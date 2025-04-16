أداة إطلاق الرموز من Raydium تنطلق وتتحدى Pump.fun من خلال عمليات إعادة شراء RAY

أطلقت Raydium، وهي بورصة Solana اللامركزية الرائدة، رسميًا LaunchLab، وهو “Launchpad رمزي متكامل” للمطورين والمبدعين ومجتمع Web3 بأكمله.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في المعركة بين منتجات Solana، Raydium وPump.fun، والتي كانت تعمل معًا في السابق.

أشارت شركة Raydium في منتصف شهر مارس/آذار إلى LaunchLab ووعدت بميزات فريدة من نوعها من شأنها أن تنافس Pump.fun.

تتضمن إحدى هذه الوظائف استخدام 25% من رسوم معاملات LaunchLab لإعادة شراء عملة DEX الأصلية، RAY.

التنافس بين Raydium وPump.fun

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والجدير بالذكر أن Pump.fun تقدم منصة تمكن المتحمسين من إنشاء رموز الميم وإطلاقها ببضع نقرات.

لقد لفت انتباه مجتمع التشفير بعد خططه لإطلاق DEX PumpSwap ، مما يعني عدم الاعتماد على Raydium.

قبل إطلاق PumpSwap، كانت العملات الرقمية التي تم إنشاؤها على Pump.fun تنتقل إلى Raydium قبل الوصول إلى منصات التداول الرائدة مثل Binance و Coinbase.

ومع ذلك، غيّر PumpSwap هذا، مؤكداً دافع Pump.fun للاستمتاع بحجمه، وسيولته، وثقافته في عالم الميم المتنوع في Solana.

وبالتالي، فإن LaunchLab التابع لشركة Raydium يمثل ضربة مضادة.

في حين واجهت Pump.fun انتقادات بسبب تشجيعها لمشاريع الضخ والإغراق، فإن LaunchLab تعطي الأولوية للمطورين الجادين الذين يطلقون أصولاً ذات إمكانات طويلة الأجل.

أحدث عروض Raydium ليست مجرد أداة لإطلاق الرموز، بل إنها تقدم حوافز لتشجيع المبدعين.

على سبيل المثال، إعادة شراء RAY من خلال 25% من رسوم المعاملات من شأنه أن يعزز نمو العملة البديلة.

علاوةً على ذلك، سيستمتع المطورون بتوزيع مُحسّن. وقد صرّح الفريق:

يساعد LaunchLab الفرق على التكرار بشكل أسرع مع توفير التوزيع في اليوم الأول. ستحتوي منصات الإطلاق المتكاملة على الرموز التي تم إنشاؤها على منصتها والتي تكون مرئية لجميع محطات التداول والتطبيقات بينما تظهر أيضًا على واجهة مستخدم LaunchLab.

تعزيز حالات استخدام RAY

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تتطلع LaunchLab إلى تعزيز فائدة RAY بما يتجاوز الزراعة والمراهنة من خلال ديناميكيات جديدة – الطلب المدفوع بالمعاملات.

تساهم جميع الأنشطة المتعلقة بالأدوات الجديدة، بما في ذلك إطلاق الأصول والمقايضات، في الرسوم.

وفي الوقت نفسه، سيستخدم المشروع ربع هذه الرسوم لإعادة شراء الرمز الأصلي.

يتوافق هذا مع النجاح المتوقع لـ LaunchLab مع نمو RAY في الأوقات القادمة.

مع توسع مشهد عملة Solana meme، تتطلع Raydium إلى الاستفادة من ذلك مع ضمان نظام بيئي مجزي وأكثر هيكلية للمطورين وعشاق الأصول الرقمية.

سيستمتع منشئو الرموز بالوصول إلى Launchpad من الدرجة المؤسسية مع الاستفادة من سيولة Raydium ومكانتها باعتبارها أفضل بورصة لامركزية في Solana.

توقعات أسعار RAY

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أثارت الأخبار ردود فعل صعودية من الرمز الأصلي.

في حين يشهد السوق أداءً متباينًا ، شهد RAY ارتفاعًا مفاجئًا بنسبة 12% على الرسم البياني اليومي للتداول عند 2.40 دولار.

Chart by CoinMarketCap

تسلط الزيادة التي تجاوزت 200% في حجم التداول على مدار 24 ساعة الضوء على الاهتمام المتجدد بالعملة البديلة.

مع اكتساب LaunchLab شعبية في قطاع التشفير، ستظل جميع الأنظار موجهة إلى استجابة النظام البيئي وحركات الأسعار المحتملة لـ RAY في الجلسات القادمة.