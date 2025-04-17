ارتفعت أسهم شركة J Sainsbury PLC يوم الخميس، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 4% عند 257.8 بنس، مما يجعلها الأفضل أداءً على مؤشر FTSE 100.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت شركة السوبر ماركت البريطانية العملاقة عن نتائجها المالية للعام بأكمله، والتي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 7.2٪ في الأرباح التشغيلية الأساسية للبيع بالتجزئة إلى 1.04 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2024/2025.

وتمثل هذه النتيجة المرة الأولى التي تسجل فيها شركة سينسبري أرباحا تشغيلية سنوية تتجاوز مليار جنيه إسترليني، باستثناء البنود غير المتكررة.

ويمثل انتعاش سعر السهم أيضًا تعافًا كاملاً من الانحدار الذي شهده الشهر الماضي، عندما أدى إعلان أسدا عن خفض الأسعار إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع البقالة في المملكة المتحدة.

سهم سينسبري، الذي هبط إلى 223 بنساً خلال موجة البيع الأوسع في السوق المرتبطة بعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، يتداول الآن فوق المستويات التي سجلها قبل تحرك أسدا.

وتبدو النتائج وكأنها تؤكد تركيز سينسبري على عمليات البيع بالتجزئة الأساسية للأغذية، والتي حققت أداءً جيدًا وسط بيئة تجارية صعبة اتسمت بارتفاع التكاليف وزيادة حساسية الأسعار بين المستهلكين.

تم تحقيق هدف الربح، لكن التوقعات لا تزال متحفظة

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في حين أعلنت شركة سينسبري عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 38.6% إلى 384 مليون جنيه إسترليني، فقد كان هذا الرقم مدعومًا بأداء قوي في أعمالها الغذائية وتم تعديله لاستبعاد تكاليف إعادة الهيكلة لمرة واحدة، بما في ذلك إغلاق المقاهي داخل المتاجر ومنافذ الأطعمة الساخنة.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة سيمون روبرتس التقدم الذي أحرزته الشركة إلى الاستثمار المستمر في السعر وجودة المنتج وخدمة العملاء.

وقال “لقد حققنا مجموعة قوية من النتائج من خلال الالتزام باستراتيجيتنا المتمثلة في منح العملاء ما يريدون: القيمة الرائعة والجودة والخدمة”.

وعلى الرغم من الأداء القياسي، اتخذت الشركة موقفا حذرا بشأن العام المقبل.

وتوقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية أساسية في قطاع التجزئة بنحو مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2025/2026، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 1.08 مليار جنيه إسترليني.

تعكس التوجيهات المخاوف بشأن التضخم المستمر وارتفاع تكاليف العمالة وسلسلة التوريد وتكثيف المنافسة في قطاع السوبر ماركت في المملكة المتحدة.

يرى المحللون أن التوجيهات “خافتة” لكنهم يتوقعون مجالًا للصعود إذا استقر السوق

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وفي حين رحب السوق بالأداء القوي الذي حققه العام الماضي، قدم المحللون وجهات نظر متباينة بشأن التوقعات.

وأشار المحللان كلايف بلاك وديرين شيرلي من شركة شور كابيتال إلى أن سينسبري تتمتع بوضع تشغيلي قوي وتخطط لزيادة حصتها في السوق في تجارة التجزئة الغذائية.

ومع ذلك، فقد أقروا بأن التوجيهات الخافتة تعكس نهجا حكيما في ظل مشهد تنافسي متغير.

وكتبوا في مذكرة إلى العملاء: “تُظهر الإرشادات عزمًا على الدفاع عن بيانات القيمة بعد استراتيجية أسدا العدوانية”.

“قد يكون هذا النهج متحفظًا، لكنه يترك مجالًا للصعود إذا استقرت ديناميكيات السوق.”

وقال المحللان في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس مانجاري دار وريتشارد تشامبرلين إن التوجيهات الأقل من المتوقع كانت مخيبة للآمال في ضوء الأداء القوي السابق لشركة سينسبري والتعليقات الأخيرة من تيسكو التي أشارت إلى قدرة تنافسية أعلى في جميع المجالات.

وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: “مع اقتراب القطاع من الانخراط في حرب تجارية خاصة به، تستعد سينسبري للقتال ببعض الزخم الإضافي الذي من شأنه أن يوفر بعض الحماية”.

التوقعات تساعد سينسبري على التغلب على المنافسة الشديدة

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دخل قطاع السوبر ماركت في المملكة المتحدة مرحلة من المنافسة المتزايدة ، حيث برزت تخفيضات الأسعار كسلاح رئيسي في المعركة للحصول على حصة في السوق.

أرسل قرار أسدا بخفض الأسعار تأثيرًا متواصلًا عبر الصناعة، مما أجبر أقرانها مثل سينسبري، وتيسكو، وماركس آند سبنسر على الرد.

ويعتقد المحللون أن التوقعات الصادرة عن شركة سينسبري حذرة بشكل متعمد، مما يتيح مجالا للمناورة في حال ساءت الظروف.

ووصف آرين تشيكري من هارجريفز لانسداون التوجيهات بأنها “محافظة”، أي أقل بنحو 8% عن الإجماع، وقال إنها تعكس نهج تيسكو في تقديم المرونة خلال فترة متقلبة.

وأضاف “لكن بعيدا عن حرب أسعار شاملة، قد يكون هناك مجال لمفاجآت إيجابية مع تقدم العام”.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين على المدى القريب، فإن معنويات المستثمرين تجاه سينسبري تظل إيجابية نسبيا.

وبحسب بيانات بورصة لندن، فإن ثمانية من أصل ثلاثة عشر محللاً يصنفون السهم على أنه “شراء” أو “أعلى”، في حين يبلغ متوسط سعر الهدف 300 بنس، وهو ما يعني إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع.

وبينما تستعد شركة سينسبري لعام صعب محتمل، يبدو أنها تدخل المعركة بقوة وحذر.