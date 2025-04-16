لماذا انخفض سهم تسلا بنحو 2% يوم الأربعاء؟

انخفضت أسهم تسلا بنحو 2% في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء إلى حوالي 249 دولارًا، مع تعرض الأسواق الأوسع أيضًا للضغط.

انخفض مؤشر داو جونز 180 نقطة، أو 0.4%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.97% و1.73% على التوالي.

يظل المستثمرون يركزون على التعريفات الجمركية والاحتجاجات والأرباح القادمة، لكن المخاوف بشأن تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية على أعمال تسلا في الصين تلعب دورًا أيضًا.

كان السهم متقلبًا في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع من حوالي 250 دولارًا قبل الانتخابات إلى 480 دولارًا بعد أسابيع من التفاؤل بأن ولاية ترامب الثانية قد تسرع السهم إلى القمر، وذلك بفضل الارتباط الوثيق بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس.

مع ذلك، تلاشت موجة الصعود. وتراجعت الأسهم إلى ما يزيد قليلاً عن 280 دولارًا بحلول الثاني من أبريل، بعد أن أثارت أرقام التسليم الضعيفة في الربع الأول مخاوف من أن نشاط ماسك السياسي قد يؤثر سلبًا على سمعة تيسلا.

على أساس سنوي، انخفض سهم تسلا بنسبة تزيد عن 34%.

لماذا انخفض سهم TSLA بنسبة 2٪ اليوم؟

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ويأتي انخفاض اليوم في الوقت الذي ذكر فيه تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين قد تعطل خطط تسلا لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي لمنتجات محددة.

وبحسب التقرير، توقفت خطط تسلا لشحن مكونات من الصين لشاحناتها الكهربائية Cybercab وSemi إلى الولايات المتحدة بعد أن صعد الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كجزء من صراع تجاري مستمر.

ويهدد القرار بتعطيل الجدول الزمني لشركة تسلا للإنتاج الضخم للنماذج المرتقبة بشدة، والتي روّج لها الرئيس التنفيذي ماسك باعتبارها محركات نمو رئيسية للشركة.

وبينما كانت شركة تسلا مستعدة لإدارة التكاليف في ظل فرض تعريفة جمركية بنسبة 34%، أوقفت الشركة الشحنات عندما ارتفعت الرسوم بشكل أكبر.

في التاسع من أبريل/نيسان، رفع ترامب معدل التعريفات الجمركية المتبادلة إلى 84%، ثم زادها في نهاية المطاف إلى 125% ، مما دفع إجمالي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

محلل يخفض السعر المستهدف لسهم تسلا

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خفضت شركة بايبر ساندلر يوم الأربعاء السعر المستهدف لسهم تيسلا من 450 دولارا إلى 400 دولار مع الحفاظ على تصنيف الوزن الزائد.

يعكس هذا التعديل المخاوف بشأن نتائج الشركة للربع الأول.

وأشار محلل الشركة إلى أن غياب التفاصيل حول طراز “موديل 2” من تسلا يزيد من حالة عدم اليقين بشأن نمو عمليات التسليم.

وبدون مواصفات أو أسعار واضحة للطراز القادم، أصبح التنبؤ بالأداء المستقبلي أكثر صعوبة.

ومع ذلك، قال المحللون إن التوقعات طويلة الأجل للسهم تظل إيجابية.

ومع ذلك، في حين أن توقعاتنا للشهرين إلى الثلاثة أشهر تميل إلى الهبوط، تذكر أن TSLA يمكن أن ترتفع بشكل حاد عندما تظهر محفزات “الصورة الكبيرة”.

أصبحت توقعات وول ستريت بشأن شركة تسلا أكثر حذرا مع تأثير التوترات التجارية على قطاع السيارات.

وفي الأسبوع الماضي، خفض المحللون في يو بي إس، وجولدمان ساكس، وميزوهو أهدافهم السعرية للشركة، مشيرين إلى ارتفاع مخاطر التعريفات الجمركية ، وضعف الطلب، واحتمال مراجعة الأرباح.