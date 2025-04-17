البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تراجع التضخم، لكنه يحذر من أن التوترات التجارية تلقي بظلالها على توقعات النمو

خفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرا إلى تراجع التضخم وتزايد المخاطر على النمو الاقتصادي بسبب التوترات التجارية وتشاؤم الأعمال.

وجاءت هذه الخطوة متوافقة مع معظم التوقعات.

ويمثل هذا التخفيض السابع لأسعار الفائدة خلال العام الماضي، في إطار محاولات البنك المركزي الأوروبي دعم اقتصاد منطقة اليورو وسط خلفية عالمية هشة على نحو متزايد.

وتخفض هذه الخطوة سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023.

ويعكس هذا أيضًا المخاوف المتزايدة داخل البنك بشأن تراجع ثقة الشركات والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي في بيانه بشأن السياسة النقدية: “لقد اكتسب اقتصاد منطقة اليورو بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، لكن توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة”.

“من المرجح أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى انخفاض الثقة بين الأسر والشركات”

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وفي تغيير ملحوظ في اللغة، تخلى البنك المركزي الأوروبي عن تقييمه السابق بأن أسعار الفائدة “أقل تقييدا بشكل ملموس” وأقر بأن مجموعة من العوامل قد تؤثر الآن بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

من المرجح أن يُضعف تزايد حالة عدم اليقين ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تُفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل. وقد تُلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

يعكس هذا التحول وجهة نظر البنك المركزي بأن مستويات أسعار الفائدة الحالية أصبحت الآن عند الحد الأعلى لما يعتبره “محايدًا” – وهو معدل لا يحفز النمو ولا يقيده.

وفي حين يقع هذا النطاق المحايد بشكل فضفاض بين 1.75% و2.25%، فقد أكد صناع السياسات أنه ليس معيارا ثابتا.

يمتنع البنك المركزي الأوروبي عن تقديم إرشادات واضحة في حين تتوقع الأسواق خفضين آخرين لأسعار الفائدة

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ورغم خفض أسعار الفائدة، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي.

وبدلاً من ذلك، أكدت اللجنة أن القرارات المستقبلية سوف تتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2025، ويرى بعض المحللين مجالا لخفض ثالث، خاصة إذا استمرت الرسوم الجمركية الأميركية والتقلبات المالية العالمية في الضغط على اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تؤكد الرئيسة كريستين لاجارد على هذه المخاطر خلال مؤتمرها الصحفي.

وقد قدرت في السابق أن التوترات التجارية والصدمة الناتجة عن الثقة قد تؤدي إلى تقليص ما يصل إلى نصف نقطة مئوية من نمو منطقة اليورو – وهي ضربة كبيرة لمنطقة تنمو بالفعل بمعدلات متواضعة.

ومن المرجح أيضا أن تشير لاجارد إلى تخفيف الضغوط التضخمية منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في مارس/آذار.

وقد ساهم ارتفاع قيمة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ توقعات النمو، في الحد من خطر التضخم.

وقد تشير أيضًا إلى أن الصادرات الصينية قد تؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار العالمية إذا أجبرت الرسوم الجمركية الأمريكية بكين على إعادة توجيه البضائع إلى أوروبا وغيرها من الأسواق.

اليورو يتراجع من أعلى مستوياته لكنه يحافظ على مكاسبه

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وفي أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي، انخفض اليورو قليلا نحو 1.13 دولار، متراجعا عن أعلى مستوياته الأخيرة التي سجلها آخر مرة في أوائل عام 2022.

ومع ذلك، لا تزال العملة مرتفعة بنحو 5% مقابل الدولار حتى الآن في أبريل/نيسان، بدعم من تحول معنويات المستثمرين والتوقعات المتزايدة بزيادة الإنفاق الدفاعي في دول مثل ألمانيا.

وسوف يتم مراقبة الخطوات التالية التي سيتخذها البنك المركزي الأوروبي عن كثب في حين يحاول صناع السياسات إيجاد توازن دقيق بين استقرار التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.