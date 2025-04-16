بنك كندا يبقي على سعر الفائدة عند 2.75% وسط حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية

أبقى بنك كندا يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، مسجلاً بذلك أول توقف له بعد سبع تخفيضات متتالية.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات الكبرى في السياسة التجارية الأميركية والمخاوف بشأن التضخم.

وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية جعلت من المستحيل تقديم توقعات اقتصادية قياسية في هذا الوقت.

سيناريوهان للنمو الاقتصادي

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ويتضمن تقرير السياسة النقدية أيضًا سيناريوهين يمثلان مسارين مختلفين يمكن أن تتخذهما السياسة التجارية الأمريكية والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على صحة الاقتصاد الكندي.

ويؤدي هذا السيناريو الأولي إلى إحداث قدر كبير من عدم اليقين، لكنه يحد من نطاق التعريفات الجمركية.

وفي هذا السيناريو، يتباطأ النمو الكندي في الأمد القريب، لكن التضخم يظل بالقرب من هدف البنك البالغ 2%.

وفي هذه الحالة، قد تنقذ التعريفات الجمركية الخفيفة كندا من معاناة اقتصادية أشد وطأة.

أما السيناريو الآخر، فيتوقع أن تؤدي حرب تجارية طويلة الأمد إلى دفع كندا إلى الركود.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى ما يزيد عن 3% في العام المقبل.

إن هذا الانقسام هو مؤشر على حقيقة أوسع نطاقا – إن الغموض المحيط بآفاق السياسة التجارية، جنبا إلى جنب مع السرعة الملحوظة للتغيرات في السياسة في الولايات المتحدة، يجعل التنبؤ الاقتصادي صعبا بشكل خاص.

السياق الاقتصادي العالمي

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إن البيئة الاقتصادية العالمية معقدة، مع وجود تلميحات إلى نمو قوي في أواخر عام 2024 مما يفسح المجال لمخاطر جديدة.

ومع تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، تدهورت الحالة المزاجية بشكل كبير.

من المتوقع أن يكون معدل النمو في منطقة اليورو معتدلاً في بداية عام 2025، ويرجع ذلك في الغالب إلى النكسات المستمرة في قطاع التصنيع.

كان أداء الصين جيدًا في نهاية عام 2024، لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انخفاض طفيف.

لقد تسببت حالة عدم اليقين الناجمة عن تصريحات السياسة التجارية في تقلبات هائلة في الأسواق المالية، مما أدى إلى تعقيد قرارات الاستثمار وتقييد المصادر الأكثر تقليدية للتنمية الاقتصادية، مثل الاستهلاك والاستثمار المؤسسي.

التباطؤ الاقتصادي في كندا

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في كندا، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تراجع ملحوظ. ويبدو أن ثقة المستهلكين والشركات قد تأثرت مع تزايد وضوح آثار الرسوم الجمركية والمخاوف التجارية.

وأظهرت قطاعات رئيسية مثل الاستهلاك والاستثمار المنزلي والإنفاق التجاري أعراض ضعف في الربع الأول من العام.

وعلاوة على ذلك، كان للتوترات التجارية تأثير سلبي على سوق العمل، مع انخفاض أعداد العمالة في مارس/آذار وإعلان الشركات عن خطط لتقليص نشاط التوظيف.

كما تباطأ نمو الأجور، وهو مؤشر رئيسي لقوة الاقتصاد، في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تعقيد الصورة الاقتصادية.

وتستمر الضغوط، حيث وصل معدل التضخم إلى 2.3% في مارس/آذار ، وهو أقل قليلاً من معدله في فبراير/شباط ولكنه لا يزال أعلى من 1.8% وقت صدور تقرير السياسة النقدية لشهر يناير/كانون الثاني.

التعامل مع ديناميكيات التضخم

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سيركز بنك كندا على ديناميكيات التضخم مستقبلًا. في أبريل، سيتم إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، مما يُرجّح أن يُخفّض تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف.

إن الجمود الذي يعاني منه بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري، وتوقعات التضخم المتنوعة، وتدهور المؤشرات الاقتصادية، يخلق بيئة سياسية مجزأة.

وفي حين تكافح الشركات والمستهلكون للتكيف مع الاقتصاد الكلي غير المستقر، فإن العواقب طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية غير واضحة.

ويتوقع المشاركون في السوق حدوث تقلبات في الأشهر المقبلة مع حدوث التحسنات بسرعة.

وبشكل عام، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي والسياسة التجارية الجديدة.