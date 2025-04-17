انخفض سعر العملة المشفرة AERGO بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 70% في غضون ساعات من إدراجها على Binance Futures في 16 أبريل 2025.

وانخفض الرمز المميز، الذي ارتفع بنسبة 1200% منذ 6 أبريل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.6582 دولار، إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 0.1202 دولار.

على الرغم من أن الرمز المميز قد ارتفع إلى حوالي 0.16 دولار وفقًا لبيانات CoinMarketCap، إلا أن الانهيار الدراماتيكي أدى إلى خفض قيمته السوقية من 307 مليون دولار إلى 79.01 مليون دولار في وقت الصحافة، مما أدى إلى محو أسابيع من المكاسب.

وارتفع حجم تداول الرمز المميز بنسبة 150% إلى 1.76 مليار دولار في 24 ساعة، وهو ما يعكس النشاط المضاربي المكثف المحيط بالانهيار.

ماذا حدث لـ AERGO؟

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أثار انخفاض سهم AERGO تكهنات واسعة النطاق، حيث أشار أعضاء المجتمع على X بأصابع الاتهام إلى التلاعب المحتمل بالسوق.

وقد أدى توقيت الانخفاض، بعد 12 ساعة فقط من تقديم Binance لعقود AERGO/USDT الآجلة برافعة مالية 15x، إلى تأجيج هذه الاتهامات.

وإضافة إلى الشكوك، قامت Binance بإلغاء إدراج زوج التداول الفوري AERGO في 28 مارس، فقط لإعادة تقديمه على منصة العقود الآجلة خلال ذروة السوق.

وصف محللون مثل Crypto Gem Signals تصرفات Binance بأنها انتهازية، متهمين البورصة بالاستفادة من عمليات البيع المنظمة.

وقد أيدت أناستازيا بوبشكو، مديرة التسويق والمديرة التنفيذية للعمليات والمبشرة بالتكنولوجيا، آراء شركة Crypto Gem Signals، حيث ترى أيضًا أن إعادة إدراج AERGO في بورصة Binance أمر مشبوه.

في 17 أبريل، أصدر فريق Aergo، الذي فوجئ بإدراج العقود الآجلة، بيانًا يوضح فيه عدم إبلاغه مسبقًا. وحثّوا منصة Binance منذ ذلك الحين على إعادة تفعيل التداول الفوري لـ AERGO لتحقيق استقرار الأسعار، لكن المنصة لم تستجب بعد.

وفي الوقت نفسه، ترسم مقاييس السلسلة صورة قاتمة، مع انخفاض الفائدة المفتوحة بشكل حاد عبر منصات مثل Bybit (53٪)، وGate.io (50٪)، وMEXC (71٪).

تشير معدلات التمويل السلبية، التي تتراوح من -3.000% على Bybit إلى -1.600% على Bitunix، إلى معنويات هبوطية ساحقة بين المتداولين.

ظهرت أيضًا مخاوف بشأن توزيع رمز AERGO، حيث أشار المتداول Altcoin Gordon إلى أن أكثر من 50٪ من العرض يحتفظ به الفريق والمستثمرون الأوائل والمستشارون.

ويثير هذا التحكم المركزي مخاوف بشأن تقلبات الأسعار الناجمة عن تدخلات من الداخل، مما يذكر بالانهيار الأخير الذي تعرضت له شركة مانتار (OM) بنسبة 90% في 13 أبريل/نيسان.

وإضافة إلى التعقيد، انتقل عنوان عقد AERGO مؤخرًا إلى 0x91af0fbb28aba7e31403cb457106ce79397fd4e6، وهو تحول فني ربما ساهم في حالة عدم اليقين في السوق.

فريق Aergo لم يتأثر بالحادث

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ورغم الاضطرابات، أكد فريق Aergo في بيانه التزامه بالتطوير طويل الأجل بدلاً من مضخات الأسعار قصيرة الأجل.

وأقر الفريق بأن الارتفاعات المفاجئة التي تتبعها انخفاضات حادة هي جانب متأصل في سوق العملات المشفرة، وأكدوا أن تركيزهم يظل ثابتًا على النمو طويل الأجل بدلاً من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

وقال الفريق إن جهودهم المستمرة تركز على توسيع قدرات الطبقة الثانية لتوسيع نطاق الشبكة واستيعاب أحمال العمل المتقدمة المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التبني المؤسسي من خلال الشراكات الاستراتيجية والبنية الأساسية المتوافقة مع المعايير الواقعية.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يعتمد مستقبل AERGO على ما إذا كان الفريق قادرًا على استعادة ثقة السوق وتأمين بيئة تداول أكثر توازناً حتى مع استمرار مجتمع التشفير الأوسع في مناقشة ما إذا كانت تصرفات Binance تشكل تلاعبًا أو تعكس ببساطة الطبيعة المتقلبة للتداول بالرافعة المالية.