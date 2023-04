Europæiske aktier 20% fra lavpunkterne, men bankuroligheder og frygt for global recession truer

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Europa har haft et hårdt år. Men det er dog ved at blive bedre, omend forsigtigt.

Stoxx 600-indekset, som dækker 90% af markedsværdien på det europæiske aktiemarked, er næsten 20% lavere end det laveste niveau i september sidste år. Det er nu kun 6% fra mærket, som det åbnede til i 2022 på, mere eller mindre markedstoppunktet.

2022 bød på stygge tab for investorerne, da regionen blev ramt på flere fronter. Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, hvilket udløste en energikrise og forværrede en allerede igangværende inflationsspiral.

ECB gik over til en stram valutapolitik og blev tvunget til at hæve renten for at få inflationen under kontrol. Dette sugede naturligvis likviditet ud af økonomien, og priserne styrtdykkede som følge heraf, hvor Stoxx 600 mistede 22% af sin værdi i de første ni måneder af året.

Inflationen aftager, og de europæiske aktier stiger

Men efter ni måneders smerte begyndte markederne at stige i 4. kvartal af 2022. Ikke tilfældigt faldt dette sammen med at inflationen toppede og optimismen om, at rentestigningscyklussen måske ikke vil vare ved så længe som tidligere forventet.

Eurozonens inflation toppede på 10,6% i oktober og er siden faldet.

Det seneste kvartal har dog skabt nogle problemer. Rentestigninger kan tøjle inflationen, men det kommer ikke uden omkostninger. Dette er grundlæggende økonomisk teori, og verden vidste, at dette var en mulighed.

Den mulighed blev en realitet i sidste måned, da tingene begyndte at gå i stykker. Specifikt banksektoren, som vaklede efter Silicon Valley Bank kollapsede i USA. Smitten blev importeret over Atlanten via Credit Suisse, som blev tvunget til et lyn-ægteskab med deres schweiziske kollega UBS.

“Centralbankerne har ryggen mod muren”, sagde Morningstar-analytikerne i deres rapport for Europe Equity Market Outlook i 2. kvartal 2023.

“De seneste data i Storbritannien (viser), at inflationen er på vej op igen, hvilket vil tvinge centralbankerne til at acceptere et vist niveau af sikkerhedsstillelse i form af forretningsfejl for at nå målet om at bringe inflationen under kontrol.”

Dette blev demonstreret af Den Europæiske Centralbanks stigning på 50 basispoint den 16. marts”, tilføjede de.

Dette opsummerer det problem, som centralbankerne står overfor i øjeblikket. I virkeligheden har de stået overfor dette hele året: at balancere renteforhøjelserne nok til at begrænse inflationen, men ikke så meget, at en recession udløses.

Den eftertragtede “bløde landing” er fortsat målet, men med en inflation, der er lige så høj som tilbage i 1970’erne, så er det en stor udfordring. Og for dem, der er positive indstillet i forbindelse med, at inflationsdyret er blevet dræbt, så lad os ikke glemme, at inflationen i USA i 70’erne faldt tre gange, før den steg endnu mere – en morale om at udvise forsigtighed for både politikerne og investorerne.

Hvad vil der nu ske på aktiemarkedet i Europa?

Selvom 70’erne præsenterer sig som en interessant sammenligning, så er verden et andet sted i dag, end den var for 50 år siden.

Dengang opgav den amerikanske præsident Richard Nixon guldstandarden, hvilket udløste den voldsomme inflation, som resulterede i, at renterne steg til knap på 20% (!). Dette er langt fra de 5% satser, som USA i øjeblikket er i nærheden af (og Europa er meget længere bagud).

Så er der også det faktum, at verden er ved at komme ud af en pandemi, der fastlåste økonomierne som aldrig før. Det er virkelig et hidtil uset makroøkonomisk klima.

Vi befinder os på et mærkeligt punkt i markedscyklussen, hvor forholdene er langt fra perfekte, en vedvarende inflation, stigende renter og pengefattige forbrugere, hvilket alt sammen kræver, at investorerne virkelig ser forbi den korte horisont og har tro på, at økonomien vil blive bedre om 6-9 måneder Michael Field, europæisk aktiestrateg, Morningstar

Ovenstående citat fra Field opsummerer den vanskelige situation. Markederne er steget i løbet af de sidste seks måneder på baggrund af denne tillid til, at økonomien faktisk vil være bedre om 6-9 måneder. Men om dette fortsætter fremadrettet er endnu uvist.

“Problemet med denne situation er, at den tillid, der kræves for at holde markederne i gang, er usikker, og hændelser som dem, der fandt sted i banksektoren i marts, er nok til at vende stemningen mod pessimisme.” tilføjede Field.

Dette er netop frygten. Men med en verden, der tilsyneladende kollapser rundt omkring os, så har markederne været i stand til at holde sig (nogenlunde) oven vande lige nu. Det helt store spørgsmål er dog om det kan fortsætte…