في حين سجلت العملات المشفرة تحركات سعرية محدودة، شهدت عملة Ardor (ARDR) ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 150% في الأسبوع الماضي.

وقد نشأ الارتفاع الهائل في الأسعار بعد أن أدرجت Binance العملة البديلة في الدفعة الثانية من “التصويت على إلغاء الإدراج”.

ومن المقرر أن تختتم عملية التصويت اليوم 16 أبريل.

في حين أدى الإعلان إلى انخفاض ARDR إلى أدنى مستوياته عند 0.06055 دولار، تعافت العملة البديلة بسرعة إلى أعلى مستوى لها اليوم عند 0.1555 – وهي زيادة بنحو 157٪.

ومن الجدير بالذكر أن Binance قدمت آلية “التصويت على إلغاء الإدراج” لقياس مشاعر مجتمع التشفير بشأن الأصول التي تحقق أداءً أقل من المتوقع بسبب انخفاض الأحجام وتلاشي السيولة.

وفي حين أن تطورات إلغاء إدراج أسهم الشركة تثير التشاؤم، إلا أن سعر سهم ARDR تحدى كل التوقعات.

ازدهرت حماسة وسط احتمال إلغاء إدراج Binance

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أطلقت Binance برنامج “التصويت على الشطب” في أوائل عام 2025 لتنظيف منصة التداول الخاصة بها عن طريق إزالة الرموز غير النشطة ومنخفضة الفائدة.

ومع ذلك، فإن المستخدمين لديهم رأي في أي مشروع يستحق البقاء.

في غضون ذلك، خطف رمز Ardor الأنظار في جولة التصويت الأخيرة. وحافظت العملة البديلة على اتجاهها الصعودي رغم المشاعر السلبية.

وبدلاً من البيع بدافع الذعر، أبدى المتداولون اهتمامًا مضاربيًا بالعملة البديلة بعد الأخبار.

لقد ظل معدل ARDR مرتفعًا طوال عملية التصويت.

يحوم السعر البديل عند مستوى 0.1440 دولارًا بعد ارتفاع بنسبة 140% تقريبًا على الرسم البياني اليومي.

تشير الزيادة التي تجاوزت 1100% في حجم التداول على مدار 24 ساعة إلى تزايد اهتمام المستثمرين والتجار بأسهم Ardor.

Chart by Coinmarketcap

علاوة على ذلك، فإن نسبة الحجم إلى القيمة السوقية البالغة 350% تؤكد السيولة الهائلة والتفاؤل في الأصول.

من المرجح أن يعتبر عشاق العملات المشفرة قرار Binance بمثابة فرصة للاستفادة من المكاسب قصيرة الأجل.

وعلاوة على ذلك، فإن التصويت على إلغاء القائمة ربما كان ليذكر اللاعبين على المدى الطويل بإمكانات أردور المهيمنة.

فهم سلسلة الكتل Ardor

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Ardor عبارة عن سلسلة كتل متعددة تسمح للمؤسسات ببناء سلاسلها الفرعية دون التأثير على الأمان أو اللامركزية.

ورغم أن المشروع واجه صعوبة في جذب الاهتمام السائد منذ إطلاقه في عام 2018، فمن المرجح أن تكون تكنولوجيته قد تطورت على مر السنين.

وبالتالي، ربما يكون تصويت إلغاء إدراج Binance قد ذكّر تجار العملات المشفرة والمستثمرين بإمكانيات ARDR.

إن العرض الهائل للعملة البديلة ورأس المال السوقي المنخفض جعلها رمزًا مربحًا للضخ المضاربي – وهو اتجاه معتاد في قطاع العملات المشفرة.

وفي الختام، يكشف الارتفاع الدراماتيكي لعملة Ardor وسط قصة إلغاء إدراج Binance عن عدم القدرة على التنبؤ بالعملات المشفرة.

إن ما كان من الممكن أن يثير المخاوف تحول إلى محفز كبير لارتفاع الأسعار مدفوعاً بالمضاربة والسخرية والحنين إلى الماضي.

ومع ذلك، فإن الهيكل الحالي لـ ARDR يتطلب الحذر حيث لا تزال التقلبات مرتفعة.

كما أن مخاطر إلغاء القائمة لا تزال قائمة إذا لم تكن نتيجة التصويت لصالح أردور.

علاوة على ذلك، فإن الانخفاضات الكبيرة غالبًا ما تتبع ارتفاعات مذهلة في أسعار العملات المشفرة.

قد يفقد ثيران ARDR قوتهم بعد الضخ الهائل، مما يؤدي إلى عمليات تراجع قبل مسار حاسم.

وقد تؤثر الظروف السائدة في السوق بشكل عام أيضًا على أداء Ardor في الجلسات القادمة.

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