب

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على الرغم من أن موجة الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الطلب على الخوادم وأجهزة الشبكات، إلا أن شركة HPE واجهت صعوبة في الاستفادة من هذا الزخم مقارنة بنظيراتها مثل Dell Technologies.

وفي شهر مارس/آذار، حذرت الشركة من انخفاض كبير في الأرباح لهذا العام، مشيرة إلى تأثيرات التعريفات الجمركية، وهوامش الخادم الضئيلة، والمشكلات التشغيلية الداخلية.

وأعلنت الشركة في ذلك الوقت أيضًا عن خطط لخفض 3000 وظيفة.

انتقد المحللون الشركة بشدة. صرّح وو جين هو، من بلومبرج إنتليجنس، بأن توجيهات الشركة أشارت إلى “انعدام كفاءة ملحوظ”، بينما وصف دويتشه بنك أداء إتش بي إي في الربع الأول بأنه “مخيب للآمال”.

وعلى الرغم من العمل بموجب شروط اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي تخفف بعض الأعباء الجمركية، لا تزال الشركة تواجه رياحا معاكسة فيما يتعلق بالربحية.

سجل إليوت في تحقيق التحولات

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يتمتع إليوت بسمعة راسخة في صناعة التكنولوجيا، بعد أن نجح في إحداث التغيير في شركات مثل Salesforce وSAP وCitrix.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Citrix أصبحت خاصة في صفقة بقيمة 13 مليار دولار بقيادة Elliott وVista Equity Partners في عام 2022.

في شركة Salesforce، نفّذ صندوق التحوّط خطط نموّ ساعدت الشركة على تجنّب صراع الوكالة. استبدلت شركة SAP رئيسها التنفيذي في غضون ستة أشهر من إعلان مشاركة إليوت.

وكانت الشركة تمتلك أيضًا حصة طويلة الأمد في شركة Dell، والتي تفوقت منذ ذلك الحين على شركة HPE بشكل كبير.

ارتفعت أسهم ديل بنحو 300% منذ عودتها إلى الأسواق العامة في عام 2018.

ينتقل التركيز إلى صفقة جونيبر والقيادة

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ويتولى أنطونيو نيري حالياً رئاسة شركة HPE، التي انفصلت عن شركة HP Inc. في عام 2015.

تحت قيادته، كانت الشركة مستحوذًا نشطًا. ومن أهم عمليات الشراء التي قامت بها: نيمبل ستوريج عام ٢٠١٧، وكراي إنك عام ٢٠١٩.

وقد واجهت أكبر صفقة لها حتى الآن ــ وهي عملية الاستحواذ على شركة جونيبر نتوركس بقيمة 14 مليار دولار والتي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام ــ عقبات تنظيمية.

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية لمنع الاندماج على أسس تتعلق بمكافحة الاحتكار، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل الصفقة.

من المقرر إجراء تجربة في يوليو. تكتسب هذه الصفقة أهمية استراتيجية، إذ ستعزز بشكل كبير أعمال HPE في مجال الشبكات في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومع مشاركة إليوت، تتزايد التكهنات بأن تغييرات كبيرة في العمليات أو القيادة قد تكون في الأفق.

وقد نجح الصندوق في السابق في إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات وحتى إجبار كبار المديرين التنفيذيين على الخروج، كما حدث في شركتي كراون كاسل وجونسون كونترولز.

في الوقت الحالي، يبدو المستثمرون متفائلين بشأن دخول إليوت، على أمل أن يتمكن من إعادة إشعال النمو والانضباط في الشركة العملاقة التي تعاني من ضعف الأداء.