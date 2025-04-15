أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها حصلت على شحنة وقود، مما يسمح لأفران الصهر الفولاذية الأخيرة في البلاد بالبقاء في الخدمة لعدة أسابيع أخرى على الأقل، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من المحاولات اليائسة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على إنتاج الصلب الخام المحلي.

تعمل حكومة المملكة المتحدة بسرعة للحصول على كميات كافية من فحم الكوك وخام الحديد.

ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تشغيل أفران الصهر الخاسرة في شمال شرق إنجلترا.

قوانين الطوارئ

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ودفعت خطورة الوضع الحكومة إلى إقرار قوانين الطوارئ يوم السبت، مما يمنحها السيطرة التشغيلية على الموقع.

وقد أدت هذه الخطوة فعلياً إلى نقل السيطرة من المالكين الصينيين، مجموعة جينجي، وتسلط الضوء على التزام الحكومة بتأمين الموارد اللازمة للاستمرار في تشغيل هذا الأصل الصناعي الحيوي.

وقد شكل تشغيل الأفران تحديًا ماليًا كبيرًا.

إن الحاجة المستمرة للوقود، إلى جانب صعوبة إعادة تشغيلها بعد إغلاقها، تعني أنها كانت تشكل استنزافًا مستمرًا وكبيرًا للموارد.

وقد تفاقم هذا الوضع بسبب حقيقة أنهم كانوا يعملون بخسارة، حيث كانوا يخسرون 700 ألف رطل (ما يعادل 922.950 دولاراً) كل يوم ظلوا فيه نشطين.

وقد أبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى معالجة عدم الكفاءة التشغيلية والخسائر المالية المرتبطة بالأفران.

الاعتماد على الأفران القديمة

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إن غياب الأفران التشغيلية داخل بريطانيا من شأنه أن يؤدي إلى آثار متتالية على العديد من الصناعات الحيوية.

وستجد الأمة نفسها معتمدة بشكل كبير على الواردات لدعم قطاعات السكك الحديدية والبناء والسيارات.

وسيكون هذا الاعتماد على المصادر الخارجية للمواد الأساسية محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص في ظل المناخ العالمي السائد الذي يتميز بالحروب التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

وعلاوة على ذلك، قد تؤدي هذه العوامل إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في الأسعار، ونقص محتمل في الإمدادات، وكل هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وقاعدته الصناعية.

أهمية الفولاذ المحلي

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أكد وزير الأعمال جوناثان رينولدز على الأهمية الحاسمة للصلب المحلي من أجل نجاح الخطط الطموحة للحكومة لتحديث البنية التحتية البريطانية القديمة.

وأكد أن الصناعات البريطانية الرئيسية، والتي تشكل عنصرا أساسيا في جهود التنشيط هذه، تعتمد بشكل كبير على إمدادات ثابتة وموثوقة من الفولاذ المنتج محليا.

ويؤكد هذا البيان التزام الحكومة بدعم صناعة الصلب المحلية والاعتراف بدورها الحيوي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبنية التحتية الوطنية الأوسع.

وبعد تلقي تأكيد بأن الحكومة قامت بتسوية الدفع مقابل شحنة الوقود، سوف يسافر رينولدز إلى ميناء إيمينغهام على الساحل الشرقي.

وكانت الشحنة، التي كانت قادمة من الولايات المتحدة، مخزنة في أرصفة إيمينغهام حتى تم حل نزاع الدفع.

وتتزامن زيارة رينولدز للميناء مع تحميل الوقود لاستكمال نقله، وهو ما يمثل المرحلة النهائية لهذه الصفقة.

وفي تطور إيجابي للأحداث، تم إطلاق سفينة منفصلة تحمل مواد خام حيوية، وهي فحم الكوك وخام الحديد، من أستراليا وهي الآن في طريقها إلى بريطانيا.

ويأتي هذا التطور بعد التوصل إلى حل ناجح لنزاع قانوني كان يعيق الشحنة في السابق.

وتضمن القرار دفع مبلغ من الحكومة، مما مهد الطريق أمام وصول الموارد المطلوبة بشدة إلى الشواطئ البريطانية.