انخفضت العملات الرقمية يوم الأربعاء بعد فشل البيتكوين في البقاء فوق المنطقة الرئيسية عند 85000 دولار.

في ظل حالة عدم اليقين، حققت شبكة Sui Network من الطبقة الأولى إنجازًا مهمًا في رحلتها في مجال التمويل اللامركزي.

أعلن سوي أن القيمة السوقية للعملة المستقرة USDC على بلوكتشين الخاص بها تجاوزت 545 مليون دولار، مما يعكس زيادة ثقة المستخدمين ونضج النظام البيئي.

يمثل النمو السريع لعملة USDC على المنصة مؤشرًا حيويًا لأنه يؤكد ارتفاع أحجام المعاملات وارتفاع السيولة وفائدة DeFi المكبرة داخل شبكة Sui.

اختراق العملة المستقرة لشبكة Sui

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تُعد العملات المستقرة ضرورية للتطبيقات اللامركزية (dApps) لأنها تضمن استقرار الأسعار في سوق العملات المشفرة المتقلبة للغاية.

إنها تعمل كأصول أساسية لمختلف الأنشطة، بما في ذلك التجارة، وتوليد العائدات، والإقراض، والاقتراض.

وبالتالي، فإن تجاوز USDC لعلامة النصف مليار يعد أمرًا مهمًا لأنه يشير إلى زيادة ثقة المستخدمين في مشروعهم.

ومن الجدير بالذكر أن التكامل الأصلي لـ USDC يجعله ضروريًا لـ Sui.

في حين تؤدي الأصول المرتبطة إلى عدم الكفاءة ومخاطر أمنية، فإن عملة USD Coin الأصلية على Sui قللت من نقاط الضعف مع ضمان معاملات أسرع ورسوم ودية.

يتيح ذلك للمطورين والمبدعين بناء حلول مالية من الدرجة الأولى بينما يتعامل المستخدمون بسلاسة داخل blockchain SUI.

وفي الوقت نفسه، تكتسب المنصات التي توفر بنى تحتية آمنة وفعالة من حيث التكلفة وسريعة زخمًا مع تطور قطاع التمويل اللامركزي.

تضع عملة USD Coin الأصلية على Sui الشبكة بين أفضل السلاسل الجاهزة للثورة المالية.

هندسة Sui تدعم اعتماد العملات المستقرة

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يساهم التصميم الفني لـ Sui في زيادة الاهتمام بالعملة المستقرة.

تتميز المنصة بمحرك تنفيذ عالي الإنتاجية وتستفيد من إطار برمجة قائم على الكائنات.

وهذا يسمح للمنصة بالتعامل مع المعاملات في وقت واحد، وليس بشكل زمني، مما يرفع قابلية التوسع والسرعة إلى مستوى آخر.

وقد جذب ذلك رواد الأعمال والمطورين المهتمين بإطلاق تطبيقات لامركزية سهلة الاستخدام.

علاوة على ذلك، اجتذبت ميزات مثل مكافآت النظام البيئي لمؤسسة Sui وبرامج المنح مشاريع DeFi المبتكرة.

وبالتالي، تدخل سيولة USD Coin في بروتوكولات شاملة تدعم زراعة العائد والتأمين والإقراض اللامركزي ومقايضات الرموز بفضل البنية التحتية القابلة للتطوير والآمنة التي تقدمها Sui.

تستمر Sui في وضع نفسها كمنصة مفضلة للتطبيقات اللامركزية.

أكدت مؤخرًا التكامل مع بروتوكول المراهنة الجديد Bitcoin Babylon.

شبكة Sui تستفيد من Bitcoin DeFi

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أعلنت شركة Sui عن أحدث تكاملاتها، مما يسمح لها بالاستفادة من قدرات Bitcoin التي لا مثيل لها.

سيتيح التحالف للمطورين إنشاء تطبيقات لامركزية قابلة للتطوير تستفيد من شبكة التشفير الأكثر قوة، والتي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.65 دولار.

وأثار الإعلان حماسة في مجتمع العملات المشفرة حيث قدم حقبة جديدة لمنصات الأصول الرقمية للاستفادة من البنية التحتية القوية لعملة البيتكوين لتشغيل التطبيقات اللامركزية.

تم إطلاق Babylon في وقت مبكر من هذا الأسبوع لإحداث ثورة في نظام Bitcoin البيئي، مما يجعله الأساس لسيولة DeFi وأمان PoS.

وفي الوقت نفسه، لم يتفاعل سعر سهم SUI مع هذه التطورات المتفائلة.

يتم تداول العملة البديلة عند 2.08 دولار بعد أن خسرت ما يقرب من 5٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يعكس ضعفًا واسع النطاق في السوق.