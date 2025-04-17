أظهرت توقعات سوق العملات المشفرة خلال الجلسة الآسيوية في 17 أبريل مرونةً وتقلبًا ملحوظًا. مع ثبات سعر بيتكوين (BTC) فوق 84,000 دولار أمريكي رغم الضغوط الخارجية، سجلت عملات بديلة مثل رايديوم (RAY) وهايبر ليكويد (HYPE) مكاسبَ ثنائية الرقم.

في غضون ذلك، واجهت عملة الإيثريوم (ETH) مقاومة، بينما عانت مانترا (OM) من استعادة زخمها. وتراوحت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حول 2.66 تريليون دولار، وبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة 75 مليار دولار، وبلغ مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة 30 نقطة، مما يشير إلى حالة من الخوف.

فيما يلي ملخص لجلسة التداول الآسيوية.

الرابحون/الخاسرون في سوق العملات المشفرة اليوم

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وفقًا لموقع CoinMarketCap، فإن أكبر الرابحين اليوم بين أكبر 100 عملة معدنية حسب السوق خلال الجلسة الآسيوية هم:

الرايديوم +14%

هايبرليكويد +11%

هيليوم +9%

العملات المشفرة تتصدر المتخلفين اليوم

وكان أكبر الخاسرين في قائمة أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية هم:

مانترا -10%

الحركة -7%

ديكس -4%

بيتكوين يستقر فوق 84 ألف دولار

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حافظت عملة البيتكوين على مكانتها فوق 84 ألف دولار يوم الخميس، متجاهلة ضغوط البيع الناجمة عن تصفية الحكومة الصينية لممتلكات العملات المشفرة المصادرة.

جاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع إعلان البيت الأبيض عن احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 245% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، انخفضت أسهم الرقائق العالمية بشكل حاد يوم الأربعاء وسط ردود فعل السوق على إجراءات الرسوم الجمركية.

رغم هذه التحديات، أظهر بيتكوين استقرارًا، مدعومًا بدعم قوي من المشترين فوق المستوى النفسي البالغ 80 ألف دولار. ولم يتأثر مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) حتى الآن بالضجيج الاقتصادي الكلي، حيث أشار إريك بالتشوناس من بلومبرغ إلى أن هذا قد يساعد سعر بيتكوين على الارتفاع.

الإيثريوم يواجه حاجز 1600 دولار

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انخفضت عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 1% في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس، لتحوم حول مستوى 1600 دولار.

يشير فشل العملة الرقمية الرائدة في اختراق مستوى 1600 دولار إلى ضعف ثقة المشترين. إذا انخفض السعر نحو مستوى الدعم 1500 دولار، فقد يتراجع الإيثيريوم إلى أدنى مستوياته الأخيرة. لكن الوضع سيتغير إذا ظهرت عوامل محفزة لتجدد الاهتمام.

HYPE وRAY يشهدان مكاسب مزدوجة الرقم

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ارتفعت قيمة عملة Raydium (RAY) بنسبة 12% خلال 24 ساعة، مدعومة بإعلان LaunchLab ، منصة إطلاق العملات الجديدة من Raydium.

أثارت المنصة حماسًا في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على سولانا، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر RAY. ومع تزايد ثقة المستثمرين في قدرة Raydium على الاستحواذ على حصة سوقية، قد يكون زخم الصعود قويًا للرمز الأصلي.

في غضون ذلك، حقق سهم هايبر ليكويد (HYPE) مكاسب بأرقام مزدوجة. وأشار إلى انعكاس صعودي بعد عمليات جني الأرباح الأخيرة. ورغم مواجهة السهم مقاومة قرب 16 دولارًا، يشير تحرك سعره إلى تزايد ثقة المشترين. وقد توفر عمليات التراجع فرصًا للشراء.

لا تزال شركة مانترا تحت الضغط

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واصل سهم مانترا (OM) مواجهة ضغوط هبوطية، حيث فشل سعره في الحفاظ على التعافي فوق مستوى 1 دولار.

كما هوموضح ، يواجه الرمز مقاومة شديدة، حيث يبدو أن المشترين الحذرين يتراجعون أكثر.

ترسم المؤشرات الفنية صورة هبوطية، مع ميل جميع المتوسطات المتحركة إلى الأسفل، وتشير المذبذبات إلى ضغوط بيع مستمرة.

محلل يأخذ عبر منشور X

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لا تزال العملات المشفرة تحظى باهتمام كبير على منصة X، مع هيمنة معنويات السوق وأحداثه. في خضم هذا، إليكم منشورًا رئيسيًا يختتم توقعات السوق.