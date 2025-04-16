مجموعة Athens Exchange أنهت التصميم الفني لدفتر الطلبات على السلسلة على Sui

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Written on Apr 16, 2025
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  • تقول مؤسسة Sui أن مجموعة Athens Exchange قد أنهت التصميم الفني لدفتر الطلبات على السلسلة
  • ستستفيد منصة جمع التبرعات التي تعمل بدون معرفة من البنية التحتية لسلسلة الكتل الخاصة بشركة Sui.
  • يتعاون Mysten Labs وATHEX في هذا المشروع.

أنهت مجموعة بورصة أثينا، البورصة الوطنية في اليونان، تصميم منصتها لجمع التبرعات التي تعمل بدون معرفة والتي من المقرر أن تنطلق على سلسلة الكتل Sui.

أعلنت مؤسسة Sui عن هذا التطور في منشور على مدونتها في 16 أبريل، مشيرة إلى الشراكة بين Athens Exchange Group وMysten Labs.

وأشار سوي إلى أن إكمال التصميم الفني يعد إنجازًا هامًا في مجال التمويل في العالم الحقيقي، حيث أشاد الفريق ببورصة ATHEX باعتبارها البورصة التي من المقرر أن تصبح الأولى في تقديم دفتر أوامر كامل على السلسلة.

سوي
سوي
@SuiNetwork
· يتبع

التمويل الحقيقي يلتقي بسلسلة الكتل من الجيل الجديد. بورصة الأوراق المالية الوطنية اليونانية، @ATHEX_Group ، تنضم إلى سلسلة الكتل مع Sui. تعمل @Mysten_Labs وATHEX على بناء منصة لجمع التبرعات مدعومة بـ ZK، تُعزز الخصوصية والسرعة في أسواق رأس المال التقليدية.

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7:23 مساءً · 16 أبريل 2025
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دفتر طلبات مدعوم من ZK على Sui

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ومن الجدير بالذكر أن التطورات الأخيرة تأتي في أعقاب تعاون سابق بين Mysten Labs وATHEX.

في الشراكة التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، قالت Athens Exchange Group وMysten Labs إنهما تتطلعان إلى بناء منصة لجمع التبرعات مدعومة بـ ZK مع بناء الكتاب الإلكتروني الخاص بـ ATHEX كمنتج أساسي.

ستستغل EBB تقنية blockchain الخاصة بـ Sui لتقديم فوائد مدعومة بالعقود الذكية لعملائها.

على وجه التحديد، تتطلع ATHEX وMysten Labs إلى آلية ZKP التي تتيح لعملية تقديم العطاءات في EBB دمج العطاءات السرية. وتتمثل الجوانب الرئيسية لذلك في الخصوصية والأمان، والشفافية، وقابلية التدقيق.

قال نيكوس بورفيريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أثينا للصرافة: “نحن متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو الاستفادة من أحدث تقنيات البلوك تشين والتشفير لإنشاء منتج مُحسّن لجمع رأس المال قائم على منصة EBB”. وأضاف: “من خلال دمج إثباتات المعرفة الصفرية، نهدف إلى الالتزام بأعلى معايير الامتثال وسلامة البيانات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع المشاركين في السوق”.

دليل على صحة مفهوم شركاء العين

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كانت ATHEX وMysten Labs تعملان على إثبات المفهوم (PoC) للمشروع، حيث كان أحد المعالم الرئيسية هو إنشاء كتاب طلبات كامل على السلسلة.

تريد بورصة الأوراق المالية اليونانية أن تكون الأولى في جلب دفتر الطلبات على السلسلة إلى Sui.

قال الدكتور كوستاس كريبتوس تشالكيوس، كبير خبراء التشفير والمؤسس المشارك لشركة Mysten Labs: “إن التركيز على آليات الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب سرعة وأمان Sui غير المسبوقين، سيمكننا من بناء PoC متطور يمكن أن يتطور إلى دفتر طلبات متكامل على السلسلة، مما يضع معيارًا جديدًا للصناعة”.

بالإضافة إلى الأصول الحقيقية والرمز المميز، تجد Sui جاذبية حقيقية عبر وكلاء الألعاب والذكاء الاصطناعي، من بين قطاعات أخرى من السوق.

تتضمن الألعاب على Sui عوالم عادية وعوالم متصلة بالكامل بالسلسلة.

وفي الوقت نفسه، يتمتع نمو Web3 بإمكانيات كبيرة مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تتيح سلسلة الكتل Sui إجراء تحليلات في الوقت الفعلي والتخزين اللامركزي من بين حالات الاستخدام الأخرى التي تدفع ابتكار الذكاء الاصطناعي وتبنيه.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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