ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء: قفز مؤشر داو جونز 180 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 0.4%

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا في معظمها يوم الثلاثاء، في محاولة لتمديد سلسلة مكاسبها المستمرة منذ يومين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 180 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% لكل منهما.

انخفض مؤشر التقلب Cboe (VIX) إلى ما دون 30 بعد ارتفاعه إلى حوالي 60 في الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن يشتد موسم أرباح الشركات هذا الأسبوع، مع انتظار التقارير الرئيسية من شركتي United Airlines وNetflix.

حتى مع قيام الشركات بالكشف عن أرقامها الفصلية، فإن التأثيرات المالية والتشغيلية الفعلية للتدابير التجارية الشاملة لن تتجلى على الأرجح إلا في وقت لاحق من العام.

في الوقت الحالي، لا تزال الأسواق في وضع الانتظار والمراقبة.

لا يزال التهديد بالرسوم الجمركية قائما

Copy link to section

جاءت التحركات المتواضعة للسوق يوم الثلاثاء في أعقاب انتعاش بقيادة التكنولوجيا يوم الاثنين ، مدفوعًا بالارتياح بشأن الإعفاءات الجمركية.

وأكدت التوجيهات الصادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الأجهزة الإلكترونية – بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات – سوف تكون بمنأى عن التعريفات الجمركية المتبادلة الفورية، مما يمنح الأصول الخطرة مجالا للتعافي.

ومع ذلك، فإن تصريحات الرئيس ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك خلال عطلة نهاية الأسبوع أشارت إلى أن هذه الاستثناءات قد تكون مؤقتة، وهو ما أبقى الأسواق في حالة من التوتر.

ورغم هذا الانتعاش، لا تزال المؤشرات الثلاثة الرئيسية تحت الماء نسبيا مقارنة بمستوياتها قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان.

لا يزال مؤشرا داو جونز وناسداك منخفضين بأكثر من 3%، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 4%، مما يسلط الضوء على كفاح السوق لتحقيق الاستقرار في بيئة متقلبة تحركها السياسات.

الأرباح تدفع أسهم البنوك الكبرى للارتفاع

Copy link to section

قفز سهم بنك أوف أميركا بنسبة 4% بعد إعلان نتائج الربع الأول التي فاقت توقعات المحللين.

وأعلن البنك عن زيادة في الأرباح بنسبة 11% إلى 7.4 مليار دولار، أو 90 سنتا للسهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.9% إلى 27.51 مليار دولار للربع.

وجاء الأداء مدفوعًا بارتفاع قوي في صافي دخل الفائدة، والذي وصل إلى 14.6 مليار دولار، متجاوزًا بفارق ضئيل تقديرات StreetAccount البالغة 14.56 مليار دولار.

وارتفعت أسهم سيتي جروب أيضا بعد أن سجل البنك نتائج أقوى من المتوقع في الربع الأول، بدعم من الأداء القوي في أقسام الدخل الثابت وتداول الأسهم.

وارتفع السهم بنحو 2% في التعاملات المبكرة.

وأعلنت الشركة عن أرباح بلغت 1.96 دولار للسهم الواحد على إيرادات بلغت 21.50 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت.

أسعار الواردات الأمريكية

Copy link to section

انخفضت أسعار الواردات في الولايات المتحدة في مارس/آذار، بنسبة 0.1% قبل بدء تطبيق التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس ترامب، بحسب ما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء.

يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الوقود بنسبة 2.3%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير.

على الجانب الآخر، ظلت أسعار الصادرات دون تغيير خلال الشهر بعد زيادة بنسبة 0.2% في فبراير.