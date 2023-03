VIDEO: Hvorfor investere i sølv? Hvad kunne sølvprisen gøre, hvis banksektoren vakler og inflationen brøler?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Jeg har længe ment, at guld er et sjovt aktiv. Det gør stort set ingenting, bortset fra mindre anvendelser som smykker. Og alligevel er vi mennesker besat af det, mens det handler som et almindeligt finansielt aktiv.

Men hvad med sølv? Hvis guld er mærkeligt, hvad så med dette endnu mærkeligere metal, der kun på en måde fungerer som et værdilager?

Denne uge på podcasten deltager BullionVaults forskningsdirektør, Adrian Ash, i podcasten for at tale om alt, hvad der har med investeringer og sølv at gøre.

Jeg skrev en artikel i begyndelsen af året om, hvorfor nogen kunne vælge at investere i sølv frem for guld. Siden 1973 har guld været den ubestridte vinder, hvor guld/sølv-prisforholdet steg til over 100 under COVID, på trods af at det var under 30 i 1973, som nedenstående diagram viser.

Men kunne dette ændre sig fremadrettet? Dette var et centralt emne i afsnittet, og Adrian er knap så sikker. Når han så på prisdriverne, så talte han om den store forskel mellem guld og sølv: Sidstnævnte er delvist drevet af et lager med værdistatus såvel som dens industrielle efterspørgsel, hvorimod guldet ikke bruges til meget ud over som værdilager.

Og alligevel i de seneste årtier har denne værdiopbevarings tese vundet frem. Guld er blevet opkøbt af centralbanker, institutionelle fonde og regeringer og ligger nu på omkring $2.000 pr. ounce – tæt på dets rekordhøje niveau – mens sølv handles til omkring $23 pr. ounce efter at have været tæt på $50 pr. ounce i 2011 .

Men dette er en anden form for aktiv, som Adrian også siger. Alene volatiliteten er på et helt andet niveau.

Men mens vi fortsætter med at navigere os frem i disse urolige farvande i 2023, og Federal Reserve overvejer at bremse rentestigningerne, mens banksektoren vakler, hvad betyder dette så for sølvet? Kunne inflationen vende stærkt tilbage, hvis Fed skifter tone, og sølv høste fordelene? Eller vil en potentiel recession og fald i industriel efterspørgsel efter sølv trække prisen helt ned?

Det er et svært spørgsmål at besvare, men det er alligevel et, som Adrian og jeg gjorde vores bedste for at diskutere i denne uge.